HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kết thúc điều tra, để nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Đài

Minh Tuệ |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Đài.

Ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 25/BKL-ANĐT-P3 đối với vụ án Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kết thúc điều tra và đề nghị truy tố Nguyễn Văn Đài trong vụ án chống Nhà nước - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn Đài.

Cơ quan An ninh điều tra chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Đài (sinh ngày 6/5/1969 tại Hưng Yên; quốc tịch Việt Nam; nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 302, 28, Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

'Shark Thủy' bị truy tố ở khung hình phạt lên đến tù chung thân
Tags

nguyễn văn đài

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại