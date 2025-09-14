Kết quả Vietlott tối 14/9: Hai giải lớn nhất tồn dư hơn 150 tỉ đồng

Vậy tính sang ngày 15/9 , Power 6/55 và Mega 6/45 đang kết dư tổng cộng bao nhiêu tỉ đồng ở các giải Jackpot?

Kết quả quay tối 13/9 (Power 6/55) và tối 14/9 (Mega 6/45) đều chưa tìm ra chủ nhân Jackpot.

Đáp án: Trên 156 tỉ đồng

Tổng cộng, tích lũy sang 15/9, hai loại hình này đang “treo” trên 156 tỉ đồng giải thưởng chờ người may mắn tiếp theo.



Kết dư trong 4 ngày liên tiếp gần nhất lần lượt là các kỳ quay 11/9, 12/9, 13/9 và 14/9.