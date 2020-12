Kết luận điều tra vụ nữ sinh lớp 7 bị nam thanh niên đánh vào đầu, đạp rớt xuống mương sau va chạm giao thông

Ngày 14/12, Thượng tá Mai Văn Thành – Phó Trưởng Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo gởi Công an tỉnh, UBND huyện vụ va chạm giao thông dẫn đến xâm hại sức khỏe trẻ em ngày 12/12 tại ấp Bình Linh, xã Chà Là mà báo chí đã phản ánh.



Theo đó, khoảng 7h30, ngày 12/12, em H.B.B.N (12 tuổi, học sinh lớp 7, trường THCS) chở bạn bằng xe đạp điện lưu thông trên đường nội bộ Khu công nghiệp Chà Là.

Khi cả hai chạy đến gần nhà xe công nhân là Công ty Pou Hung thì va chạm với chị Lê Thị Mộng Tr. (25 tuổi, công nhân) đang đi bộ.

Khu vực nữ sinh N. bị Mẫn đạp ngã.

Cú va chạm khiến cả ba ngã ra đường, chị Tr. bị nứt xương cánh tay phải, em H.B.B.N. bị trầy xước trên trán, bạn của N. không bị thương tích.

Sau đó, chị Tr. gọi điện cho chồng là Trần Văn Mẫn (31 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, là công nhân). Khi Mẫn chạy đến đã chửi mắng em N., N. có xin lỗi nhưng bị Mẫn dùng tay tát vào mặt. Sợ hãi, N. bỏ chạy thì bị Mẫn đuổi theo và dùng tay đánh vào đầu, dùng chân đạp khiến em N. té xuống đường đất.

Em N. bị choáng, đau đầu được gia đình đưa vào bệnh viện Lê Ngọc Tùng, thành phố Tây Ninh để cấp cứu.

Theo Công an huyện Dương Minh Châu, vụ việc có ông Ngô Văn Mạnh và ông Lê Văn Thất, là bảo vệ của nhà xe công nhân thấy rõ.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thăm hỏi, hỗ trợ em N. sau sự việc.

Tiếp nhận tin báo, BCH Công an huyện Dương Minh đã chỉ đạo Đội CSGT – TT Công an huyện phối hợp với Công an xã Chà Là tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng, bước đầu công an xác định nguyên nhân chính xảy ra va chạm giao thông là do chị Lê Thị Mộng Tr. đi bộ băng qua đường, không đảm bảo an toàn giao thông.

Đội CSGT – TT Công an huyện đã tạm giữ một xe đạp điện, đồng thời đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Làm việc với công an, Mẫn thừa nhận hành vi đã đánh, đạp ngã em N. xuống đường. Ngoài ra, làm việc với chị Bùi Thị Thanh T. (dì của em N.), chị T. cho biết, đã yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành giám định thương tích đối với em N. và yêu cầu xử lý ông Trần Văn Mẫn theo đúng quy định của pháp luật.

Sáng 14/12, chị Bùi Thị Thanh T. (dì của em N.) cho biết, dù còn mệt nhưng ngay trong sáng nay, N. vẫn muốn đến trường để thi học kỳ. Gia đình đã dìu N. đến lớp và chờ em thi xong.

Trước đó, tối 13/12, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cùng cơ quan chức năng ban ngành chức năng đã đến thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh sau va chạm giao thông. Bên cạnh đó, tỉnh đã hỗ trợ em N. 2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định, sự việc xảy ra là nghiêm trọng và tất cả những hành vi liên quan đến bạo hành trẻ em đều phải xử lý nghiêm.