Kết quả đo nồng độ cồn, ma túy với cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn

Nguyễn Hưởng |

Công an đã thông tin về kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nữ tài xế ô tô có biểu hiện lạ gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội.

Tối 13-4, Công an TP hà Nội đã thông tin về vụ tai nạn liên hoàn tại đường Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, Hà Nội).

Cô gái điều khiển xế hộp gây tai nạn giao thông liên hoàn tại Hà Nội - Ảnh 1.

Cô gái có biểu hiện bất thường. Ảnh: OFFB

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, xe ô tô mang BKS 30L-221.xx do chị L.T.T. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi phố Trần Vỹ. Khi đến khu vực trước số 84 đường Doãn Kế Thiện, phương tiện này xảy ra va chạm với 2 xe máy đi phía trước cùng chiều, là xe máy mang BKS 18D1-741.xx do anh V.T.C. (SN 2006, trú tại Ninh Bình) điều khiển và xe máy mang BKS 29X3-075.xx do chị N.T.T. (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Chưa dừng lại, chiếc xe ô tô mang BKS 30L-221.xx tiếp tục va chạm với xe ô tô mang BKS 30E-393.xx do anh L.T.A. (SN 1990, trú tại Bắc Ninh) điều khiển, đang di chuyển theo chiều ngược lại hướng về Phạm Văn Đồng.

Hậu quả vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song cả 4 phương tiện liên quan đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau.

Cô gái điều khiển xế hộp gây tai nạn giao thông liên hoàn tại Hà Nội - Ảnh 2.

Thời điểm chiếc xe gây tai nạn liên hoàn. Ảnh: Gif

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc. Cùng với đó, tiến hành các bước điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe liên quan. Kết quả cho thấy cả 4 trường hợp đều không vi phạm, không phát hiện nồng độ cồn cũng như chất ma túy.

Trước đó, người dân chứng kiến cho biết sau khi va chạm xảy ra, nữ tài xế ngồi trên ghế lái có biểu hiện lạ và mất khoảng 15 phút mới xuống được xe.

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

