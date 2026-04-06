Kết quả đo nồng độ cồn và ma túy của tài xế vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người tử vong

Tối 6-4, nguồn tin cho biết cho biết đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực gần hồ Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng) khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo cơ quan chức năng, ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Trần Thanh Sơn (SN 1988, trú tỉnh Cà Mau) đã được đưa về trụ sở Công an xã Hòa Thắng để kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy. Kết quả cho thấy, bước đầu tài xế không có nồng độ cồn trong hơi thở và cũng âm tính với ma túy.

Lực lượng chức năng và người dân tham gia cứu nạn.

Thông tin ban đầu xác định vụ tai nạn xảy ra khoảng 15 giờ 35 phút ngày 6-4 tại Km16+250 đường ĐT.715, thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm này, xe khách 29 chỗ biển số 86H-045.61 do ông Trần Thanh Sơn điều khiển chở 16 thợ lặn di chuyển từ hướng Mũi Né về Phan Rí Cửa.

Tài xế có giấy phép lái xe hạng D2 do Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu cấp ngày 24-1-2025, còn hiệu lực đến ngày 24-1-2030.

Xác chiếc xe khách được kéo lên khỏi vực

Theo tường trình ban đầu, khi xe đến ngã ba Bàu Trắng để rẽ phải về hướng Phan Rí Cửa, tài xế phát hiện phương tiện bị mất phanh nên không thể giảm tốc để rẽ. Ông Sơn sau đó cho xe chạy thẳng về hướng xã Lương Sơn nhằm tìm cách xử lý, song khi đến đoạn đường cong bên trái, xe mất lái, lao xuống lề đất sâu bên phải đường và lật nghiêng.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 nạn nhân tử vong tại hiện trường gồm anh Nguyễn Văn C. (SN 1991), anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1989), anh Nguyễn Tấn K. (khoảng 30 tuổi). Một nạn nhân khác là anh Đỗ Văn H. tử vong tại bệnh viện. Nhiều người còn lại bị thương, phương tiện hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục được điều tra vụ việc.