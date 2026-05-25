Kết quả xét nghiệm ma tuý của 3 nam nghệ sĩ Việt

Các ca sĩ Tuấn Hưng, Duy Mạnh và Ngọc Sơn công khai kết quả xét nghiệm ma túy, lên tiếng trước những đồn đoán từ dư luận.

Những ngày gần đây, showbiz Việt liên tục xôn xao trước hàng loạt thông tin nghệ sĩ vướng pháp lý liên quan đến chất cấm. Trước những nghi vấn lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ca sĩ đã chủ động lên tiếng và công khai kết quả xét nghiệm ma túy để khẳng định bản thân không sử dụng.

Ca sĩ Tuấn Hưng

Ca sĩ Tuấn Hưng vừa đăng tải video tự kiểm tra ma túy tại nhà trên trang cá nhân. Trong clip được chia sẻ, nam ca sĩ quay rõ từng bước thực hiện thay vì chỉ đăng ảnh kết quả. Kết quả hiển thị âm tính với các chất gây nghiện theo hướng dẫn sử dụng của que test nhanh.

Sau khi đăng tải video, Tuấn Hưng cũng có những chia sẻ đầy tâm trạng về áp lực mà nghệ sĩ phải đối diện thời gian qua.

Ca sĩ Tuấn Hưng tự kiểm tra và cho kết quả âm tính với chất cấm.

Nam ca sĩ viết: "Khi mình lao lực vì cường độ làm việc thì người ta cho là mình giả vờ ốm. Chỉ có những người đi diễn cùng trong các chương trình và khán giả mới hiểu, vừa tập vừa diễn 2 show thì kéo dài cả tháng trời. Quả thật cuộc sống này quá nhiều soi mói mà cõi mạng thì không buông tha ai".

Tuấn Hưng cho biết anh tự nguyện test để chứng minh bản thân như mọi công dân khác. Anh không chụp lại ảnh kết quả sau khi test mà chọn quay trực tiếp cả công đoạn vì không muốn lại bị nói là lấy kết quả của người khác.

Ca sĩ Duy Mạnh

Tối 22/5, ca sĩ Duy Mạnh cũng đăng tải hình ảnh tự kiểm tra, xét nghiệm ma tuý tại nhà. Theo hình ảnh được chia sẻ, que thử hiện hai vạch - kết quả âm tính theo hướng dẫn thông thường.

Đến chiều 23/5, Duy Mạnh cho biết anh đang ở TP.HCM sau lịch diễn và sẽ tiếp tục test thêm một lần nữa để đảm bảo độ chính xác. Nam ca sĩ đồng thời tiết lộ dự định đến Công an TP Hải Phòng để thực hiện xét nghiệm chuyên sâu hơn.

Ca sĩ Duy Mạnh cũng đăng tải hình ảnh tự kiểm tra tại nhà, cho kết quả âm tính với chất cấm.

Động thái chủ động công khai kiểm tra ma túy của Duy Mạnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc nam ca sĩ tự lên tiếng giữa lúc xuất hiện nhiều tin đồn tiêu cực thể hiện thái độ thẳng thắn và muốn tránh những suy diễn không đáng có.

Ca sĩ Ngọc Sơn

Trước đó, ca sĩ Ngọc Sơn cũng lên tiếng phủ nhận những tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội. Nam ca sĩ cho biết anh chủ động trình báo công an phường và được hướng dẫn đến bệnh viện thực hiện xét nghiệm.

Sau đó, Ngọc Sơn livestream cập nhật kết quả với khán giả và khẳng định bản thân không sử dụng chất cấm hay đồ uống có cồn.

"Tôi không bức xúc gì, chỉ muốn làm rõ tin đồn. Tôi sẽ tặng 10 tỷ đồng cho ai phát hiện cơ thể mình có nồng độ cồn.

Ngay cả tiệc với anh em thân thiết nhất, tôi cũng kiên quyết không uống rượu. Tôi sẵn sàng mất toàn bộ gia tài, vĩnh viễn không bước lên sân khấu nếu sử dụng chất cấm", ca sĩ tuyên bố.

Ca sĩ Ngọc Sơn livestream công bố kết quả xét nghiệm.

Anh nói thêm: "Mỗi người đều có cuộc sống riêng, tôi không can thiệp nhưng Ngọc Sơn phải sạch sẽ, đàng hoàng, luôn giữ cho mình là đầu tàu showbiz, được mọi người yêu thương. Đừng bao giờ nói câu: Nghệ sĩ ai cũng chơi đồ, không có chuyện đó''.

Sau khi có kết quả, Ngọc Sơn livestream thông báo với công chúng. Theo đó, kết quả xét nghiệm cho thấy Ngọc Sơn âm tính với morphin (chất ma túy thuộc nhóm thuốc phiện); codein (chất giảm đau/ho có tính chất gây nghiện); heroin (chất ma túy mạnh thuộc nhóm thuốc phiện); marijuana (cần sa) và Amphetamin (ma túy đá/thuốc lắc/chất kích thích thần kinh trung ương).

Nam ca sĩ cùng người thân sau đó mang kết quả đến Công an phường Bến Thành để trình báo và lưu hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

