Kendall Jenner yêu phải "chạn vương", bị chàng thơ kém 2 tuổi bòn tiền trắng trợn khiến gia đình lo sốt vó?

Kendall Jenner được cho biết sở hữu khối tài sản 150 triệu USD, trong khi bạn trai cô chỉ có 4 triệu USD.

Kendall Jenner được cho biết đang suy nghĩ đến chuyện kết hôn với Jacob Elordi chỉ sau vài tháng hẹn hò. Theo các nguồn tin thân cận, nữ người mẫu cho rằng tài tử Đồi Gió Hú chính là người đàn ông định mệnh của đời cô. Tuy nhiên, không phải thành viên nào trong gia đình Kardashian - Jenner cũng suy nghĩ giống Kendall.

Theo tờ Page Six, trong khi cô em út Kylie Jenner rất ủng hộ Kendall và Jacob thì người chị gái Khloé Kardashian và một số thành viên khác đã đưa ra lời cảnh báo "cần phải cận thận" với nữ người mẫu sinh 1995. Nguồn tin cho biết Khloé Kardashian rất lo lắng về vấn đề tài chính chênh lệch và lịch sử tình trường đào hoa của Jacob Elordi. Người thân của Kendall Jenner cảm thấy Jacob Elordi không phải người đơn giản vì lúc nào cũng kè kè bên Kendall và bắt nhà gái bao trọn các chuyến du lịch xa hoa. Kendall Jenner được cho biết sở hữu khối tài sản 150 triệu USD, trong khi Jacob Elordi chỉ có 4 triệu USD.

Một số thành viên trong gia đình Kardashian - Jenner nghi ngờ Jacob Elordi là "chạn vương", yêu Kendall Jenner vì tiền bạc và danh tiếng. Ảnh: X.

"Một số người thân trong nhà Kardashian - Jenner nghi ngờ Jacob Elordi hẹn hò với Kendall vì muốn thu hút sự chú ý của truyền thông để đánh bóng tên tuổi. Họ cũng cảm thấy Kendall đang dành quá nhiều thời gian cho Jacob và chiều chuộng anh ấy quá mức. Cặp đôi gần như không tách rời nhau. Đáng lo nhất Kendall đang là người bỏ ra rất nhiều trong mối quan hệ này. Cô ấy lên kế hoạch, chi trả cho những chuyến đi đắt đỏ, cô ấy đặt chuyên cơ riêng và cũng là người giúp Jacob gia tăng các mối quan hệ trong giới giải trí. Khloé Kardashian từng bị người chồng cũ Tristan Thompson lợi dụng nên cô ấy rất dè chừng và liên tục khuyên Kendall phải tỉnh táo, sáng mắt trong chuyện tình cảm"', nguồn tin thân cận nói với tờ Daily Mail.

Kendall Jenner đang là người phải chi trả toàn bộ những chuyến du lịch xa hoa khắp thế giới với Jacob Elordi. Ảnh: Getty Images

Chuyện tình của Kendall Jenner và Jacob Elordi chớm nở vào đầu năm 2026 sau khi họ nhiều lần gặp gỡ nhau tại Coachella và một số sự kiện lớn khác. Vì là bạn thân lâu năm nên Kendall Jenner rất thận trọng trong chuyện tình với Jacob Elordi. Tuy nhiên, dưới sự thúc đẩy của vợ chồng Justin Bieber và em gái Kylie Jenner, Kendall Jenner đã cho Jacob Elordi cơ hội.

Theo tờ Page Six, chuyến đi Hawaii vào tháng 4 vừa qua "đã thay đổi mọi thứ", giúp hai người gần gũi hơn và khiến Kendall bất ngờ vì mức độ nghiêm túc của mối quan hệ. Cặp đôi hiện hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu. Họ được cho biết đang trải qua 1 mùa hè tình yêu nồng nhiệt, và London là điểm đến mới nhất trong chuỗi địa điểm mà đôi tình nhân từng cùng nhau xuất hiện trong những tháng gần đây, bên cạnh Nhật Bản, Australia, Idaho và Hawaii (Mỹ).

Cặp đôi được vợ chồng Justin Bieber và Kylie Jenner se duyên. Ảnh: Vogue.

Kendall Jenner và Jacob Elordi được ví như "phiên bản nam-nữ của nhau" nhờ chiều cao vượt trội, vẻ ngoài sắc sảo và phong cách tối giản. Nhiều người nhận xét họ trông cực kỳ hợp gu, từ gu thời trang đến lối sống kín tiếng.

Kendall Jenner sinh năm 1995, là cô em áp út nhà Kardashian-Jenner. Cô là siêu mẫu quốc tế, gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ. Kendall Jenner nổi tiếng với lối sống tối giản, yêu thích du lịch và ít drama hơn hẳn so với các chị em. Sau nhiều mối tình ngắn ngủy với Bad Bunny, Devin Booker... Kendall Jenner dường như đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc hơn.

Jacob Elordi sinh năm 1997 tại Australia. Anh nổi lên nhờ vai Nate trong series đình đám Euphoria. Jacob Elordi cao 1m96, sở hữu vẻ ngoài “chàng thơ” cuốn hút. Năm nay, tên tuổi anh bùng nổ với siêu phẩm Đồi Gió Hú. Trước Kendall Jenner, anh từng hẹn hò với Olivia Jade và một số tên tuổi khác như Zendaya, Kaia Gerber.

Nguồn: Page Six, Daily Mail