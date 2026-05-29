HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kết luận của Bộ Chính trị về trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên

Trường Phong
|

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên.

Qua xem xét Báo cáo số 111 của Ban Tổ chức Trung ương về kết quả trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên, đợt 19/5/2026, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với Báo cáo.

Theo Bộ Chính trị, đây là lần đầu tiên Ban Bí thư quyết định trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên trong toàn Đảng. Việc Ban Bí thư trao tặng Huy hiệu Đảng cho 137 đảng viên lão thành cách mạng thuộc 27 đảng bộ trực thuộc Trung ương nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự trân trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với các thế hệ đảng viên lão thành cách mạng đã cống hiến trọn đời mình, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đồng chí lão thành cách mạng tại Hà Nội. Ảnh: PV.

Phát huy kết quả đạt được, Bộ Chính trị yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu kế hoạch phân công các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 80 năm tuổi Đảng trở lên trong các đợt trao tặng hằng năm, gắn với các dịp kỷ niệm lớn 03/02, 19/5, 02/9 và 07/11 theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa chính trị, giá trị lịch sử và truyền thống cách mạng của việc trao tặng Huy hiệu Đảng ; nghiên cứu xây dựng các hình thức phù hợp để lưu giữ, lan tỏa những câu chuyện, hình ảnh, ký ức cách mạng và tấm gương tiêu biểu của các đảng viên lão thành, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần cống hiến, trách nhiệm nêu gương và xây dựng hình ảnh, chuẩn mực người đảng viên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng bảo đảm trang trọng, chu đáo, thực chất, đúng ý nghĩa chính trị; gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, qua đó trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa trong toàn Đảng và trong xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tags

Bộ Chính trị

ban tổ chức trung ương

văn phòng trung ương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại