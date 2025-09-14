Kết quả Vietlott tối 14/9: Hai giải lớn nhất tồn dư hơn 150 tỉ đồng

Giải độc đắc Vietlott quay thưởng tối 14/9 có gì hấp dẫn?
Kết quả quay tối 13/9 (Power 6/55) và tối 14/9 (Mega 6/45) đều chưa tìm ra chủ nhân Jackpot.
Power 6/55 (sau kỳ #01242 ngày 13/09/2025):
Jackpot 1: 124.998.778.200 đồng
Jackpot 2: 5.282.764.000 đồng
Mega 6/45 (sau kỳ #01406 ngày 14/09/2025):
Jackpot: 25.843.154.500 đồng
Vậy tính sang ngày 15/9, Power 6/55 và Mega 6/45 đang kết dư tổng cộng bao nhiêu tỉ đồng ở các giải Jackpot?
Đáp án: Trên 156 tỉ đồng
Tổng cộng, tích lũy sang 15/9, hai loại hình này đang “treo” trên 156 tỉ đồng giải thưởng chờ người may mắn tiếp theo.
Kết dư trong 4 ngày liên tiếp gần nhất lần lượt là các kỳ quay 11/9, 12/9, 13/9 và 14/9.