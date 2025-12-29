Kết thúc năm 2025 với "Tắt đèn chưa ngủ", ca sĩ Trung Quang: Tôi không muốn đóng khung trong an toàn

Mới đây, ca sĩ Trung Quang đã phát hành album mới mang tên "Tắt đèn chưa ngủ". Đây là sản phẩm âm nhạc được đầu tư công phu, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Quán quân Thần tượng Bolero cho năm 2025 với nhiều thành công. Album này không chỉ là sự khẳng định về độ "chín" trong giọng hát của Trung Quang mà còn thể hiện tư duy âm nhạc văn minh, dám bứt phá khi kết hợp chất liệu Bolero bất hủ với phong cách hòa âm Pop Rock hiện đại.

"Tắt đèn chưa ngủ" bao gồm 8 ca khúc, phần lớn là những tuyệt phẩm nhạc tình và Bolero đã đi cùng năm tháng như: "Thói đời", "Đoạn tuyệt", "Tôi đưa em sang sông", "Trời còn làm mưa mãi", "Bài Tango cho em", "Đà Lạt hoàng hôn"... Tuy nhiên, điểm đặc biệt khiến album này trở thành "làn gió mới" trên thị trường nhạc Việt dịp cuối năm nằm ở khâu hòa âm phối khí.

Ca sĩ Trung Quang.

Thay vì đi theo lối mòn của những bản phối truyền thống, Trung Quang và ê-kíp đã mạnh dạn đưa các chất liệu của Pop Rock vào trong từng nhạc phẩm. Sự kết hợp giữa tiếng guitar điện gai góc, nhịp trống dồn dập với chất giọng trữ tình, ngọt ngào đặc trưng của Trung Quang đã tạo nên một sự giao thoa thú vị vừa giữ được cái "hồn" day dứt của Bolero, vừa mang hơi thở năng động, mạnh mẽ của thời đại. Đây là nỗ lực của nam ca sĩ nhằm đưa dòng nhạc xưa đến gần hơn với gu thưởng thức của khán giả trẻ.

Một điểm sáng không thể bỏ qua trong "Tắt đèn chưa ngủ" là sự xuất hiện của ca khúc "Kể từ khi gặp em" do chính Trung Quang sáng tác. Lần đầu tiên giới thiệu một "đứa con tinh thần" trong album chính thức, Trung Quang cho thấy sự đa năng và nghiêm túc trên con đường nghệ thuật.

Năm 2025 với Trung Quang là một năm rực rỡ với nhiều dấu ấn khó quên.

Khác với màu sắc trầm buồn của các ca khúc còn lại, "Kể từ khi gặp em" mang giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo và ca từ bắt kịp xu hướng giới trẻ. Bài hát như một lời thủ thỉ ngọt ngào về tình yêu tích cực, mang năng lượng chữa lành, tôn vinh vẻ đẹp của sự bình yên và thấu hiểu lứa đôi.

"Với album mới này, tôi không chỉ muốn khoác một 'chiếc áo mới' lộng lẫy hơn cho những tình khúc Bolero bất hủ mà còn khao khát tạo ra một 'chiếc cầu nối' thế hệ trong âm nhạc. Tôi mong rằng khi thưởng thức album này, khán giả lớn tuổi vẫn tìm thấy sự hoài niệm, sâu sắc vốn có, trong khi khán giả trẻ sẽ cảm nhận được sự gần gũi, năng động của nhịp thở đương đại. Kỳ vọng lớn nhất của tôi là chứng minh rằng dòng nhạc trữ tình chưa bao giờ cũ, nó vẫn luôn vận động, biến hóa và sẵn sàng chạm đến trái tim của bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào", nam ca sĩ chia sẻ.

Năm 2025 được xem là một năm hoạt động hết công suất của Trung Quang với hàng loạt đêm nhạc "cháy vé" từ Bắc tới Nam và sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả.

Chia sẻ thêm về dự án này và định hướng tương lai, Trung Quang cho biết: "Album này là tâm huyết của tôi trong việc làm mới chính mình. Tôi không muốn đóng khung trong hình ảnh an toàn mà muốn khán giả nhìn thấy một Trung Quang trưởng thành hơn, dám thử thách hơn. Năm 2026, tôi sẽ dồn toàn lực cho âm nhạc, tập trung sản xuất những sản phẩm chất lượng cao, chỉn chu cả về phần nghe lẫn phần nhìn để đáp lại tình cảm của mọi người".

Album "Tắt đèn chưa ngủ" đã có mặt trên các nền tảng nhạc số và kênh YouTube chính thức của Trung Quang từ ngày 28/12/2025.