Kết quả Vietlott tối 14/9: Hai giải lớn nhất tồn dư hơn 150 tỉ đồng

N.D |

Kết quả Vietlot Mega 6/45 và Power 6/55 sau tối Chủ nhật 14/9 thế nào?

Giải độc đắc Vietlott quay thưởng tối 14/9 có gì hấp dẫn?

Kết quả quay tối 13/9 (Power 6/55) và tối 14/9 (Mega 6/45) đều chưa tìm ra chủ nhân Jackpot.

Power 6/55 (sau kỳ #01242 ngày 13/09/2025):
Jackpot 1: 124.998.778.200 đồng
Jackpot 2: 5.282.764.000 đồng
Mega 6/45 (sau kỳ #01406 ngày 14/09/2025):
Jackpot: 25.843.154.500 đồng


Kết quả Vietlott tối 14/9: Hai giải lớn nhất tồn dư hơn 150 tỉ đồng - Ảnh 1.

Vậy tính sang ngày 15/9, Power 6/55Mega 6/45 đang kết dư tổng cộng bao nhiêu tỉ đồng ở các giải Jackpot?

