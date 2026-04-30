Lò phản ứng do Nga sản xuất đang được lắp đặt vào vị trí thiết kế của nhà máy điện hạt nhân El Dabaa, Ai Cập.

Những con số đã nói lên tất cả

Theo RT, các cơ quan thống kê quốc gia và nền tảng Comtrade của Liên Hợp Quốc cho biết, xuất khẩu của Nga vượt nhập khẩu 139,3 tỷ USD. Thặng dư của Đức là 226,4 tỷ USD, trong khi Trung Quốc dẫn đầu với 1,19 nghìn tỷ USD. Ireland và Hà Lan cũng nằm trong top 5, với lần lượt là 133,8 tỷ USD và 118,7 tỷ USD.

Cán cân thương mại tích cực hỗ trợ ngân sách và đồng tiền quốc gia. Điều này rất quan trọng đối với sự ổn định kinh tế của đất nước.

Nga đã tìm cách giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt bằng cách tăng cường thương mại quốc tế với các nước nằm ngoài phạm vi phương Tây và tận dụng những biến động đáng kể về giá cả toàn cầu đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt, theo giải thích của Andrey Loboda, thành viên Hiệp hội Hợp tác Thương mại Nga (RASO) và Ủy ban Khai thác và Công nghệ Blockchain thuộc Ủy ban Tài chính và Đầu tư của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga.

Trên quy mô lớn

Tuy nhiên, Mỹ dẫn đầu danh sách các quốc gia có xếp hạng tiêu cực, với mức thâm hụt 1,24 nghìn tỷ USD, cao hơn 3% so với năm 2024. Tiếp theo là Vương quốc Anh (395,3 tỷ USD), Ấn Độ (310,2 tỷ USD), Pháp (105,4 tỷ USD) và Thổ Nhĩ Kỳ (92,1 tỷ USD).

Các chuyên gia cảnh báo sự phụ thuộc quá lớn vào nhập khẩu làm suy yếu nền kinh tế và thường dẫn đến sự gia tăng không kiểm soát của nợ công và lạm phát gia tăng. Mỹ là một ví dụ điển hình, nhưng quốc gia này vẫn còn nhiều cơ hội để thu hút nguồn tài chính từ bên ngoài.

Tuy nhiên, trong bối cảnh sự quan tâm đến USD và trái phiếu Mỹ giảm sút, tình hình ngày càng đáng báo động đối với chính quyền.

Tổng thống Donald Trump đã thực hiện một số nỗ lực để khôi phục sản xuất trong nước và đang thu hút các công ty nước ngoài. Nhưng kết quả nhanh chóng khó có thể đạt được.

Chuyển hướng dòng vốn

Tài nguyên năng lượng, một cách dễ hiểu là nền tảng của thương mại quốc tế của Nga.

"Việc chuyển hướng dòng vốn sang châu Á đã giúp bù đắp sự mất mát thị trường châu Âu. Xuất khẩu phi tài nguyên cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Ngành luyện kim tăng 17,4% lên 74,7 tỷ USD, hóa chất tăng 21,6% lên 33,6 tỷ USD và cơ khí tăng 26,6% lên 29,6 tỷ USD. Điều này đã phần nào đa dạng hóa rổ hàng xuất khẩu của Nga", Dmitry Matyushenkov, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Pháp luật của ANO và thành viên câu lạc bộ chuyên gia Digoria, nhận xét.

Một yếu tố khác là sự tái định hướng tiền tệ, chuyển sang thanh toán bằng nhân dân tệ, rupee và rúp. Tỷ trọng USD và euro giảm từ 80% xuống 18%, làm giảm chi phí giao dịch và giảm sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng tài chính phương Tây. Tuy nhiên, mức giảm nhập khẩu khá khiêm tốn: 1,4%, xuống còn 279 tỷ USD.

Hơn nữa, những tháng gần đây cho thấy thị trường sẵn sàng trả giá cao hơn cho nguồn cung ổn định. Khả năng đảm bảo xuất khẩu của Nga, bất kể điều gì xảy ra, đã đẩy giá dầu sản xuất trong nước lên cao.

Điểm tăng trưởng

Các chuyên gia nhận thấy nhiều cơ hội rộng mở, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

"Việc chuyển hướng khách hàng khai thác mỏ và trung tâm dữ liệu truyền thống từ các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư sang phạm vi pháp lý của Nga sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể.

Hơn nữa, đồng tiền ổn định rúp, vốn đã chiếm hơn 10% giao dịch quốc tế, cũng đang góp phần vào điều này", ông Loboda cho biết.

Về phần mình, ông Matyushenkov nhấn mạnh ngành công nghiệp hóa chất là một lĩnh vực đầy triển vọng. Ông lưu ý: "Phân bón, polyme và hóa dầu đang cho thấy tốc độ tăng trưởng hơn 20%. Tiềm năng ở đây nằm ở việc tăng cường chế biến và mở rộng sang thị trường châu Phi và Đông Nam Á".

Ngành kỹ thuật cơ khí và thiết bị, bao gồm thiết bị đường sắt, máy móc nông nghiệp và các tổ máy phát điện cũng đang có nhu cầu cao, nhưng cần được cải tiến công nghệ, nhà kinh tế học này cho biết thêm.

Nga hiện đã là quốc gia dẫn đầu thế giới về xuất khẩu nông sản, nhưng bằng cách phát triển công nghệ chế biến và tạo ra các thương hiệu nổi tiếng, Nga có thể củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực này.

Cuối cùng, cần xem xét đến các công nghệ xanh. "Nhiên liệu hydro, công nghệ thu giữ carbon và năng lượng hạt nhân có tiềm năng trở thành những ngành công nghiệp ngách nhưng có lợi nhuận cao.

Chìa khóa thành công không chỉ đơn giản là tăng sản lượng, mà còn là nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua chứng nhận, thích ứng với các tiêu chuẩn thị trường mới và phát triển cơ sở hạ tầng xuất khẩu", Matyushenkov giải thích.

Với phương pháp đúng đắn và điều kiện thị trường thuận lợi, các chuyên gia ước tính rằng xuất khẩu của Nga có thể tăng ít nhất 5% vào năm 2026.