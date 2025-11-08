Ngày 8-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

7 đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Ngọc Hiếu (SN 2000), Nguyễn Công Thành (SN 1989, cả 2 cùng quê ở TP Hà Nội), Lê Văn Tiến (SN 1990, quê tỉnh Ninh Bình), Bùi Văn Thái, (SN 1995, quê tỉnh Nghệ An), Vũ Văn Doanh (SN 1993), Tạ Duy Chuân (SN 1990, cả 2 đều quê tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Vào cuối tháng 10-2025, cảnh sát phát hiện nhóm đối tượng trên hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Để dụ dỗ các con mồi, các đối tượng mở các fanpage "Hỗ trợ vay vốn doanh nghiệp – hộ kinh doanh" và "Vay vốn Ngọc Dương",… chạy quảng cáo trên mạng xã hội facebook.

Từ thông tin thu thập, Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập 7 tổ công tác, phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên đồng loại bắt giữ các đối tượng trên. Đồng thời, tiến hành khám xét thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng.

Khám xét tại nơi ở của Vũ Văn Doanh, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng màu đen 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5-2024 đến tháng 11-2025 có hàng trăm người bị hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vay tiền của nhóm đối tượng với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Đến nay, đã có 30 nạn nhân liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tố cáo hành vi của các đối tượng với tổng số tiền cho vay trên 1,8 tỉ đồng thu lợi bất chính trên 600 triệu đồng.

Các đối tượng cho vay dao động từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng trả góp theo ngày (21, 25 và 31 ngày), mỗi ngày trả giao động từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng tùy theo gói vay. Mỗi gói vay có phí làm hồ sơ từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Khẩu súng và đạn chì thu giữ tại nhà Vũ Văn Doanh

Sau đó, người vay tiếp tục trả góp số ngày còn lại, tương ứng lãi suất dao động từ 350% - 528%/năm. Khi người vay không còn khả năng trả tiền, các đối tượng tiếp tục cho nạn nhân "đáo hạn", tức là vay dây mới, lấy tiền vay mới trả tiền còn thiếu và tiếp tục góp để trả tiền cho lần vay mới.

Hàng ngày, các đối tượng sẽ gọi điện nhắc nợ, đối với các con nợ nào chưa kịp trả tiền, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực đòi tiền.

Công an đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự hoặc Công an địa phương gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.