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Kết thúc mối tình "ông - cháu" với đại gia hơn 40 tuổi, Á hậu nhận được trợ cấp 1000 tỷ đồng

Cảnh Ly
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Sau khi đường ai nấy đi, người đẹp vẫn duy trì cuộc sống xa hoa và dành nhiều lời tốt đẹp cho người chồng từng giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Á hậu Hà Diễm Quyên và cuộc sống sau ly hôn: 1000 Tỷ đồng trợ cấp và sự tự do Mới - Ảnh 1.

Mới đây, Á hậu Hong Kong Hà Diễm Quyên đã có những tiết lộ đáng chú ý về mối quan hệ với chồng cũ Ngô Chí Thành, vị đại gia hơn cô 40 tuổi. Dù cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 8 tháng, người đẹp vẫn gọi đối phương là "quý nhân của đời mình" và cho biết cả 2 hiện vẫn giữ quan hệ bạn bè, thậm chí có thể tìm đến nhau khi cần chia sẻ những chuyện quan trọng trong cuộc sống.

Sau khi ly hôn, Hà Diễm Quyên cũng được cho là nhận khoản trợ cấp lên tới 300 triệu HKD (khoảng 1000 tỷ đồng). Đã 7 năm kể từ khi kết thúc chuyện tình "ông - cháu" ồn ào, cô không có công việc ổn định nhưng vẫn duy trì cuộc sống sung túc, thường xuyên đi du lịch, sử dụng hàng hiệu và xuất hiện tại những địa điểm sang trọng.

Á hậu Hà Diễm Quyên và cuộc sống sau ly hôn: 1000 Tỷ đồng trợ cấp và sự tự do Mới - Ảnh 2.

Hà Diễm Quyên từng là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2014 và có thời gian hoạt động tại TVB nhưng không quá nổi bật. Năm 2018, Hà Diễm Quyên bất ngờ công khai kết hôn với Ngô Chí Thành, đại gia hơn cô nhiều tuổi. Ngô Chí Thành vốn là một doanh nhân giàu có, từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại SJM Holdings trong gần 40 năm và được biết đến là tâm phúc của "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân.

Theo những thông tin được truyền thông Hong Kong đăng tải, Ngô Chí Thành sở hữu khối tài sản lên tới 3 tỷ HKD (khoảng 10.000 tỷ đồng). Chính khoảng cách tuổi tác cùng sự chênh lệch về điều kiện kinh tế khiến cuộc hôn nhân của 2 người ngay từ đầu đã gây nhiều tranh cãi. Khi đó, nàng hậu sinh năm 1991 bị chỉ trích là đào mỏ, lấy một vị đại gia U70 chỉ vì tiền.

Á hậu Hà Diễm Quyên và cuộc sống sau ly hôn: 1000 Tỷ đồng trợ cấp và sự tự do Mới - Ảnh 3.

Tuy nhiên, khi dư luận không còn bàn tán về mối quan hệ này nữa thì cặp đôi lại tuyên bố ly hôn. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 8 tháng, khiến Hà Diễm Quyên phải đối mặt với nhiều lời đồn đoán. Nhiều năm sau, nữ diễn viên Thâm Cung Kế thừa nhận quãng thời gian ấy từng khiến cô chịu áp lực rất lớn, thậm chí có lúc không muốn ra ngoài gặp mọi người. Nhưng hiện tại, cô cho biết bản thân không hối hận về quyết định năm xưa.

Điều khiến công chúng chú ý trong lần phỏng vấn mới nhất là cách Hà Diễm Quyên nhắc về chồng cũ. Thay vì trách móc, cô gọi Ngô Chí Thành là "quý nhân" và cho rằng nếu trên đời thật sự có quý nhân thì ông chắc chắn là một trong số đó.

Á hậu Hà Diễm Quyên và cuộc sống sau ly hôn: 1000 Tỷ đồng trợ cấp và sự tự do Mới - Ảnh 4.

Người đẹp cũng tiết lộ sau khi ly hôn, trong khoảng thời gian cô khó khăn nhất về tinh thần, chồng cũ vẫn thường xuyên động viên và hỗ trợ. Cả 2 không trở thành người xa lạ sau khi kết thúc hôn nhân mà vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng gặp nhau ăn uống và trò chuyện. Khi đứng trước những quyết định quan trọng, Hà Diễm Quyên vẫn tìm đến chồng cũ để xin lời khuyên.

Về nguyên nhân chia tay, cô phủ nhận những tin đồn từng xuất hiện trong nhiều năm, đặc biệt là thông tin họ bất đồng vì chuyện sinh con. Hà Diễm Quyên cho biết cuộc hôn nhân không thể tiếp tục sau một thời gian chung sống, vì vậy cả 2 bình tĩnh bàn bạc rồi quyết định đường ai nấy đi.

Á hậu Hà Diễm Quyên và cuộc sống sau ly hôn: 1000 Tỷ đồng trợ cấp và sự tự do Mới - Ảnh 5.

Trong nhiều năm qua, Hà Diễm Quyên gần như không có công việc cố định nhưng vẫn thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch xa xỉ. Cô từng đưa mẹ tới London, cả 2 di chuyển bằng hạng thương gia, nghỉ tại khách sạn cao cấp, dùng bữa ở nhà hàng sang trọng và mua sắm hàng hiệu. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng nhiều lần xuất hiện cùng túi xách, trang sức đắt tiền và trong những chuyến nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Dù không công khai cụ thể về tài sản, mức sống của Hà Diễm Quyên cho thấy cô dường như không chịu áp lực tài chính sau khi cuộc hôn nhân kết thúc.

Hiện tại, Hà Diễm Quyên cũng không có ý định tái hôn. Cô cảm thấy hôn nhân đi kèm nhiều trách nhiệm, trong khi cuộc sống độc thân hiện tại mang đến sự tự do mà cô trân trọng. Tuy vậy, Hà Diễm Quyên vẫn để ngỏ khả năng sinh con trong tương lai vì lo ngại tuổi tác càng lớn thì sẽ thiếu người bầu bạn.

Á hậu Hà Diễm Quyên và cuộc sống sau ly hôn: 1000 Tỷ đồng trợ cấp và sự tự do Mới - Ảnh 6.
Á hậu Hà Diễm Quyên và cuộc sống sau ly hôn: 1000 Tỷ đồng trợ cấp và sự tự do Mới - Ảnh 7.

Sau 7 năm ly hôn, cuộc sống của Hà Diễm Quyên dường như đã hoàn toàn khác với những gì công chúng từng tưởng tượng. Cô không còn cần một cuộc hôn nhân để duy trì địa vị hay bảo đảm cuộc sống, càng không phải dựa vào danh tiếng trong showbiz. Những tranh cãi về cuộc hôn nhân năm nào có lẽ vẫn còn đó, nhưng với Hà Diễm Quyên, điều quan trọng hơn là hiện tại cô có thể tự quyết định cách mình muốn sống.

Nam NSƯT là "ông hoàng cải lương" đình đám một thời đi bán phở ở đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM
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Hà Diễm Quyên

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