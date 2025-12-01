Kết quả phỏng vấn 200 ông chồng: Không tin nổi xung quanh 77% đàn ông ngoại tình có 1 điểm chung

Nghiên cứu của M. Gary Neuman, cố vấn hôn nhân được chứng nhận bởi Tòa án Tối cao Florida về đàn ông ngoại tình thực sự khiến người ta phải suy ngẫm.

Neuman từng phỏng vấn 200 người chồng, cả ngoại tình lẫn chung thủy và phát hiện ra một điều gây sốc: Những gì phụ nữ nghĩ là lý do đàn ông phản bội thường không phải lý do thật. Còn khi hỏi trực tiếp đàn ông, đa phần họ… không nói thật.

77% đàn ông ngoại tình có bạn thân… cũng ngoại tình

Neuman phát hiện: đàn ông rất dễ "trượt" khi bạn bè xung quanh xem ngoại tình là điều bình thường.

Họ tự an ủi mình bằng tư duy: "Bạn tôi là người tốt mà vẫn 'vui vẻ' được, mình cũng đâu có tệ?".

Ảnh minh họa

Chị H., 34 tuổi, từng kể rằng chồng mình bắt đầu thay đổi sau khi thân hơn với nhóm bạn nhậu mới, toàn người đang "say nắng" hoặc ly thân. Ban đầu chỉ là vài câu trêu đùa, sau thành những buổi nhậu muộn, rồi "đi karaoke cho vui". Đến khi chị biết chuyện thì chồng chị đã "bước qua ranh giới". Sau này, anh mới thừa nhận: "Đi với tụi nó, anh thấy đàn ông văn nghệ tí… cũng chẳng kinh khủng như em nói".

Neuman khẳng định: Vợ không thể cấm chồng giao du, nhưng có thể định hướng môi trường lành mạnh hơn. Tập gym, chơi thể thao, gặp nhóm bạn là các cặp vợ chồng tốt hơn là tụ tập bar, club.

48% đàn ông ngoại tình vì thiếu kết nối cảm xúc, không phải vì sex

Trái với suy nghĩ phổ biến, chỉ 8% đàn ông nói rằng họ phản bội vì "thiếu thỏa mãn tình dục".

Đa số đàn ông ngoại tình vì… muốn được công nhận.

Họ muốn nghe rằng họ giỏi, được trân trọng, được ghi nhận.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đàn ông… không biết nói ra.

Họ im lặng, rồi dần cảm thấy bị bỏ rơi.

Neuman nói: "Hôn nhân cần một văn hóa đánh giá cao. Khi thói quen ấy được tạo lập, chồng sẽ luôn hướng về vợ".

40% đàn ông ngoại tình với đồng nghiệp nữ

Một người phụ nữ tại nơi làm việc – người khen ngợi, ca tụng, tôn trọng nỗ lực của anh ta rất dễ trở thành "ngòi nổ".

Dấu hiệu cảnh báo:

Nếu chồng nhắc tên một đồng nghiệp nữ quá thường xuyên, hãy cẩn trọng.

Neuman khuyên: Vợ chồng nên làm rõ ranh giới, có được đi công tác đêm cùng nhau không? Có được ăn tối "bàn việc" không? Hai bên phải thoải mái như nhau nếu đổi vị trí: "Anh thấy thế nào nếu em làm vậy với đồng nghiệp nam?".

Ảnh minh họa

12% đàn ông phản bội vì nghĩ người kia hấp dẫn hơn vợ

Điều này nghĩa là: đàn ông không ngoại tình vì tìm "gái nóng bỏng hơn". Họ ngoại tình vì thấy… kết nối dễ dàng hơn. Tình dục chỉ là thứ đi kèm.

Neuman khuyến nghị, đừng cố gồng mình để "sexy hơn". Thay vào đó, hãy tập trung xây dựng mối quan hệ có kết nối cảm xúc, chia sẻ, thân mật.

Chỉ 6% đàn ông ngoại tình ngay trong ngày đầu gặp gỡ

Ngoại tình không xảy ra đột ngột. Nó là quá trình trượt dài.

Vợ hoàn toàn có thể nhận ra các tín hiệu: Anh ấy về muộn hơn, ít quan tâm đến việc gần gũi, tránh nói chuyện, thường xuyên cáu gắt, lén lút với điện thoại.

Neuman nhắc: Phụ nữ không thể kiểm soát mọi thứ, nhưng có thể kiểm soát hành vi của chính mình để đưa hôn nhân về nơi tốt đẹp hơn. Đó là ưu tiên thời gian chung, ghi nhận lẫn nhau và chủ động gần gũi hơn.

Đàn ông không "phản bội chỉ vì bản năng".

Họ phản bội vì cảm xúc bị thiếu hụt, vì môi trường xung quanh, vì khoảng cách quá lâu không được hàn gắn.

Và quan trọng nhất: Ngoại tình không phải chuyện xảy ra trong một đêm. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất im lặng, rất dễ bị bỏ qua.

Nếu muốn giữ hôn nhân bền vững, phụ nữ không cần hy sinh, không cần hoàn hảo chỉ cần biết lắng nghe, biết ghi nhận và biết đặt ranh giới rõ ràng.