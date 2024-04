Kênh YouTube có giá "1 triệu USD" của Nam Em bị khóa, ai làm điều này?

Sau TikTok và Facebook, đến lượt kênh YouTube có gần 500.000 lượt subscribe của Nam Em bốc hơi không dấu vết.

Khi tìm kiếm từ khóa "Nam Em Official" trên YouTube, hình ảnh vẫn hiển thị là người đẹp 9x vừa mới đăng 1 video clip tổng hợp các ca khúc do mình thể hiện lên kênh này vào 16 giờ trước. Tuy nhiên, khi truy cập vào kênh thì lại nhận thông báo không khả dụng. Nam Em Official là kênh YouTube chính thức và duy nhất của Nam Em, chuyên phát hành các MV và ca khúc do cô nàng thể hiện.

Kênh YouTube của Nam Em đã biến mất

Trong lúc khán giả còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bạn trai của Nam Em - Bùi Hữu Cường bất ngờ đăng đàn chia sẻ rằng: "Kênh YouTube là do tôi nhờ Metub đóng lại". Lý do mà Bùi Hữu Cường đưa ra là vì cảm thấy Nam Em đã làm "truyền thông miễn phí" cho những ai đó quá nhiều. Do không muốn tiếp tục làm "truyền thông miễn phí" nên Bùi Hữu Cường mới nhờ đối tác Metub (quản lý và vận hành) đóng kênh YouTube của bạn gái lại.

Sau khi Bùi Hữu Cường nói điều này, cư dân mạng đã bùng nổ tranh cãi. Nhiều người cho rằng Nam Em và bạn trai quá ngoan cố, cố tình nói sai sự thật. Chẳng ai cần Nam Em làm truyền thông miễn phí cả, chính Nam Em đang kiếm tiền dựa trên việc đăng tải MV, ca khúc lên YouTube chứ chẳng tốt đẹp gì mà lại làm ra vẻ mình chỉ là nạn nhân.

Nam Em nhận rất nhiều chỉ trích vì phát ngôn thiếu kiểm soát

Đồng thời, khán giả cũng khuyên bạn trai Nam Em nên bớt phát ngôn lung tung lại để tránh mang họa như người yêu.

Trước đó, Nam Em từng nhiều lần khẳng định kênh YouTube của cô có giá hơn 1 triệu USD (tầm 24 tỷ). Nam Em nói cô đầu tư rất nhiều tiền cho việc làm MV đăng tải lên YouTube. Có một số MV, Nam Em nói đã bỏ cả tỷ đồng để sản xuất, còn với những video clip khác, không ít cái sản xuất tốn hơn 100 triệu đồng.

Khi mới bắt đầu vướng vào lùm xùm phát ngôn thiếu kiểm soát, Nam Em còn tự tin tuyên bố làm dự án âm nhạc chữa lành cho chính mình. Làm chưa tới đâu, Nam Em đã dính hàng loạt phốt cố tình tạo chiêu trò để PR MV và bị khán giả tẩy chay vì có thái độ không tốt.