Kết quả Công an Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An, vòng 20 V.League mới nhất

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An thuộc vòng 20 V.League 2025-2026 diễn ra tối 26/4 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu. Kết thúc hiệp một, CLB Công an Hà Nội dẫn trước SLNA 3-1.

CLB Công an Hà Nội chiếm ưu thế ngay từ đầu trận đấu. Đội chủ nhà sớm tạo ra những pha tấn công uy hiếp khung thành đối thủ liên tục. Hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An chỉ đứng vững trong chưa đầy 20 phút trước khi Nguyễn Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số. Đây là pha bóng Nguyễn Quang Hải và Stefan Mauk phối hợp rất hay để tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm.

Trong thế trận lép vế, SLNA vẫn có cơ hội gỡ hoà. Tuy nhiên, Nguyễn Quang Vinh lại khiến các khán giả ngạc nhiên với cú sút ra ngoài trước khung thành rộng mở. Không lâu sau đó, CAHN ghi liên tiếp 2 bàn. Đình Bắc và Nguyễn Minh Phúc lần lượt lập công.

Phải đến cuối hiệp một, đội khách mới có bàn thắng từ pha đá phạt đền của Michael Olaha.

Bước sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội tiếp tục kiểm soát tốt thế trận. Phút 55, Đình Bắc xâm nhập vòng cấm của Sông Lam Nghệ An và bị Nguyên Hoàng phạm lỗi. Trọng tài tham khảo công nghệ VAR và thổi phạt đền cho CLB Công an Hà Nội. Chính Đình Bắc thực hiện thành công và hoàn tất cú hat-trick.

Sông Lam Nghệ An sau đó bất ngờ giành lại thế trận và có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 do công của Olaha. Đây là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đội hình CAHN vs SLNA

CAHN: Nguyễn Filip (1), Bùi Hoàng Việt Anh (68), Adou Minh (38), Trần Đình Trọng (21), Phạm Minh Phúc (22), Lê Phạm Thành Long (11), Cao Pendant Quang Vinh (7), Nguyễn Quang Hải (19), Nguyễn Đình Bắc (9), Lê Văn Đô (88).

SLNA: Cao Văn Bình (1), Vương Văn Huy (2), Trần Nam Hải (17), Lê Nguyên Hoàng (3), Bùi Thanh Đức (12), Nguyễn Văn Bách (9), Nguyễn Xuân Bình (8), Nguyễn Quang Vinh (16), Michael Olaha (7), Carlos Fortes (27), Reon Moore (10).