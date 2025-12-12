Khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela ngày càng cao

Quân đội Mỹ đang ngày càng tăng cường hiện diện ở vùng biển Caribe.

Quân đội Mỹ đang tăng cường hiện diện trong Chiến dịch Southern Spear (Ngọn giáo phía Nam) ở vùng biển Caribe.

Lầu Năm Góc đã triển khai máy bay tác chiến điện tử, trực thăng cứu hộ chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu và, theo một số báo cáo, cả máy bay chiến đấu F-35 đến các căn cứ ở Puerto Rico và Cộng hòa Dominica.

Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang xung đột với Venezuela, nơi chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc Washington chuẩn bị can thiệp.

Theo các nguồn tin từ Lầu Năm Góc, Chiến dịch Southern Spear, được Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth công bố hôm 13/11, nhằm mục đích chống lại "những kẻ khủng bố ma túy" và nạn buôn bán ma túy từ Mỹ Latinh.

Trong những ngày gần đây, tàu sân bay USS Gerald R. Ford và nhóm tác chiến của nó, cùng với các đơn vị thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 22, đã đến khu vực này.

Các nhà phân tích ước tính, tổng số binh sĩ Mỹ tại vùng biển Caribe đã vượt quá 15 nghìn người, trở thành đợt triển khai lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Chính phủ Venezuela coi những bước đi này là mối đe dọa trực tiếp đến chủ quyền của mình.

"Đây không phải là cuộc chiến chống ma túy, mà là cái cớ để gây hấn", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết khi trả lời các báo cáo của Reuters về việc Mỹ chuẩn bị bắt giữ thêm các tàu chở dầu.

Kể từ tháng 9/2025, lực lượng Mỹ đã đánh chìm khoảng 20 tàu bị nghi ngờ buôn lậu, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.