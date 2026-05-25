Kết quả xét nghiệm ma túy của ca sĩ Quách Tuấn Du

Tuệ Anh
|

Theo Quách Tuấn Du, mẹ anh mất ngủ 4-5 ngày vì lo lắng trước những lời bàn tán trên mạng về con trai.

Ca sĩ Quách Tuấn Du vừa công khai kết quả xét nghiệm ma túy trên trang cá nhân sau nhiều ngày vướng bàn luận từ cộng đồng mạng. Động thái của nam ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi trước đó anh xuất hiện trong đoạn clip đi xét nghiệm cùng danh ca Ngọc Sơn tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Quách Tuấn Du công khai kết quả xét nghiệm ma túy âm tính trên trang cá nhân

Trên trang cá nhân, Quách Tuấn Du chia sẻ hình ảnh phiếu kết quả xét nghiệm kèm dòng trạng thái đầy xúc động: "Mẹ ơi, cả nhà mình ơi, kết quả từ bệnh viện Nhân Dân Gia Định, nên mẹ yên tâm rồi nha! Đã nói là không có rồi mà cứ nghi nghi ngờ ngờ rồi lo lắng".

Nam ca sĩ cho biết nhiều ngày qua anh nhận được không ít câu hỏi từ khán giả về việc vì sao chưa công khai kết quả xét nghiệm như những nghệ sĩ khác. Điều đó khiến anh khá áp lực và lo sợ bị hiểu lầm.

Quách Tuấn Du tâm sự: "Khi tôi xuất hiện trong clip đi xét nghiệm ma túy cùng danh ca Ngọc Sơn, nhiều người hỏi tại sao tôi lại không chia sẻ kết quả xét nghiệm lên mạng xã hội. Tôi lo lắng mọi người hiểu lầm về tôi".

Nam ca sĩ cho biết đây là kết quả giúp mọi người yên tâm về anh

Theo lời nam ca sĩ, ngay sau khi đến công an phường làm việc, anh được hướng dẫn tới bệnh viện để thực hiện xét nghiệm. Tuy nhiên vì lịch trình biểu diễn gấp gáp, nên anh chưa thể hoàn thành ngay trong thời điểm đó.

"Thực ra tôi đã giải thích rồi, khi đến công an phường, các anh hướng dẫn tôi đến bệnh viện xét nghiệm, rồi có kết quả mang về phường. Nhưng thời điểm đó, tôi sắp phải đi hát. Vì sợ thời gian không kịp, nên tôi quyết định hoãn đến ngày hôm nay, khi giải quyết xong hết mọi việc rồi mới đi xét nghiệm. Hiện tại, tôi rất xúc động vì trên tay đang cầm kết quả âm tính hoàn toàn với ma túy", nam ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ riêng Quách Tuấn Du, mẹ và gia đình anh cũng chịu nhiều áp lực trong những ngày qua. Nam ca sĩ kể mẹ anh liên tục lo lắng vì những đồn đoán xuất hiện trên mạng xã hội sau khi đoạn clip lan truyền.

Quách Tuấn Du bộc bạch: "4-5 ngày qua mẹ tôi rất lo lắng vì clip tôi đăng lên mạng khiến nhiều người thắc mắc, bàn luận. Đây là kết quả giúp mọi người yên tâm về Du, đặc biệt là những người yêu thương Du".

Việc chủ động công khai kết quả xét nghiệm lần này được xem là động thái rõ ràng của Quách Tuấn Du nhằm bảo vệ hình ảnh cá nhân cũng như trấn an người thân, người hâm mộ giữa nhiều thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội.

