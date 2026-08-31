HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khả Ngân đang mang thai con đầu lòng của Nhan Phúc Vinh?

Minh Ngọc
|

Trước khi công khai, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh có khoảng thời gian yêu đương kín tiếng.

Tối 31/8, cư dân mạng đứng ngồi không yên khi Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân công khai tình cảm. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ khoảnh khắc nắm tay Khả Ngân, để lộ chiếc nhẫn trên ngón áp út kèm dòng trạng thái: "She said yes" (Tạm dịch: Cô ấy đồng ý).

Sau đó, nữ diễn viên đăng tải khoảnh khắc tình cảm bên nam diễn viên, đồng thời chia sẻ những lời nhắn đầy ẩn ý về một mái ấm và một "món quà" đặc biệt. Cụ thể, Khả Ngân viết: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân". Nữ diễn viên tiếp tục gửi lời cảm ơn Nhan Phúc Vinh vì đã đến và cùng cô xây dựng một mái ấm riêng, đồng thời nhắc đến một "món quà" khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn.

- Ảnh 1.

Tối 31/8, cư dân mạng đứng ngồi không yên khi Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân công khai tình cảm. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý nhất, Khả Ngân viết ẩn ý về "món quà" đặc biệt nhận được từ nửa kia: "Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn".

TIN LIÊN QUAN

Cách nữ diễn viên nhắc đến "món quà" nhanh chóng khiến cộng đồng mạng đặt nhiều câu hỏi. Không ít khán giả cho rằng đây có thể là một cách Khả Ngân hé lộ về một cột mốc mới trong chuyện tình cảm, thậm chí có người đặt nghi vấn nữ diễn viên đã có em bé.

Trong bài đăng, Khả Ngân cũng bày tỏ mong muốn giữ lại một phần đời tư cho gia đình nhỏ. Nữ diễn viên cho biết cô xin phép được giữ những câu chuyện riêng tư còn lại cho gia đình và sẽ không chia sẻ thêm. Đồng thời, cô mong truyền thông và khán giả thấu hiểu, tôn trọng lựa chọn của mình.

- Ảnh 2.

Khả Ngân nhắn gửi ngọt ngào tới Nhan Phúc Vinh và còn được cho là ngầm xác nhận chuyện mang thai. Ảnh: FBNV

- Ảnh 3.

Trước khi công khai, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh có khoảng thời gian yêu đương kín tiếng. Ảnh: FBNV

Trước đó không lâu, Khả Ngân cũng từng thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo có phần khác lạ. Trong một số khoảnh khắc, phần bụng của nữ diễn viên được nhận xét trông lùm lùm lớn khác thường. Chi tiết này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn cô đang mang thai.

- Ảnh 4.

Nữ diễn viên từng gây xôn xao khi xuất hiện với diện mạo khác lạ.

Khả Ngân sinh năm 1997, bước vào showbiz với hình ảnh hot girl boxing trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô ghi dấu qua nhiều bộ phim như 100 ngày bên em, 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình... Trong đó, vai Tuệ Nhi trong 11 tháng 5 ngày giúp Khả Ngân nhận giải Cánh diều Vàng 2022 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim truyền hình.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, từng hoạt động với vai trò người mẫu trước khi phát triển sự nghiệp diễn xuất. Anh được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Ngày ấy mình đã yêu, Tình yêu và tham vọng... với nhiều vai diễn đa dạng và ghi dấu ấn riêng trên màn ảnh Việt.

Nữ ca sĩ đình đám tái hôn với Việt kiều, được yêu chiều vẫn làm nông dân trong biệt thự 13.500m2
Tags

Khả Ngân

Nhan Phúc Vinh

showbiz

diễn viên

mang thai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

01:35
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại