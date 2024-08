Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố công khai kết luận thanh tra đột xuất công tác chỉ đạo và thực hiện quy chế tuyển sinh của Sở GDĐT Hải Phòng đối với việc chấm thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nhiều hạn chế trong tuyển sinh lớp vào 10

Kết quả thanh tra cho thấy, Sở GDĐT Hải Phòng, Hội đồng Chấm thi đã chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm an toàn, cơ bản đủ trang thiết bị theo quy định. Khu vực làm phách, khu vực chấm thi bảo đảm an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy, có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày; nơi chấm thi và nơi bảo quản bài thi được bố trí gần nhau; phòng chứa bài thi được khóa và niêm phong…

Tuy nhiên, còn một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm như việc chuẩn bị thiết bị tại phòng chấm thi trắc nghiệm chưa đầy đủ theo tiến độ và kế hoạch làm việc của Hội đồng Chấm thi.

Việc chuẩn bị thiết bị lưu trữ (USB lưu trữ) để sử dụng trong chấm thi trắc nghiệm là chưa đúng theo quy định tại Quy trình Chấm bài thi trắc nghiệm, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Sau khi có ý kiến của đoàn thanh tra, Hội đồng Chấm thi đã bổ sung kịp thời thiết bị chấm thi; không sử dụng USB mà sử dụng đĩa CD theo quy định.

Giấy niêm phong túi bài thi chưa đạt yêu cầu (khi bóc niêm phong nhưng giấy niêm phong không rách). Mẫu phiếu chấm của giám khảo 2 chưa phù hợp và thuận lợi cho việc kiểm tra, rà soát (do không có cột ghi lý do lệch điểm và nguyên nhân lệch điểm giữa 2 giám khảo).

Thành phần Hội đồng Chấm thi tại Quyết định số 582/QĐ-SGDĐT ngày 21/5/2024 của Sở GDĐT Hải Phòng không đúng quy định tại khoản 2, mục I, phần VI “Chấm thi” của Văn bản 958/SGDĐT-KTKĐ.

Đối với công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi, UBND TP Hải Phòng không có văn bản quy định về mức thu lệ phí tuyển sinh là chưa thực hiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT. Tuy nhiên, tại Văn bản số 1386/SGDĐT-KTKĐ ngày 14/5/2024 của Sở GDĐT lại hướng dẫn không thu lệ phí tuyển sinh vào các lớp đầu cấp.

Giám đốc Sở GDĐT Hải Phòng ký Văn bản số 958/SGDĐT-KTKĐ, trong đó có kế hoạch và phương thức tuyển sinh THPT chưa đúng thẩm quyền.

Tờ trình số 347/TTr-SGDĐT của Sở GDĐT gửi UBND TP Hải Phòng chưa có lý do về điểm thay đổi đối với tuyển sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú “tổ chức bài thi môn Ngoại ngữ điều kiện” là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp không chuyên và phương án xét tuyển là cách tính điểm tổng hệ số 1 các môn Toán, Ngữ văn đại trà, môn Ngoại ngữ điều kiện và hệ số 2 đối với môn chuyên.

Ngoài ra đối với thí sinh đăng ký tuyển sinh đồng thời vào trường THPT công lập và trường chuyên sẽ phải thực hiện 2 bài thi môn Ngoại ngữ (1 bài thi môn Ngoại ngữ đại trà và 1 bài thi môn Ngoại ngữ điều kiện).

Riêng đối với môn chuyên tiếng Nhật, chưa có lý giải vì sao lựa chọn yêu cầu thí sinh thực hiện bài thi môn Ngoại ngữ điều kiện tiếng Anh hoặc tiếng Pháp mà không phải là tiếng Nhật trong khi bài thi chuyên Nhật được thực hiện bằng tiếng Nhật.

Không thống nhất được việc có hay không được mang máy tính cầm tay vào phòng chấm thi, được hay không được sửa chữa trong phiếu điểm dẫn đến khó khăn cho các thành viên trong Hội đồng Chấm thi và đoàn kiểm tra, thanh tra thực hiện.

Trong thực hiện quy trình chấm thi, một số giám khảo chưa nắm vững quy chế, còn để xảy ra sai sót trong quá trình chấm thi.

Phần chấm thi tự luận, còn có tổ trưởng chấm thi chưa phân công chỗ ngồi chấm bài thi cho giám khảo, ghi sơ đồ chỗ ngồi trên bảng theo quy định của Sở GDĐT; một số giám khảo chấm 1 còn trao đổi khi chấm độc lập; túi sách, đồ dùng cá nhân của các giám khảo chấm thi còn để trên bục phía trên của phòng chấm; một số giám khảo chấm thi chưa đeo thẻ theo quy định; còn có khám khảo chưa thực hiện đúng theo quy trình chấm thi tự luận; phiếu thống nhất điểm của giám khảo 1 và giám khảo 2 không có theo quy định mà sử dụng mẫu 4 (biên bản chấm thi). Tại phòng chấm môn Sinh (chuyên) có việc thống nhất lại biểu điểm, đáp án môn Sinh học.

Kiểm tra xác suất một số bài thi của một số môn chấm ngày 12/6/2024 và ngày 13/6/2024, giám khảo chưa thực hiện đúng quy trình và có một số bài thi có dấu hiệu bất thường.

Đoàn thanh tra đã kiến nghị Hội đồng Chấm thi, Sở GDĐT Hải Phòng rà soát các bài thi môn Lịch sử (chuyên), các môn khác (nhất là các bài thi có dấu hiệu bất thường) và thực hiện việc xử lý, giải quyết theo quy định của Hội đồng Chấm thi, Sở GDĐT Hải Phòng và quy định của Bộ GDĐT. Sở GDĐT đã có báo cáo về việc thực hiện nội dung này theo quy định.

Tiếp tục rà soát, thanh tra, kiểm tra các khâu trong quá trình tuyển sinh

Báo Thanh tra thông tin, trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ kiến nghị Sở GDĐT xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền đối các trường hợp vi phạm quy chế của thành viên Hội đồng Chấm chi, giám khảo trong quá trình chấm thi (nếu có); chỉ đạo rút kinh nghiệm các nội dung thể hiện tại các biên bản ghi nhớ, kiến nghị của đoàn thanh tra và các ý kiến trực tiếp của đoàn khi làm việc với Hội đồng chấm thi, lãnh đạo Sở GDĐT và Ban Chỉ đạo thi.

Bổ sung thuyết minh/giải trình về việc thay đổi phương án tuyển sinh trường chuyên có bổ sung thêm môn thi Ngoại ngữ điều kiện bảo đảm tính khả thi, công bằng, thiết thực cho thí sinh.

Rút kinh nghiệm về việc lập, trình UBND TP phê duyệt kế hoạch, phương thức tuyển sinh THPT và ban hành các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi phải thống nhất, bám sát quy chế của Bộ GDĐT để phục vụ tốt cho công tác chấm thi, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên của Hội đồng Chấm thi.

Tiếp tục rà soát, thanh tra, kiểm tra các khâu trong quá trình tuyển sinh bảo đảm theo quy định. Chỉ đạo, quán triệt việc học tập quy trình chấm thi nghiêm túc.

Tiếp tục quán triệt, tập huấn nghiệp vụ công tác thanh kiểm tra, công tác chấm thi cho công chức, viên chức dự kiến điều động làm nhiệm vụ chấm thi để hạn chế tối đa những sai sót về nghiệp vụ chấm thi.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấm thi và các khâu còn lại của tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 và những năm tiếp theo.

Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, ban hành theo thẩm quyền các văn bản, biểu mẫu phục vụ cho chấm thi vào lớp 10 bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với thực tế.

Rà soát, thực hiện việc ban hành đầy đủ các văn bản thuộc trách nhiệm của Sở GDĐT được quy định tại Điều 10 Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT.

Tổng hợp, báo cáo những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tham mưu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.

Đối với Hội đồng Chấm thi, nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, ban hành theo thẩm quyền kế hoạch làm việc của Hội đồng Chấm thi bảo đảm nội dung phù hợp đối với các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT, UBND TP Hải Phòng và của Bộ GDĐT.

Rà soát các biểu mẫu, biên bản phù hợp với các quy định và hướng dẫn của Sở GDĐT, Hội đồng Chấm thi (các phụ lục, biểu mẫu thống nhất tên gọi thể hiện đúng bản chất của các loại biểu mẫu), bổ sung cột ghi chú dùng để ghi lại lý do điểm chênh lệch; bổ sung ô ghi tổng số điểm/số lượng loại điểm của biểu 4 để có sự đối soát khi nhập điểm.

Các thành viên trong Hội đồng Chấm thi nghiêm túc nghiên cứu, học tập và nắm vững quy trình chấm thi và xử lý các tình huống bất thường, thực hiện đúng trách nhiệm; chủ động báo cáo tổ trưởng ngay khi bài thi có hiện tượng, dấu hiệu bất thường.