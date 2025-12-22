Cả hai đều yêu cầu 1 năm làm việc tại công ty nước ngoài, nhưng cách tính và cách USCIS đánh giá khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hồ sơ được chấp thuận hay bị từ chối.
Bài viết dưới đây phân tích chi tiết khác biệt chính giữa EB-1C và visa L-1 về yêu cầu 1 năm, giúp bạn hiểu rõ và chuẩn bị chính xác hơn cho hồ sơ của mình.
Giới thiệu tổng quan về EB-1C và L-1
EB-1C là gì?
Định cư EB-1C là diện thẻ xanh Mỹ dành cho:
Nhà quản lý
Giám đốc điều hành đa quốc gia
Diện này giúp ứng viên định cư vĩnh viễn tại Mỹ mà không cần chứng minh lao động (PERM).
Visa L-1A/L-1B là gì?
Visa L-1A (quản lý/điều hành) và L-1B (chuyên môn đặc biệt) cho phép doanh nghiệp:
Điều chuyển nhân sự từ công ty nước ngoài sang công ty con/tập đoàn tại Mỹ
Lưu trú tạm thời để làm việc
Đây là visa không định cư, nhưng thường được dùng làm bước đệm để xin EB-1C.
Tại sao yêu cầu 1 năm lại quan trọng?
Ý nghĩa pháp lý
Yêu cầu 1 năm nhằm đảm bảo:
Ứng viên thực sự là thành viên chủ chốt của doanh nghiệp
Có kinh nghiệm quản lý thực tế
Có hiểu biết sâu sắc về cơ cấu vận hành doanh nghiệp
USCIS đánh giá tiêu chí này như thế nào?
USCIS sẽ xem xét:
Hợp đồng lao động
Bảng lương
Mô tả công việc
Sơ đồ tổ chức công ty
Bằng chứng quản lý đội ngũ nhân viên
Khác biệt chính giữa EB-1C và visa L-1 về yêu cầu 1 năm
Đối với EB-1C: 1 năm trong 3 năm trước khi nộp hồ sơ
Ứng viên phải:
Làm 1 năm liên tục tại công ty nước ngoài
Khoảng thời gian này phải nằm trong 3 năm trước khi nộp Form I-140
Nghĩa là nếu bạn đã chuyển sang Mỹ theo L-1 và làm việc tại Mỹ trong suốt 3 năm liên tục, bạn có thể không còn đủ điều kiện EB-1C.
Đối với visa L-1: 1 năm trong 3 năm trước khi nhập cảnh
Ứng viên cần:
1 năm làm việc tại công ty mẹ/công ty con nước ngoài
Trong 3 năm trước khi được chuyển sang Mỹ theo diện L-1
Sau khi vào Mỹ bằng L-1, bạn không phải duy trì yêu cầu này nữa.
Khác biệt về cách tính thời gian
Ví dụ thực tế
Tình huống: Anh A làm quản lý tại công ty ở Việt Nam từ 2018–2022. Năm 2022, anh sang Mỹ theo L-1A và làm đến 2025.
Xin L-1A (2022): Đủ điều kiện → 1 năm làm việc trước nhập cảnh ok
Xin EB-1C (2025): KHÔNG còn đủ 1 năm trong 3 năm gần nhất trước ngày nộp
Như vậy anh A phải quay lại công ty nước ngoài làm việc thêm 1 năm để đủ điều kiện EB-1C
Điều kiện bổ sung liên quan đến yêu cầu 1 năm
Vai trò công việc
USCIS chỉ chấp nhận:
Quản lý nhân sự
Giám sát bộ phận
Ra quyết định chiến lược
Điều hành hoạt động công ty
Không chấp nhận: công việc mang tính chuyên môn kỹ thuật.
Chứng minh quan hệ công ty
Công ty Mỹ và công ty nước ngoài phải có:
Quan hệ mẹ – con
Chi nhánh
Liên kết có chung chủ sở hữu
Lời khuyên để đáp ứng đúng yêu cầu 1 năm
Cách tính thời gian chuẩn
Phải đủ 365 ngày liên tục
Phải nằm trong khung thời gian USCIS quy định (khác nhau giữa EB-1C và L-1)
Cách chuẩn bị hồ sơ
Lưu bảng lương, hợp đồng lao động đầy đủ
Chuẩn bị sơ đồ tổ chức cho từng thời điểm
Mô tả công việc phải có yếu tố quản lý/điều hành
Kết luận
Yêu cầu 1 năm tuy nghe đơn giản nhưng lại là điểm phân biệt rõ nhất giữa EB-1C và visa L-1, và cũng là lý do nhiều hồ sơ bị từ chối. Hiểu đúng — chứng minh đúng sẽ giúp doanh nghiệp và ứng viên chủ động hơn trên hành trình định cư hoặc làm việc tại Mỹ.