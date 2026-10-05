HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khả năng Fed tăng lãi suất tháng này tụt sâu 22%, chứng khoán châu Á khởi sắc

Anh Dũng
|

Chứng khoán châu Á khởi đầu tuần mới trong sắc xanh sau báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn dự báo. Khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10 giảm xuống còn 22% giúp tâm lý nhà đầu tư cải thiện.

Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên đầu tuần, trong khi USD suy yếu và đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu tạm lắng. Nhà đầu tư cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ít có khả năng tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất sau những tín hiệu hạ nhiệt từ thị trường lao động.

Dữ liệu công bố cuối tuần trước cho thấy số việc làm mới tại Mỹ trong tháng 9 tăng thấp hơn dự báo. Số liệu của hai tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm mạnh, khiến khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất ngay trong tháng này giảm đáng kể.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện chỉ dự đoán 22% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, giảm mạnh so với mức 64% một tuần trước.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Jose Torres tại Interactive Brokers nhận định thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định, nhưng việc số liệu bị điều chỉnh giảm cho thấy kinh tế Mỹ đã mất việc làm trong 2 trên 9 tháng đầu năm. Nguy cơ việc làm tiếp tục suy giảm khiến Fed khó có thể tăng thêm tổng cộng 100 điểm cơ bản như thị trường từng kỳ vọng.

Kỳ vọng Fed tạm dừng tăng lãi suất lập tức hỗ trợ các tài sản rủi ro. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2% đầu phiên, chứng khoán Australia tăng 0,5%, còn chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản nhích 0,15%. Giao dịch tại khu vực tương đối trầm lắng do thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và bang New South Wales của Australia nghỉ lễ.

Hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 lần lượt tăng 0,3% và 0,1%. Tại châu Âu, hợp đồng tương lai EURO STOXX 50 tăng 0,3%, còn FTSE tăng 0,4%.

TIN LIÊN QUAN

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 5,2643%, trong khi kỳ hạn 2 năm ở mức 4,8143%. Dù vậy, lợi suất tại nhiều nền kinh tế lớn vẫn quanh mức cao nhất nhiều năm, trong bối cảnh nguồn cung trái phiếu lớn, tình hình tài khóa xấu đi và chi phí năng lượng duy trì ở mức cao.

Đồng USD cũng chịu sức ép khi kỳ vọng tăng lãi suất của Fed giảm. Euro phục hồi từ đáy 17 tháng lên 1,1243 euro đổi 1 USD, bảng Anh tăng nhẹ lên 1,3241 bảng đổi 1 USD. Đồng bạc xanh giảm nhẹ so với yên Nhật, xuống 157,81 yên đổi 1 USD.

Ở thị trường hàng hóa, giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao sau khi lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais.

Theo Reuters

Tags

Fed

chứng khoán châu Á

Lãi suất

việc làm

Nikkei

tăng lãi suất

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại