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Khả Ngân và vợ chủ tịch Colline Dalat làm lộ cách chăm vợ bầu của Nhan Phúc Vinh

Trần Hà
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Cuộc trò chuyện giữa Khả Ngân và vợ chủ tịch Colline Dalat trong một sự kiện mới đây gây chú ý.

Sau khi công khai tin vui với Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống. Cô cũng chăm xuất hiện tại các sự kiện và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trong thời gian mang thai.

Mới đây, Khả Ngân gây chú ý khi tham gia một sự kiện quy tụ nhiều phái đẹp ở TP.HCM. Tại sự kiện, cô rôm rả trò chuyện, trong đó có màn tương tác đáng chú ý với Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Theo đó, khi thấy mẹ bầu Khả Ngân đi giày cao gót, vợ chủ tịch Colline Dalat cúi xuống “check” ngay độ cao có đảm bảo an toàn hay không. Với kinh nghiệm của người từng mang bầu và sinh em bé, cô chốt: “Được, dưới 5 phân, oki”. Đồng thời, bà mẹ 1 con này cũng chỉ tips cho đồng nghiệp nên chọn giày đế trụ, đi quen giúp chân đỡ mỏi hơn.

- Ảnh 1.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu "check" đôi giày Khả Ngân đang mang. Nguồn: Chumchum

Tiếp lời, Khả Ngân cũng cho biết nhiều khi đi cả ngày, đến tối cô thường bị mỏi chân, thậm chí đau lưng. Nghe đến đây, Chế Nguyễn Quỳnh Châu liền dí dỏm: “Thôi đi, tối có người bóp chân cho rồi. Mỏi thì tự động có người bóp chân cho rồi”. Không nhắc đích danh, nhưng netizen nghe ai cũng đoán được “có người” ở đây là Nhan Phúc Vinh.

- Ảnh 2.

Quỳnh Châu dí dỏm nói Khả Ngân nếu mỏi thì có người bóp chân cho, phần nào hé lộ cách chăm vợ bầu của Nhan Phúc Vinh. Nguồn: Chumchum

Cũng tại sự kiện, Khả Ngân lần đầu chia sẻ giới tính con đầu lòng trong cuộc trò chuyện với Đinh Ngọc Diệp. Cô cho biết đang mang thai bé gái.

Bên cạnh đó, Khả Ngân cho biết thời gian này cô cố gắng đi lại, vận động nhiều hơn để cơ thể khỏe khoắn và giữ vóc dáng gọn gàng trong thai kỳ.

- Ảnh 3.

Khả Ngân trò chuyện rôm rả với mọi người ở sự kiện. Nguồn: Chumchum

Vào đầu tháng 10 vừa qua, Khả Ngân chính thức xác nhận đang mang thai con đầu lòng. Trong những hình ảnh được chia sẻ, cô diện crop top, quần thể thao và để lộ rõ vòng 2 nhô cao, thay vì lựa chọn những trang phục có phom dáng rộng như trước.

Sau khi Khả Ngân xác nhận mang thai, những chia sẻ của Nhan Phúc Vinh về vợ cũng trở nên đáng chú ý hơn. Ngày 4/10, anh đăng hình ảnh Khả Ngân mang bụng bầu và gọi cô là “em bé”. Anh còn tranh thủ “xin phép” vợ cho mình được đi leo núi vào năm sau:Năm sau cho anh đi trêu CHĂM MAI (đi leo núi) nha! Xong chụp được cái hình như này… Vậy là coi như đã được cấp ‘visa’ rồi phải không ạ”.

Cách Nhan Phúc Vinh gọi vợ là “em bé”, rồi còn phải “xin visa” cho một chuyến leo núi cũng cho thấy cách anh chiều và yêu vợ cỡ nào.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Kể từ khi công khai, chuyện tình và cuộc sống của Nhan Phúc Vinh - Khả Ngân nhận về nhiều sự quan tâm. Khả Ngân chăm khoe bụng bầu.

- Ảnh 6.

Cô cũng xuất hiện nhiều hơn ở các sự kiện. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Khả Ngân vẫn duy trì lịch trình riêng, xuất hiện tại các sự kiện và hoạt động nhiều hơn trong thai kỳ, còn Nhan Phúc Vinh vẫn dành thời gian cho sở thích cá nhân.

Sau khi công khai chuyện tình cảm và chuẩn bị đón con đầu lòng, cả hai dường như đang bước vào một giai đoạn mới nhưng vẫn giữ được khoảng không gian riêng cho mỗi người.

Tags

Khả Ngân

Nhan Phúc Vinh

Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Đinh Ngọc Diệp

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