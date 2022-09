Kết luận vụ cựu công an TP HCM buôn lậu

Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ buôn lậu do Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP HCM chủ mưu.

Ngày 24-5-2021, Công an TP HCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 kiểm tra phát hiện 7 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cơ giới cũ nhập từ Nhật Bản, Đài Loan - Trung Quốc.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Hoàng Duy Tiến thành lập 45 pháp nhân, làm thủ tục mở 1146 tờ khai hải quan để nhập khẩu 1.280 container hàng hóa cũ có trị giá tính thuế là 211 tỉ đồng. Đầu tháng 6-2021, CQĐT khởi tố Tiến và 4 đồng phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa là thiết bị, máy móc cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan

Mở rộng điều tra, Công an TP HCM xác định Hoàng Duy Tiến móc nối với Công ty cổ phần giám định Đại Minh Việt lập biên bản giám định hàng hóa, cấp giấy xác nhận với nội dung sai sự thật, cung cấp cho hải quan đủ thủ tục thông quan theo quy định.

Theo quy định, máy móc cũ nhập về Việt Nam phải có chứng thư giám định hàng hóa. Các đối tượng trong Công ty Giám định Đại Minh Việt đã lập sẵn biên bản giám định trước khi tới giám định, hoàn thiện hồ sơ để cung cấp chứng thư giám định khống cho Hoàng Duy Tiến.

Kết luận điều tra thể hiện dàn lãnh đạo Công ty CP giám định Đại Minh Việt đã bất chấp quy định pháp luật, sao y bản chính, cấp phát số lượng lớn giấy chứng nhận để Hoàng Duy Tiến và đồng phạm có thể hợp thức hóa hồ sơ thông quan một cách thuận lợi.

Công an TP HCM nhận định các chủ hàng của Tiến, do muốn mua bán máy móc thiết bị cũ kiếm lời nên đã móc nối, thỏa thuận với Tiến để tuồn hàng về Việt Nam.