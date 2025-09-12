HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Giải độc đắc Vietlott 12/9: Power 6/55 và Mega 6/45 đang kết dư bao nhiêu tỉ đồng?

N.D |

Sau kết quả quay số mở thưởng (QSMT) chiều tối 12/9, tổng giá trị giải thưởng của Vietlott Power 6/55 và Mega 6/45 ngày 12/9 đã tăng thêm 2 tỉ.

Giải độc đắc Vietlott quay thưởng tối 12/9 có gì hấp dẫn?

Sau kỳ quay thưởng chiều tối 11/9 (Power 6/55) và chiều tối 12/9 (Mega 6/45), cả hai loại hình đều chưa tìm ra chủ nhân Jackpot.

Vậy tính sang ngày 13/9, Power 6/55Mega 6/45 đang kết dư tổng cộng bao nhiêu tỉ đồng ở các giải Jackpot?


Kết quả Vietlott 12/9: Tổng giá trị Power 6/55 và Mega 6/45 tiếp tục tăng - Ảnh 1.

 

