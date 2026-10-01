HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khả Ngân thông báo mang thai con đầu lòng

Liên Hoa
|

Sau khi công bố được Nhan Phúc Vinh cầu hôn, Khả Ngân chính thức chia sẻ thêm tin vui.

Sau thời gian vướng nghi vấn đã có tin vui, tối 1/10, Khả Ngân chính thức công khai về việc đang mang thai con đầu lòng. Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên diện crop top đen và quần thể thao, đội mũ, đeo kính râm, để lộ rõ vòng 2 nhô cao.

Đáng chú ý, Khả Ngân không còn sử dụng trang phục rộng hay những góc chụp khéo léo để che vòng 2 như trong một số lần xuất hiện trước đó. Nữ diễn viên thoải mái tạo dáng, khoe trọn bụng bầu trong loạt khoảnh khắc đời thường.

Dù đang mang thai, Khả Ngân vẫn gây xuýt xoa vì gần như không có dấu hiệu vỡ nét. Vợ yêu của Nhan Phúc Vinh vẫn giữ gương mặt thon gọn, làn da sáng và thần thái tươi tắn.

Khả Ngân chia sẻ hình ảnh xuống phố với vòng 2 nhô to

 

Nữ diễn viên công khai tin vui khiến đồng nghiệp và người hâm mộ cũng vui lây

 

Mẹ bầu Vbiz tự tin khoe dáng

 

Dù đang trong thai kỳ nhưng Khả Ngân vẫn giữ gương mặt thon gọn, vẻ ngoài rạng rỡ

Từ cuối tháng 8, chuyện tình cảm của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh trở thành tâm điểm chú ý khi nam diễn viên công khai màn cầu hôn bạn gái. Đáng chú ý, trong bài đăng xác nhận chặng đường mới bên Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân gửi lời cảm ơn bạn trai vì đã cùng cô xây dựng "một mái ấm nhỏ của riêng mình", đồng thời nhắc đến một "món quà" kèm biểu tượng em bé.

Từ đó, cư dân mạng soi lại vóc dáng của Khả Ngân trong các sự kiện trước và bàn tán ngoại hình có phần tròn trịa của cô. Ở đoạn clip hậu trường buổi cầu hôn cho đến khoảnh khắc thoải mái cùng Nhan Phúc Vinh tụ họp với bạn bè, Khả Ngân để lộ vòng 2 lùm lùm, dấy lên nghi vấn cô đã có tin vui.

Từ khi công bố tin được Nhan Phúc Vinh cầu hôn, Khả Ngân đã để lộ nhiều dấu hiệu mẹ bầu

Mới đây nhất, Khả Ngân đăng tải đoạn clip quay cận gương mặt. Video hút hơn 1 triệu lượt xem và dưới phần bình luận ngập tràn những bình luận khen ngợi visual rạng rỡ của nữ diễn viên.

Gây chú ý, một vài netizen để lại bình luận nhận xét Khả Ngân dù mang bầu nhưng gương mặt vẫn xinh xắn và không bị vỡ nét. Trước những bình luận nhắc đến chuyện bầu bí, vợ yêu của Nhan Phúc Vinh thả tim liên tục. Động thái ngầm xác nhận có tin vui của nữ diễn viên khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán.

Trước đó, Nhan Phúc Vinh cũng có động thái tương tự. Cụ thể, trong bài đăng về giải chạy, bên dưới bài viết, bạn bè của Nhan Phúc Vinh liên tục để lại những bình luận trêu chọc. Một người viết: "Có vợ con vào cái làm gì cũng cẩn thận hơn đó anh". Đáng chú ý hơn, một người bạn còn nhắn nam diễn viên: "Về với vợ con thôi chàng trai".

Trước những bình luận trực tiếp đề cập đến chuyện vợ con, Nhan Phúc Vinh không lên tiếng phủ nhận. Nam diễn viên còn vui vẻ tương tác với bạn bè, khi thả lượt thích, khi đáp lại bằng những biểu tượng cảm xúc hài hước.

Cả Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đều đã phát tín hiệu về việc có tin vui

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại