Cả hai đều yêu cầu 1 năm làm việc tại công ty nước ngoài, nhưng cách tính và cách USCIS đánh giá khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hồ sơ được chấp thuận hay bị từ chối.

Bài viết dưới đây phân tích chi tiết khác biệt chính giữa EB-1C và visa L-1 về yêu cầu 1 năm, giúp bạn hiểu rõ và chuẩn bị chính xác hơn cho hồ sơ của mình.

Giới thiệu tổng quan về EB-1C và L-1

EB-1C là gì?

Định cư EB-1C là diện thẻ xanh Mỹ dành cho:

Nhà quản lý

Giám đốc điều hành đa quốc gia

Diện này giúp ứng viên định cư vĩnh viễn tại Mỹ mà không cần chứng minh lao động (PERM).

Visa L-1A/L-1B là gì?

Visa L-1A (quản lý/điều hành) và L-1B (chuyên môn đặc biệt) cho phép doanh nghiệp:

Điều chuyển nhân sự từ công ty nước ngoài sang công ty con/tập đoàn tại Mỹ

Lưu trú tạm thời để làm việc

Đây là visa không định cư, nhưng thường được dùng làm bước đệm để xin EB-1C.

Tại sao yêu cầu 1 năm lại quan trọng?

Ý nghĩa pháp lý

Yêu cầu 1 năm nhằm đảm bảo:

Ứng viên thực sự là thành viên chủ chốt của doanh nghiệp

Có kinh nghiệm quản lý thực tế

Có hiểu biết sâu sắc về cơ cấu vận hành doanh nghiệp

USCIS đánh giá tiêu chí này như thế nào?

USCIS sẽ xem xét:

Hợp đồng lao động

Bảng lương

Mô tả công việc

Sơ đồ tổ chức công ty

Bằng chứng quản lý đội ngũ nhân viên

Khác biệt chính giữa EB-1C và visa L-1 về yêu cầu 1 năm

Đối với EB-1C: 1 năm trong 3 năm trước khi nộp hồ sơ

Ứng viên phải:

Làm 1 năm liên tục tại công ty nước ngoài

Khoảng thời gian này phải nằm trong 3 năm trước khi nộp Form I-140

Nghĩa là nếu bạn đã chuyển sang Mỹ theo L-1 và làm việc tại Mỹ trong suốt 3 năm liên tục, bạn có thể không còn đủ điều kiện EB-1C.

Đối với visa L-1: 1 năm trong 3 năm trước khi nhập cảnh

Ứng viên cần:

1 năm làm việc tại công ty mẹ/công ty con nước ngoài

Trong 3 năm trước khi được chuyển sang Mỹ theo diện L-1

Sau khi vào Mỹ bằng L-1, bạn không phải duy trì yêu cầu này nữa.

Khác biệt về cách tính thời gian

Ví dụ thực tế

Tình huống: Anh A làm quản lý tại công ty ở Việt Nam từ 2018–2022. Năm 2022, anh sang Mỹ theo L-1A và làm đến 2025.

Xin L-1A (2022): Đủ điều kiện → 1 năm làm việc trước nhập cảnh ok

Xin EB-1C (2025): KHÔNG còn đủ 1 năm trong 3 năm gần nhất trước ngày nộp

Như vậy anh A phải quay lại công ty nước ngoài làm việc thêm 1 năm để đủ điều kiện EB-1C

Điều kiện bổ sung liên quan đến yêu cầu 1 năm

Vai trò công việc

USCIS chỉ chấp nhận:

Quản lý nhân sự

Giám sát bộ phận

Ra quyết định chiến lược

Điều hành hoạt động công ty

Không chấp nhận: công việc mang tính chuyên môn kỹ thuật.

Chứng minh quan hệ công ty

Công ty Mỹ và công ty nước ngoài phải có:

Quan hệ mẹ – con

Chi nhánh

Liên kết có chung chủ sở hữu

Lời khuyên để đáp ứng đúng yêu cầu 1 năm

Cách tính thời gian chuẩn

Phải đủ 365 ngày liên tục

Phải nằm trong khung thời gian USCIS quy định (khác nhau giữa EB-1C và L-1)

Cách chuẩn bị hồ sơ

Lưu bảng lương, hợp đồng lao động đầy đủ

Chuẩn bị sơ đồ tổ chức cho từng thời điểm

Mô tả công việc phải có yếu tố quản lý/điều hành

Bạn gặp khó khăn trong việc xác định liệu mình có đủ yêu cầu 1 năm cho EB-1C hoặc visa L-1 không? Citizen Pathway sẽ giúp bạn phân tích hồ sơ chi tiết, tính lại thời gian 1 năm chính xác theo chuẩn USCIS, đồng thời xây dựng chiến lược chuẩn bị tài liệu mạnh mẽ nhất.

Liên hệ Citizen Pathway ngay hôm nay để được chuyên gia di trú đánh giá và hướng dẫn lộ trình rõ ràng, an toàn và hiệu quả.

Thông tin liên hệ:

Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư Citizen Pathway

Trụ sở: Tầng 09, tòa nhà Waterfront số 1 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Hotline: 0935.924.888

Website: https://citizenpathway.org/

Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy chúng tôi qua các nền tảng mạng xã hội như:

Facebook: https://www.facebook.com/citizenpathway.org/

Youtube: https://www.youtube.com/@citizenpathway/

Kết luận

Yêu cầu 1 năm tuy nghe đơn giản nhưng lại là điểm phân biệt rõ nhất giữa EB-1C và visa L-1, và cũng là lý do nhiều hồ sơ bị từ chối. Hiểu đúng — chứng minh đúng sẽ giúp doanh nghiệp và ứng viên chủ động hơn trên hành trình định cư hoặc làm việc tại Mỹ.