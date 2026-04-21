Khả Ngân đau đớn vì sự mất mát lớn nhất trong đời

Mới đây, diễn viên Khả Ngân gây xót xa khi thông báo tin buồn của gia đình. Người bà tên Lưu Thị Cúc, gắn bó với cả tuổi thơ và cuộc đời cô đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 71. Trong những giây phút cuối đời của bà, Khả Ngân luôn sát cánh. Khoảnh khắc cô rơi nước mắt, ngồi gục bên hành lang bệnh viện khiến ai nhìn cũng xót xa.

Khả Ngân đau lòng nói lời tiễn biệt bà: "Cảm ơn Ngoại đã luôn yêu thương và chăm sóc con nên người đến ngày hôm nay, lúc trưởng thành con phải đi làm xa nhiều nên cũng không dành thời gian nhiều với Ngoại, nhưng con và Ngoại vẫn luôn duy trì gọi điện với nhau, và quan trọng nhất những dịp đặc biệt con đều được ở bên Ngoại. Chứng kiến đến ngày hôm, Ngoại đã cố gắng, kiên cường rất nhiều rồi, cũng kịp về quay quần cùng con cháu. Cảm ơn Ngoại đã nuôi con khôn lớn, mất Ngoại là sự mất mát lớn nhất cuộc đời con, nhưng con sẽ cố gắng. Con thương Ngoại nhất trên đời. Ngoại yên tâm Ngoại nha, Ngoại đi về nơi không còn đau đớn nữa Ngoại nha".

Khả Ngân lặng người ở hành lang bệnh viện

Nữ diễn viên đau lòng dành nụ hôn cuối cùng cho người bà quá cố

Khả Ngân cho biết bà ngoại chính là người phụ nữ cô yêu thương nhất trên đời

Sau khi Khả Ngân thông báo tin buồn, nhiều sao Việt đã để lại lời động viên, an ủi mong cô sớm vượt qua. Trên trang cá nhân, Khả Ngân cũng gửi lời cảm tạ: "Em xin thay mặt gia đình, từ tận đáy lòng mình gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả anh, chị, cô, chú, bác, bạn bè đã đến chia buồn, động viên và ở bên gia đình em trong những ngày khó khăn vừa qua.

Sự quan tâm, yêu thương của mọi người là niềm an ủi rất lớn, giúp gia đình em vững vàng hơn để vượt qua nỗi mất mát này. Trong lúc tang gia bối rối, nếu em có điều gì sơ suất, hoặc chưa kịp hồi đáp hết tất cả tin nhắn, cuộc gọi, mong mọi người rộng lòng thông cảm và bỏ qua cho em. Gia đình em xin ghi nhận và trân quý tất cả những tình cảm đó. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn rất nhiều".

Lễ tang của bà ngoại diễn viên Khả Ngân diễn ra tại nhà riêng, linh cữu được đưa đi hoả táng vào sáng 23/4.

Nhiều người chia buồn, động viên Khả Ngân sớm vượt qua biến cố

Cuộc đời Khả Ngân gắn với bà ngoại - bà nội

Khả Ngân bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ năm 2012, cô từng được biết đến là "hot girl boxing" đình đám mạng xã hội. Đến năm 2014, Khả Ngân chuyển hướng từ người mẫu ảnh sang làm diễn viên nhưng không mấy ấn tượng. Không bỏ cuộc, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong hàng loạt dự án từ phim truyền hình đến điện ảnh như: Cao Thủ Ẩn Danh, Nàng Tiên Có Năm Nhà, 100 Ngày Bên Em, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình...

Tuy nhiên, tên tuổi Khả Ngân bắt đầu được công chúng biết đến nhiều hơn là khi đảm nhận vai nữ chính trong Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt được phát sóng vào năm 2018. Đây chính là cột mốc đầy thăng trầm, khó khăn trong sự nghiệp diễn viên của Khả Ngân. Thời điểm đó, nữ diễn viên gây tranh cãi vì diễn xuất mờ nhạt, không hợp vai và kém xa Song Hye Kyo trong bản gốc của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Khả Ngân dần chứng minh thực lực khi xuất hiện trong nhiều phim truyền hình ăn khách của VTV.

Khả Ngân dần chứng minh năng lực với vai trò là một diễn viên, hành trình sự nghiệp của cô là do bà ngoại và bà nội định hướng, ủng hộ

Khả Ngân từng tiết lộ về hoàn cảnh đặc biệt của bản thân: "Lúc ba mẹ sinh tôi ra, hai người vẫn còn trẻ lắm. Tôi từng không hiểu vì sao mình lại không được ở cùng ba mẹ. Ba mẹ có những mối bận tâm riêng, tôi không dám nói rằng họ chẳng thương tôi. Chỉ là tôi thực sự không hiểu họ đang nghĩ gì. Tôi vẫn giữ liên lạc với ba mẹ nhưng thực sự không biết chính xác là họ đang ở đâu, làm gì. Lâu lâu, mẹ trở về cần sự giúp đỡ thì tôi giúp, chứ tình cảm gắn bó, thực sự là không có

Khả Ngân từng chia sẻ từ nhỏ đã sống chủ yếu với bà nội, bà ngoại nên luôn dành sự yêu thương tuyệt đối cho những người bà. Nữ diễn viên từng nói: "Ngay từ nhỏ tôi đã xa bố mẹ, sống cùng bà nội và bà ngoại để thuận tiện cho việc học. Với tôi, bà là người đã chăm sóc từng li từng tí từ việc ăn uống, nhan sắc, mua sắm đến việc định hướng cho tôi hoạt động thể thao và tham gia nghệ thuật. Nếu bây giờ có ai hỏi yêu bà hay bố mẹ hơn, tôi sẽ trả lời là bà nội và ngoại".

Khả Ngân không sống cùng bố mẹ mà được 2 bà nuôi nấng, dạy bảo từ nhỏ

