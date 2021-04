Kẹt cứng ở sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nói gì?

Theo ACV, năng lực thông qua cửa an ninh soi chiếu sảnh A và B sân bay Tân Sơn Nhất là 3.312 khách/h, nhưng từ ngày 14/4 tới nay, lượng khách thông qua khu vực này đã vượt năng lực khai thác, đặc biệt giờ cao điểm sáng.

Cụ thể, từ 6-7h ngày 17/4, đã có 5.106 khách qua khu vực soi chiếu an ninh sân bay này, vượt công suất thiết kế 25- 35%. Thực tế này dẫn đến ùn tắc tại một số khung giờ nhất định. Do đó, ACV rất mong hành khách thông cảm và chia sẻ.

Về giải pháp, ACV đã chỉ đạo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhanh chóng thực hiện phương án phục vụ, hạn chế tối đa ảnh hưởng hành khách.

Trong ngắn hạn, đặc biệt dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5, phía sân bay sẽ tăng cường nhân lực, các máy soi chiếu mở cửa tối đa phục vụ khách, thêm nhân viên hướng dẫn khách về khai báo y tế, bổ sung bảng chỉ dẫn... để hoàn thành thủ tục an ninh nhanh nhất. Đảm bảo 100% khách không bị nhỡ chuyến bay do các thủ tục an ninh hàng không.

Về giải pháp dài hạn, ACV đang phối hợp với các bộ ngành, đơn vị liên quan để đẩy nhanh bàn giao, tiến hành xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, để nâng công suất khai thác lên 20 triệu khách/năm.