Khả Ngân đang mang thai con đầu lòng của Nhan Phúc Vinh?

Trước khi công khai, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh có khoảng thời gian yêu đương kín tiếng.

Tối 31/8, cư dân mạng đứng ngồi không yên khi Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân công khai tình cảm. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ khoảnh khắc nắm tay Khả Ngân, để lộ chiếc nhẫn trên ngón áp út kèm dòng trạng thái: "She said yes" (Tạm dịch: Cô ấy đồng ý).

Sau đó, nữ diễn viên đăng tải khoảnh khắc tình cảm bên nam diễn viên, đồng thời chia sẻ những lời nhắn đầy ẩn ý về một mái ấm và một "món quà" đặc biệt. Cụ thể, Khả Ngân viết: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân". Nữ diễn viên tiếp tục gửi lời cảm ơn Nhan Phúc Vinh vì đã đến và cùng cô xây dựng một mái ấm riêng, đồng thời nhắc đến một "món quà" khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn.

Tối 31/8, cư dân mạng đứng ngồi không yên khi Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân công khai tình cảm. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý nhất, Khả Ngân viết ẩn ý về "món quà" đặc biệt nhận được từ nửa kia: "Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn".

Cách nữ diễn viên nhắc đến "món quà" nhanh chóng khiến cộng đồng mạng đặt nhiều câu hỏi. Không ít khán giả cho rằng đây có thể là một cách Khả Ngân hé lộ về một cột mốc mới trong chuyện tình cảm, thậm chí có người đặt nghi vấn nữ diễn viên đã có em bé.

Trong bài đăng, Khả Ngân cũng bày tỏ mong muốn giữ lại một phần đời tư cho gia đình nhỏ. Nữ diễn viên cho biết cô xin phép được giữ những câu chuyện riêng tư còn lại cho gia đình và sẽ không chia sẻ thêm. Đồng thời, cô mong truyền thông và khán giả thấu hiểu, tôn trọng lựa chọn của mình.

Khả Ngân nhắn gửi ngọt ngào tới Nhan Phúc Vinh và còn được cho là ngầm xác nhận chuyện mang thai. Ảnh: FBNV

Trước khi công khai, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh có khoảng thời gian yêu đương kín tiếng. Ảnh: FBNV

Trước đó không lâu, Khả Ngân cũng từng thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo có phần khác lạ. Trong một số khoảnh khắc, phần bụng của nữ diễn viên được nhận xét trông lùm lùm lớn khác thường. Chi tiết này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn cô đang mang thai.

Nữ diễn viên từng gây xôn xao khi xuất hiện với diện mạo khác lạ.

Khả Ngân sinh năm 1997, bước vào showbiz với hình ảnh hot girl boxing trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô ghi dấu qua nhiều bộ phim như 100 ngày bên em, 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình... Trong đó, vai Tuệ Nhi trong 11 tháng 5 ngày giúp Khả Ngân nhận giải Cánh diều Vàng 2022 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim truyền hình.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, từng hoạt động với vai trò người mẫu trước khi phát triển sự nghiệp diễn xuất. Anh được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Ngày ấy mình đã yêu, Tình yêu và tham vọng... với nhiều vai diễn đa dạng và ghi dấu ấn riêng trên màn ảnh Việt.