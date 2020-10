Kết cục dàn sao Hàn ngoại tình: 2 tài tử hạng A 'sống sót' nhờ vợ, nữ minh tinh suýt đi tù và mất trắng 17 tỷ vì 'tòm tem'

Theo quan niệm của người châu Á nói chung và người Hàn Quốc nói riêng, ngoại tình, lừa dối sau lưng bạn đời là điều không bao giờ có thể chấp nhận được. Đặc biệt, khi người nổi tiếng ngoại tình, họ sẽ càng bị công chúng, dư luận lên án gay gắt hơn nữa.

Tuy nhiên, khi cùng dính bê bối ngoại tình, có người được bạn đời tha thứ, giữ được gia đình hạnh phúc, có người lại phải nhận kết đắng khi bị công chúng tẩy chay, thậm chí là vướng vòng lao lý.

Những sao Hàn ngoại tình vẫn giữ được gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công

Jang Dong Gun

Jang Dong Gun - Go So Young luôn là 1 trong những cặp đôi quyền lực bậc nhất showbiz Hàn. Trước khi trở thành người yêu và nên vợ nên chồng, cặp đôi đã là bạn thân trong suốt 10 năm liền, kể từ lần gặp nhau đầu tiên trên phim trường vào năm 1999.

Sau nhiều đồn đoán hẹn hò, Jang Dong Gun và Go So Young vẫn phủ nhận tình cảm và khẳng định họ chỉ là bạn bè. Đến năm 2010, cặp đôi tổ chức "đám cưới thế kỷ" và trở thành đôi vợ chồng quyền lực, giàu có bậc nhất showbiz Hàn.

Jang Dong Gun - Go So Young xem như là gia đình mẫu mực và vẫn sẽ được người người ngưỡng mộ nếu như scandal "săn gái" của nam tài tử không bị hé lộ vào tháng 1 năm nay.

Ngày 8/1, tin tức 10 ngôi sao đình đám bị tin tặc tấn công, ăn cắp dữ liệu cá nhân và hình ảnh riêng tư khiến châu Á rúng động. Loạt tin nhắn tin tặc lấy được đã hé lộ bê bối ngoại tình của Jang Dong Gun.

Cụ thể, Jang Dong Gun và Joo Jin Mo bị lộ những đoạn tin nhắn có nội dung 18+, trong đó 2 tài tử hàng đầu cùng "săn" những cô gái trẻ trung, xinh đẹp để bí mật vụng trộm sau lưng vợ. Jang Dong Gun thậm chí còn bị nghi mở tiệc sex trong lúc vợ đang mang thai đứa con thứ 2.

Jang Dong Gun và Joo Jin Mo bị lộ tin nhắn "săn gái"

Scandal nổ ra đã khiến hình ảnh nam tài tử bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc này, Jang Dong Gun đang ở Hawaii nghỉ mát cùng gia đình. Sau đó, nam tài tử đã trở về Hàn Quốc trước. Một nguồn tin cho biết giữa đôi vợ chồng đã xảy ra cãi vã, họ đã trở nên lạnh nhạt với nhau.

Nhiều ý kiến cho rằng Go So Young nên ly hôn người chồng phản bội, song dường như kiều nữ màn ảnh không để tâm đến điều này. Sau khi scandal của chồng tạm lắng xuống, Go So Young vẫn lộ diện với loạt hình ảnh xinh đẹp, thư thái và tận hưởng cuộc sống trên Instagram cá nhân.

Vào ngày 24/9 vừa qua, vụ án tin tặc tống tiền Jang Dong Gun và Joo Jin Mo đã khép lại khi kẻ cầm đầu và những kẻ liên quan đã phải lĩnh án tù thích đáng. Dù nóng lạnh chỉ có người trong cuộc mới biết, nhưng Jang Dong Gun đã giữ được mái ấm gia đình nhờ sự vị tha của Go So Young.

Lee Byung Hun

Lee Byung Hun và Lee Min Jung cũng là 1 cặp đôi vàng khác của màn ảnh Hàn Quốc cho đến khi việc tài tử quyền lực ngoại tình bị "khui" ra. Năm 2014, tròn 1 năm sau ngày cưới, Lee Byung Hun vướng phải vụ tống tiền chấn động, từ đó lộ ra chuyện anh đã ngoại tình trong thời gian bà xã mang thai.

Cụ thể, cuối tháng 8/2014, Lee Byung Hun bất ngờ báo cảnh sát, tố cáo nữ idol Dahee (GLAM) và người mẫu Lee Ji Yeon tống tiền anh 5 tỷ won (khoảng 97 tỷ đồng). Mặc dù là nạn nhân bị tống tiền, song nguyên nhân của sự vụ mới là điều công chúng chú ý nhất. Đó chính là việc Lee Byung Hun đã có những hành động gạ gẫm 2 cô gái này.

Dahee và Lee Ji Yeon sau đó đã bị xử tù, nhưng sự nghiệp và gia đình nhỏ của Lee Byung Hun cũng có nguy cơ lung lay. Anh bị công chúng chỉ trích, tẩy chay trong thời gian dài, bà xã Lee Min Jung cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tha thứ cho anh.

Dahee và Lee Ji Yeon - 2 sao nữ tống tiền Lee Byung Hun

Vào thời điểm scandal của chồng nổ ra, mỹ nhân Vườn Sao Băng đang mang thai con trai đầu lòng. Cô một mực im lặng, né tránh truyền thông, lặng lẽ kéo dài kỳ nghỉ ở Pháp và trở về nhà bố mẹ đẻ. Phải mất đến 2 năm lặng lẽ sinh con và để scandal lắng xuống, Lee Min Jung mới dần mở lòng lại và tha thứ cho chồng.

Cặp đôi cũng đã xuất hiện trở lại bên nhau, thoải mái tình tứ trước ống kính.

Hiện tại, cặp đôi sống hạnh phúc bên con trai 5 tuổi

Sau 6 năm kể từ vụ ngoại tình chấn động, đến nay có thể thấy Lee Min Jung đã hoàn toàn tha thứ cho hành động ngoại tình của chồng. Cặp đôi giờ đây sống hạnh phúc bên cậu con trai 5 tuổi, thoải mái khoác tay nhau tình tứ đi sự kiện. Nữ diễn viên cũng không ngần ngại chia sẻ về chồng trên các chương trình truyền hình với những lời khen tuyệt vời.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, mỹ nhân Vườn Sao Băng thậm chí còn tiết lộ cô có mối quan hệ với bố mẹ chồng quá tốt đến nỗi không thể đồng cảm được với nhân vật mình đang đóng. Nhìn vào thời điểm hiện tại, có thể thấy Lee Byung Hun đã giữ được gia đình hạnh phúc nhờ sự vị tha của vợ.

Dàn sao chịu cái kết đắng, bị công chúng tẩy chay, vướng vòng lao lý vì ngoại tình

Ok So Ri

Ok So Ri là sao nữ kỳ cựu, nổi tiếng với loạt phim truyền hình trong thập niên 90. Không chỉ sao nam mới ngoại tình, mà các sao nữ cũng có thể trở thành tâm điểm chỉ trích vì hành động sai lầm này. Vì ngoại tình mà Ok So Ri đã phải trả giá bằng cả sự nghiệp, gia đình, thậm chí là vướng vòng lao lý.

Năm 2007, nữ diễn viên trở thành tâm điểm dư luận khi chồng cô đâm đơn kiện ra tòa, đòi ly dị và tố Ok So Ri ngoại tình. Tại Hàn Quốc, ngoại tình là tội bị phạt rất nặng. Trước tòa, chồng nữ diễn viên yêu cầu cô phải chia 60% tài sản (2,4 tỷ won, tương đương 50 tỷ đồng), bồi thường 300 triệu won (gần 6 tỷ đồng) vì ngoại tình.

Trong phiên tòa cuối, Ok So Ri bị buộc tội ngoại tình với nam ca sĩ trẻ họ Jung và bị xử 2 năm tù treo. Trước đó, nữ diễn viên họ Oh suýt nữa đã bị "bóc lịch" 8 tháng trong tù nhưng cuối cùng đã được giảm án. Cô cũng mất quyền nuôi con gái 8 tuổi và phải bồi thường 870 triệu won (gần 17 tỷ đồng) cho chồng. Tòa cũng phán quyết Ok So Ri phải chi trả 1 triệu won (20 triệu đồng) trợ cấp mỗi tháng cho con gái cho tới năm 2019.

Khi đó, án phạt gây nên nhiều tranh cãi, dư luận cho rằng bản án của Ok So Ri quá nặng. Sau sự việc này, nữ diễn viên "ở ẩn", biến mất khỏi màn ảnh. Đến tận năm 2014, Ok So Ri mới tái xuất, lên truyền hình kể về cuộc sống của mình trong 7 năm ở ẩn.

Mất đến 7 năm ở ẩn, Ok So Ri mới quay trở lại ngành giải trí

Trong 7 năm sau vụ ly hôn ầm ĩ, Ok So Ri đã tái hôn với 1 đầu bếp nước ngoài và sinh 2 đứa con. Trong suốt 7 năm vắng bóng khỏi màn ảnh, cô hài lòng với vai trò làm vợ, làm mẹ. Ok So Ri cũng rất biết ơn người chồng hiện tại đã là chỗ dựa của cô trong khoảng thời gian khó khăn. Chính các con đã là động lực để Ok So Ri quay trở lại làng giải trí.

Kim Min Hee

Hong Sang Soo - Kim Min Hee là cặp đôi "con ghẻ quốc dân" xứ Hàn, bị công chúng ném đá, tẩy chay sau bê bối ngoại tình tai tiếng. Hong Sang Soo sinh năm 1960 và Kim Min Hee sinh năm 1982, cặp đôi cách nhau đến 22 tuổi và ngoại hình thì giống như bố con.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo "rơi vào lưới tình" khi nữ diễn viên trở thành nàng thơ của vị đạo diễn, góp mặt trong các tác phẩm của ông. Nhưng phải đến ngày 13/3/2017, cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ trong buổi họp báo ra mắt tác phẩm On The Beach At Night Alone. Hành động này ngay lập tức đã khiến truyền thông và công chúng sốc nặng.

Thời điểm đó, Hong Sang Soo vẫn đang có vợ, người đã ở bên ông 30 năm và 1 cô con gái đang học đại học. Dù cặp đôi giải thích họ đến với nhau khi vị đạo diễn đã ly hôn vợ nhưng công chúng vẫn vô cùng phẫn nộ. Kim Min Hee bị gọi là "hồ ly đa tình", là tiểu tam trơ trẽn phá hoại gia đình người khác.

Nguồn tin thân cận hé lộ mặc cho vợ can ngăn và quyết không ký đơn ly dị, Hong Sang Soo vẫn bỏ gia đình và chạy theo tình trẻ. Khi vị đạo diễn nhiều ngày không về nhà, cắt liên lạc với gia đình, "bà cả" phải tới tận nhà "tiểu tam" để nói chuyện phải trái nhưng chỉ nhận được thái độ, thách thức, câu nói mỉa mai từ Kim Min Hee: "Đáng nhẽ ra bà phải chăm chồng mình tốt hơn mới phải chứ".

Vợ Hong Sang Soo khóc nghẹn trải lòng trên sóng truyền hình

Nguồn tin cũng cho biết Hong Sang Soo đã cắt trợ cấp cho cô con gái đang du học Mỹ để giúp đỡ tình nhân trẻ khi Kim Min Hee gặp khó khăn, không có hợp đồng quảng cáo, bị công chúng tẩy chay. Những năm gần đây, rộ lên tin đồn cặp đôi đã đăng ký kết hôn tại Mỹ và mua nhà riêng để sống cùng nhau.

Dường như càng bị dân tình "ném đá" thì Hong Sang Soo - Kim Min Hee càng bất chấp điều tiếng, ở bên nhau hạnh phúc. Kim Min Hee tiếp tục là nàng thơ trong những tác phẩm của Hong Sang Soo. Cặp đôi nhiều lần sánh đôi dự sự kiện trong và ngoài nước, tình tứ trên thảm đỏ như thể thế giới này là của riêng 2 người.

Vị đạo diễn già luôn nắm chặt tay nhân tình đáng tuổi con để bảo vệ cô, không ngại nói lời yêu thương cô mỗi khi lên sân khấu nhận giải thưởng.

Dù nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá trong và ngoài nước, nhưng trong mắt dư luận, Hong Sang Soo - Kim Min Hee là cặp đôi con ghẻ đáng ghét bậc nhất.

Cách họ đến với nhau, người thì quyến rũ đàn ông có vợ, người thì bỏ mặc gia đình cùng cô con gái đang chật vật học đại học khiến công chúng ghẻ lạnh, tẩy chay và không bao giờ chấp nhận cặp đôi. Mối quan hệ của Hong Sang Soo - Kim Min Hee đã trở thành bê bối ngoại tình tai tiếng nhất lịch sử showbiz xứ Hàn.

Nguồn ảnh: Sưu tầm