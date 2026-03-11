Kết nối Digital & OOH: Lời giải tối ưu truyền thông cho doanh nghiệp năm 2026

Chính từ thực tế đó, sự hợp tác chiến lược giữa ADMICRO (VCCorp) và Goldsun Media được hình thành, với mục tiêu xây dựng một giải pháp truyền thông tích hợp Digital - OOH/DOOH mang tính hệ thống, thay vì triển khai từng kênh riêng lẻ. Việc kết nối năng lực công nghệ, dữ liệu và nền tảng vận hành của ADMICRO với hạ tầng quảng cáo ngoài trời quy mô lớn của Goldsun Media hướng tới giải quyết đồng thời ba bài toán cốt lõi của doanh nghiệp: tối ưu vận hành, đo lường xuyên suốt và hiệu quả tổng thể.

Xoay quanh bối cảnh thị trường, những “nỗi đau” trong quản trị chiến dịch đa kênh và cách hai bên tiếp cận bài toán truyền thông tích hợp trong giai đoạn mới, chúng tôi có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị Tuấn Anh - Giám đốc Giải pháp khách hàng Goldsun Media và anh Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc Sản phẩm chiến lược cấp cao ADMICRO.

Trong quá trình làm việc với các doanh nghiệp, ông/bà nhìn thấy “nỗi đau” lớn nhất nào khi các chiến dịch digital và OOH vẫn đang được triển khai rời rạc?

Anh Nguyễn Quốc Khánh: Từ góc nhìn sản phẩm và dữ liệu, khó khăn lớn nhất nằm ở khâu đo lường. Do dữ liệu Digital và OOH bị phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau, doanh nghiệp phải tốn nhiều công sức tổng hợp, phân tích nhưng vẫn thiếu một bức tranh toàn diện về hiệu quả tổng thể cũng như vai trò của từng kênh. Ở góc độ quản trị và báo cáo, dữ liệu bị phân tán trên nhiều hệ thống khiến doanh nghiệp tốn nhiều công sức tổng hợp, đối soát nhưng vẫn khó đánh giá chính xác hiệu quả tổng thể của chiến dịch, cũng như hiệu suất thực sự của từng kênh.

Chị Nguyễn Thị Tuấn Anh: Ở góc độ triển khai, “nỗi đau” lớn nhất là quá nhiều đầu mối làm việc giữa Digital và OOH, dẫn đến ma trận họp hành và email kéo dài. Việc thiếu cơ chế phối hợp thống nhất cũng dễ phát sinh mâu thuẫn giữa các đối tác online - offline, khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian cho việc kết nối và xử lý.

Theo ông/bà, vì sao việc tích hợp online - offline không còn là một xu hướng thử nghiệm, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu?

Anh Nguyễn Quốc Khánh: Hành vi người tiêu dùng hiện nay liên tục dịch chuyển giữa online và offline, khiến việc triển khai và đo lường từng kênh riêng lẻ không còn phản ánh đúng hành trình khách hàng, thậm chí tạo ra trải nghiệm đứt gãy. Cùng với sự phát triển của DOOH, các chiến dịch ngày càng được triển khai theo hướng đa nền tảng và đa định dạng, từ màn hình ngoài trời đến TV, mạng xã hội và thiết bị cá nhân, với nhiều hình thức sáng tạo như TVC, 3D DOOH hay quảng cáo tương tác, thay cho các định dạng banner và OOH tĩnh trước đây.

Chị Nguyễn Thị Tuấn Anh: Sự phát triển mạnh của OOH/DOOH với hệ thống màn hình LED, LCD đã mở ra khả năng tích hợp sâu hơn với Digital. Trong bối cảnh ngân sách marketing được cân nhắc chặt chẽ, doanh nghiệp cần các giải pháp giúp vừa mở rộng độ phủ, vừa chứng minh được hiệu quả kinh doanh thực tế.

Sự thay đổi trong hành vi tiếp nhận thông tin của người tiêu dùng đang buộc các thương hiệu phải nhìn lại chiến lược truyền thông của mình như thế nào?

Anh Nguyễn Quốc Khánh: Người tiêu dùng ngày nay có xu hướng ‘tự động bỏ qua’ những quảng cáo rời rạc, thiếu liên kết giữa các kênh. Với thói quen lướt nhanh và sự chú ý bị phân mảnh, họ chỉ dừng lại trước những nội dung có tính tương tác cao, ấn tượng thị giác rõ ràng và được triển khai nhất quán trên toàn bộ hành trình tiếp cận.

Chị Nguyễn Thị Tuấn Anh: Điều này buộc các thương hiệu phải nhìn lại chiến lược truyền thông theo hướng đồng bộ hơn, tập trung vào cách kể câu chuyện xuyên suốt và tạo dấu ấn thị giác mạnh ở từng điểm chạm, thay vì triển khai những thông điệp đơn lẻ trên từng kênh.

Nếu phải chỉ ra những trụ cột quan trọng nhất quyết định hiệu quả quảng cáo của doanh nghiệp trong giai đoạn tới, đâu là những yếu tố cốt lõi?

Anh Nguyễn Quốc Khánh: Ở góc độ chiến lược, hiệu quả quảng cáo trong giai đoạn tới phụ thuộc trước hết vào dữ liệu và khả năng khai thác dữ liệu. Bên cạnh đó là tư duy tích hợp đa kênh theo hướng omnichannel, nơi các điểm chạm được kết nối trong cùng một hành trình, thay vì vận hành rời rạc.

Chị Nguyễn Thị Tuấn Anh: Từ thực tiễn triển khai, nội dung và ngữ cảnh hiển thị ngày càng đóng vai trò then chốt, song song với đó là nền tảng công nghệ và năng lực vận hành đủ mạnh để đảm bảo chiến dịch được triển khai đồng bộ, linh hoạt và tối ưu hiệu quả trên nhiều kênh.

Việc thiếu dữ liệu liên thông giữa digital và OOH đang khiến doanh nghiệp gặp những hạn chế gì trong đánh giá hiệu suất chiến dịch?

Chị Nguyễn Thị Tuấn Anh: Trong thực tế triển khai, khi dữ liệu không được liên thông, OOH và Digital gần như hoạt động trong hai ‘hệ quy chiếu’ khác nhau. Các hệ thống Digital không biết số lượt tiếp cận của khách hàng tại các điểm chạm billboard hay màn hình DOOH, và ngược lại, khiến doanh nghiệp rất khó theo dõi hành vi người dùng xuyên suốt giữa online và offline.

Anh Nguyễn Quốc Khánh: Việc thiếu dữ liệu chung cũng khiến doanh nghiệp không thể xác định chính xác mức độ đóng góp của OOH vào hiệu quả tổng thể của các hoạt động Digital. Khi dữ liệu giữa các kênh bị rời rạc, không có điểm đối chiếu, bài toán đánh giá hiệu suất và tối ưu ngân sách theo hiệu quả thực tế gần như không thể giải quyết triệt để.

Một bộ KPI chuẩn hóa cho các chiến dịch đa nền tảng đóng vai trò như thế nào trong việc hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định?

Anh Nguyễn Quốc Khánh: Một bộ KPI chuẩn hóa giúp lãnh đạo doanh nghiệp kiểm soát được chiến dịch ngay trong quá trình vận hành, thay vì chỉ đánh giá khi chiến dịch đã kết thúc. Khi các chỉ số được đo lường thống nhất giữa các kênh, doanh nghiệp có thể nhanh chóng tối ưu, phân bổ lại nguồn lực và ngân sách vào những hạng mục mang lại hiệu suất tốt hơn. Quan trọng hơn, KPI chuẩn hóa cho phép đánh giá rõ vai trò và mức độ đóng góp thực tế của từng kênh, từ đó đưa ra quyết định tiếp tục hay dừng triển khai ở các giai đoạn tiếp theo, đồng thời giảm thiểu xung đột giữa các team thông qua các tiêu chí đã được thống nhất từ đầu.

Thỏa thuận hợp tác giữa ADMICRO và Goldsun Media ra đời trong bối cảnh nào, và đâu là khoảng trống thị trường mà hai bên cùng nhìn thấy?

Anh Nguyễn Quốc Khánh: Trong bối cảnh người tiêu dùng di chuyển liên tục giữa online và offline, các thương hiệu cần mở rộng độ phủ nhưng vẫn đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trên toàn bộ hành trình truyền thông. Khoảng trống lớn của thị trường nằm ở việc thiếu một giải pháp tích hợp thực chất, giúp doanh nghiệp kết nối các điểm chạm Digital và OOH trong cùng một hệ thống triển khai và đo lường.

Chị Nguyễn Thị Tuấn Anh: Thực tế cho thấy Digital và OOH vẫn thường được triển khai song song nhưng rời rạc. Việc kết hợp các điểm chạm này trong một giải pháp tích hợp không còn là thử nghiệm, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả hơn trong bối cảnh hành vi tiếp nhận thông tin thay đổi mạnh mẽ.

Mỗi bên mang vào mô hình hợp tác này những năng lực cốt lõi nào để hình thành một giải pháp truyền thông tích hợp thực chất cho doanh nghiệp?

Anh Nguyễn Quốc Khánh: ADMICRO đóng vai trò phát triển sản phẩm, cung cấp nền tảng công nghệ, hệ thống vận hành và inventory Digital Media quy mô lớn, tạo nền tảng dữ liệu và khả năng quản trị xuyên suốt cho các chiến dịch. Đồng thời, ADMICRO có năng lực trong việc tạo ra các chiến dịch sáng tạo.

Chị Nguyễn Thị Tuấn Anh: Goldsun Media với hạ tầng OOH/DOOH tại các vị trí chiến lược trải rộng toàn quốc cùng kinh nghiệm triển khai quảng cáo ngoài trời quy mô lớn, giúp giải pháp tích hợp được hiện thực hóa hiệu quả trong môi trường offline.

So với việc doanh nghiệp tự triển khai digital và OOH riêng lẻ trước đây, giải pháp tích hợp của ADMICRO và Goldsun Media tạo ra khác biệt lớn nhất ở đâu và như thế nào?

Anh Nguyễn Quốc Khánh: Hợp tác này giúp ADMICRO không chỉ phát huy lợi thế nền tảng Digital Media quy mô lớn, mà còn mở rộng giải pháp truyền thông sang các nền tảng offline dựa trên hệ thống hạ tầng và các vị trí quảng cáo chiến lược của Goldsun Media, cho phép thương hiệu tiếp cận tệp người dùng rộng, đa dạng hơn.

Chị Nguyễn Thị Tuấn Anh: Giải pháp này cho phép doanh nghiệp thiết kế một hành trình khách hàng xuyên suốt từ online đến offline, phân bổ ngân sách dựa trên dữ liệu và linh hoạt điều chỉnh thông điệp DOOH theo hành vi người dùng và xu hướng đang diễn ra trên nền tảng Digital. Ở góc độ triển khai, nội dung được cá nhân hóa theo vị trí hiển thị, số liệu được cập nhật và tích hợp liên tục, giúp doanh nghiệp tối ưu chiến dịch và ra quyết định nhanh ngay trong quá trình vận hành.

Hệ thống báo cáo tích hợp được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn gì trong quản trị và đánh giá hiệu quả truyền thông?

Anh Nguyễn Quốc Khánh: Hệ thống báo cáo tích hợp giúp doanh nghiệp giải quyết đồng thời hai bài toán: mở rộng độ phủ tiếp cận và đảm bảo tính nhất quán, hiệu quả trên toàn bộ hành trình truyền thông. Khi dữ liệu được tập trung và chuẩn hóa trong một hệ thống, lãnh đạo có thể theo dõi, đánh giá và tối ưu hiệu quả chiến dịch một cách xuyên suốt, thay vì nhìn từng kênh rời rạc như trước

Từ góc độ vận hành, sự phối hợp giữa hai bên giúp chuẩn hóa chất lượng triển khai chiến dịch và nâng cao trải nghiệm khách hàng như thế nào?

Anh Nguyễn Quốc Khánh: Việc quản trị chiến dịch trên một nền tảng thống nhất giúp chuẩn hóa quy trình triển khai theo mô hình ‘một cửa’, đồng thời thiết lập các tiêu chuẩn đo lường chung cho cả Digital và OOH, giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng và hiệu quả vận hành tốt hơn.

Chị Nguyễn Thị Tuấn Anh: Các điểm chạm offline được số hóa tương tác và kết nối liền mạch với hệ thống báo cáo tập trung, giúp trải nghiệm của khách hàng doanh nghiệp trở nên nhất quán, minh bạch và dễ theo dõi hơn trong suốt quá trình chạy chiến dịch.

Bộ KPI chuẩn hóa cho các chiến dịch đa nền tảng được hai bên xây dựng theo triết lý nào để vừa dễ hiểu với doanh nghiệp, vừa đủ sâu để hỗ trợ các quyết định chiến lược?

Anh Nguyễn Quốc Khánh: Bộ KPI được xây dựng dựa trên hành trình khách hàng làm trục chính, thay vì đo lường rời rạc theo từng kênh. Các đơn vị đo lường được chuẩn hóa giữa Digital và OOH, giúp doanh nghiệp dễ theo dõi, so sánh và đánh giá hiệu quả, đồng thời vẫn đủ chiều sâu để hỗ trợ các quyết định phân bổ ngân sách và chiến lược dài hạn.

Doanh nghiệp sử dụng giải pháp tích hợp Digital - OOH có thể cảm nhận rõ nhất sự khác biệt ở khâu nào trong toàn bộ vòng đời chiến dịch?

Anh Nguyễn Quốc Khánh: Doanh nghiệp cảm nhận rõ nhất sự khác biệt ở khâu tối ưu và đối soát hiệu quả, khi dữ liệu vận hành được minh bạch và kết nối, cho phép nhìn thấy rõ sự tác động qua lại và cộng hưởng giữa Digital và OOH trong cùng một chiến dịch.

Chị Nguyễn Thị Tuấn Anh: Việc theo dõi hiệu quả xuyên suốt giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh chiến dịch theo thực tế, thay vì chờ đánh giá từng kênh riêng lẻ sau khi chiến dịch kết thúc.

Giải pháp này giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí truyền thông và nguồn lực quản trị ra sao, đặc biệt trong bối cảnh ngân sách marketing ngày càng được cân nhắc chặt chẽ?

Anh Nguyễn Quốc Khánh: Hệ thống tích hợp giúp doanh nghiệp phân bổ ngân sách dựa trên dữ liệu hiệu suất thực, tránh việc ‘đốt tiền’ để tăng độ phủ dàn trải, đồng thời tập trung nguồn lực vào những khu vực và thời điểm mang lại hiệu quả cao hơn.

Chị Nguyễn Thị Tuấn Anh: Ở khía cạnh vận hành, mô hình một đầu mối và một hệ thống báo cáo thống nhất giúp tinh gọn bộ máy quản trị, giảm đáng kể thời gian hội họp, đối soát thủ công và hạn chế sai lệch thông tin giữa các bộ phận.

Trong 3-5 năm tới, ông/bà kỳ vọng thị trường truyền thông tích hợp Digital - OOH tại Việt Nam sẽ phát triển theo hướng nào?

Anh Nguyễn Quốc Khánh: Trong vài năm tới, OOH sẽ dịch chuyển mạnh sang hướng cá nhân hóa dựa trên dữ liệu, với nội dung có thể thay đổi linh hoạt theo thời gian thực. Đồng thời, đo lường sẽ được hợp nhất hoàn toàn, khi ranh giới giữa báo cáo online và offline dần bị xóa nhòa và doanh nghiệp quản trị chiến dịch dựa trên một bộ chỉ số thống nhất.

Chị Nguyễn Thị Tuấn Anh: Bên cạnh đó là sự trỗi dậy của các hình thức tương tác thông minh tại điểm chạm ngoài đời như QR, NFC hay AR, nơi người tiêu dùng không chỉ xem quảng cáo mà còn chủ động tương tác và mua sắm, coi đây là một phần tự nhiên của trải nghiệm tiêu dùng hiện đại.

Thông qua mô hình hợp tác chiến lược này, ADMICRO và Goldsun Media kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi tư duy của doanh nghiệp Việt về cách làm truyền thông hiệu quả và bền vững như thế nào?

Anh Nguyễn Quốc Khánh: Chúng tôi kỳ vọng giúp doanh nghiệp chuyển từ cách đánh giá hiệu quả mang tính cảm tính sang ra quyết định dựa trên dữ liệu thực, đặc biệt trong việc đo lường và nhìn nhận vai trò của OOH.

Chị Nguyễn Thị Tuấn Anh: Song song với đó là sự chuyển dịch từ tư duy triển khai từng kênh riêng lẻ sang cách tiếp cận hành trình truyền thông hợp nhất, nơi các điểm chạm online và offline cùng phục vụ một mục tiêu hiệu quả chung.

Trân trọng cảm ơn!