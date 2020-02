Kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát

Trong quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định chữ ký và kết luận, chữ ký ghi tên Nguyễn Hiệp Hảo trên giấy ủy quyền ngày 25-1-2008 và chữ ký của Nguyễn Hiệp Hảo trên tài liệu so sánh không phải cùng 1 người ký ra.

Theo kết quả tương trợ tư pháp, bà Nguyễn Hiệp Hảo có về Việt Nam vào các năm 2014, 2015 và được bà Hồ Thị Hiệp (mẹ bà Hảo) cho biết toàn bộ tài sản của gia đình đã bị ngân hàng xử lý, như vậy, tại thời điểm năm 2015, bà Hảo biết quyền sử dụng đất của mình đã bị bà Hiệp thế chấp nhưng không có khiếu nại, đây là căn cứ chứng minh ý thức của bà Hảo đồng thuận cho bà Hiệp sử dụng đất của mình để thế chấp vay vốn.

Vì vậy, cơ quan CSĐT cho rằng, chữ ký trên giấy ủy quyền và chữ ký của bà Hảo không ảnh hưởng tới bản chất vụ án.

Đối với việc gia đình bị can Khanh cải tạo đất và trồng cao su sau khi mua lại của bà Hiệp thì cơ quan CSĐT cho rằng, do không ảnh hưởng tới quá trình xử lý vụ án này nên sẽ làm rõ trong vụ án sau.