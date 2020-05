Kendall Jenner lần đầu được công chúng chú ý khi xuất hiện với tư cách em gái cùng cha khác mẹ của Kim Kardashian trong show thực tế ăn khách “Keeping Up With The Kardashians”.

Không dựa dẫm vào địa hạt truyền hình thực tế thị phi, vượt qua cái bóng quá lớn từ Kim Kim Kardashian và các chị em, Kendall Jenner khẳng định tên tuổi trên con đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Người đẹp chứng tỏ sức hút và tài năng khi tự mình xây dựng chỗ đứng vững chắc trong làng thời trang, trở thành chân dài đắt show hàng đầu thế giới, xuất hiện tại nhiều tuần lễ thời trang danh tiếng cũng như các tạp chí hàng đầu thế giới.

Sự nghiệp nàng siêu mẫu cao 1m79 ngày càng phát triển khi cô tập trung vào mạng xã hội, liên tục tạo xu hướng khiến giới trẻ khắp nơi chao đảo.

Chân dài triệu đô tự mình thoát khỏi cái bóng của gia đình Kardashian

Trong khi hàng trăm triệu cô gái cùng độ tuổi ấy vẫn đang loay hoay chuyện đời, chuyện nghề thì Kendall Jenner đã tự mình xây dựng thương hiệu riêng, giàu có và vững chắc.

Hãy nhìn vào thành tích của cô: Năm 2014, Kendall Jenner góp mặt trong danh sách 50 người đẹp nhất thế giới khi chỉ 19 tuổi; lọt vào danh sách 30 nhân vật thanh thiếu niên có ảnh hưởng nhất mạng xã hội do tạp chí Times bình chọn; năm 2015, Kendall được lựa chọn trình diễn tại show diễn nội y nổi tiếng nhất thế giới - Victoria’s Secret.

Năm 2017, cô kiếm được số tiền 22 triệu USD từ trình diễn trên sàn catwalk, vượt qua đàn chị Bundchen 4,5 triệu USD - người giữ vững ngôi vị trong suốt 15 năm… bấy nhiêu đó đủ để hiểu nội lực mạnh mẽ của cô gái xinh đẹp trong đế chế Kardashian - Jenner.

Tuy nhiên, xuất thân từ gia đình vốn thị phi cùng bệ phóng nổi tiếng của những người chị lắm chiêu trò, tài năng của Kendall Jenner vẫn luôn là đề tài bị đem ra bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Nhất là sau chia sẻ bị cho là "khinh thường đồng nghiệp" khi xuất hiện trên tạp chí LOVE, làn sóng chỉ trích nàng siêu mẫu "chân dài óc ngắn" càng bùng lên, khiến nhiều người trở nên khắt khe hơn với cô.

"Tỉnh lại đi Kendall, cô chỉ có được vị trí ngày hôm nay nhờ danh tiếng của gia đình mà thôi. Nếu đi từ số 0, cô sẽ chẳng còn cao ngạo như vậy được đâu"; "Chẳng phải Victoria's Secret từng mời cô ta diễn tại show mà không cần casting như những người mẫu khác hay sao. Kendall luôn được những đặc ân đáng xấu hổ"... những lời bình luận chỉ trích Kendall Jenner liên tục xuất hiện.

Không phải ai cũng may mắn được gia đình hậu thuẫn như Kendall Jenner, thuận tiện bước một chân đơn giản vào giới thời trang bằng bản hợp đồng với công ty Wilhelmina Models năm 2009. Nhưng nếu nhìn vào chặng đường gây dựng sự nghiệp của Kendall Jenner thì phải công nhận rằng, cô gái sinh năm 1995 khác hẳn so với các chị em nhà Kardashian.

Năm 2013 Kendall Jenner chính thức đặt chân vào giới high-fashion và thành công thu hút sự chú ý trên sàn diễn mùa thu 2014 của nhà thiết kế danh tiếng Marc Jacobs, trong bộ bồ xuyên thấu khoe thân hình cực phẩm.

Cô là người mẫu chuyên nghiệp xuất hiện thường xuyên trên các sàn catwalk cao cấp tại tuần lễ thời trang Milan, New York, Paris… Tính đến nay Kendall đã cộng tác với hơn 15 thương hiệu thời trang danh tiếng: Marc Jacobs, Givenchy, Chanel, Donna Karan, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs hay Fendi…

Không sexy “ngồn ngộn” đến mức phản cảm như cô Kim "siêu vòng ba" hay em út Kylie Jenner “đẫy đà”, đường cong của Kendall tạo sức hút khác biệt khiến người hâm mộ trầm trồ mà đến chuyên gia trong ngành cũng hết lời ca ngợi. Cân đẹp đủ loại concept và ăn cảnh mọi shoot hình, Kendall Jenner chứng tỏ vì sao mình là siêu mẫu đắt giá hàng đầu thế giới.

Chính bản thân Kendall cũng không phủ nhận sự giúp đỡ từ cô chị tai tiếng Kim Kardashian để có được thành công hiện tại, nhưng cô cũng đã nỗ lực hết sức mình, vượt qua kỳ thị và đàm tiếu để đi trên con đường danh vọng và đạt được thành công đáng ngưỡng mộ cả về sự nghiệp và nhan sắc.

Đường cong đẹp nức lòng, nhan sắc “vạn người mê” của Kendall Jenner

Độ phủ sóng cao, gương mặt xinh đẹp, làn da rám nắng khỏe khoắn, đôi chân nuột nà dài miên man, cùng thân hình thanh mảnh 0% mỡ thừa đáng ngưỡng mộ, không quá khi nói Kendall Jenner là hình mẫu trong mơ của mọi cô gái trên thế giới.

Không phải tự nhiên mà nhiều người phải thần thánh hóa body “vạn người mê” của Kendall Jenner như một cực phẩm hiếm có của lãng mẫu nói riêng và làng giải trí nói chung.

Trên trang Instagram có đến 125 triệu người theo dõi, nữ siêu mẫu cao 1m79 thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe thân trong bộ cánh kiệm vải, thì lả lướt dự sự kiện, hay khoe trọn thân hình “đồng hồ cát” sexy khi diện bikini quyến rũ.

Vòng eo và khung xương hông của cô tạo nên đường cong vô cùng mỹ miều. Cứ mỗi lần Kendall Jenner diện bikini, là một lần cả Hollywood phải nức nở trước thân hình và sắc vóc đỉnh cao.

Ngoài ra Kendall Jenner còn là người tiên phong và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến các xu hướng ăn mặc và trang điểm của giới trẻ đương thời. Những item được cô lăng xê luôn trong tình trạng cháy hàng và gây sốt toàn cầu.

Là siêu mẫu thế giới, Kendall Jenner rất biết khoe vóc dáng chuẩn mực dù là chỉ đi dạo trên phố. Chân dài 9X cực chuộng những chiếc quần jeans cạp cao kết hợp cùng áo crop-top khoe vòng eo con kiến nhỏ khó tin. Hoặc trong những bữa tiệc sang chảnh, cô nàng lăng xê các item có chất liệu bóng bẩy, đường may ôm sát cơ thể, để lộ 3 vòng hoàn hảo.

Ranh giới mong manh giữa gợi cảm và phản cảm, không ít lần Kendall Jenner khiến báo giới và người hâm mộ nhức mắt bởi chuộng mốt váy lộ ngực, cắt xẻ quá đà. Cô thường xuyên gây tranh cãi khi chụp ảnh nude, diện đồ khoe thân tại các sự kiện lớn, những bộ cánh của cô nàng khiến người hâm mộ lo lắng bởi quá hớ hênh và chỉ cần sơ sẩy thì khả năng lộ hàng trước bàn dân thiên hạ là rất cao.

Đứng trước các chỉ trích, dường như Kendall Jenner đã quá quen thuộc và cô luôn chọn cách im lặng. Từ khi bước chân vào làng mốt, gu ăn mặc khiêu khích, phá vỡ ranh giới gợi cảm cần thiết, gần như là style “nhẵn mặt” của chị em gia đình nhà Kardashian, Kendall Jenner cũng không ngoại lệ.

Mối quan hệ với nhà Kardashian - Jenner và cuộc sống riêng tư gây sốc

Các thành viên trong đại gia đình Kardashian - Jenner có mối quan hệ rất bền chặt. Nổi tiếng với nhiều thị phi trong làng giải trí, nhất là khi cuộc sống của họ được phơi bày toàn bộ trên chương trình thực tế, những thành viên bao gồm cả chị em Kendall và Kylie Jenner chưa bao giờ khiến người xem thôi tò mò.

Trong đó, nhiều người không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của chị em nhà Jenner với người bố chuyển giới Jenner (trước đây là Bruce Jenner).

Khi phát hành cuốn nhật ký “The Secrets of My Life” tiết lộ những tâm sự giấu kín về quyết định chuyển giới của Caitlyn, bà Kris Jenner và các thành viên nhà Kardashian đã tuyên bố cắt đứt quan hệ. Chia sẻ với trang E! News năm 2017, Kendall Jenner cảm thấy cực kỳ thất vọng với những phát ngôn và hành động của bố.

Tuy vậy, mặc cho những đồn đoán mâu thuẫn, Caitlyn vẫn xuất hiện bên cạnh Kendall hay Kylie Jenner chứng minh mối quan hệ tốt đẹp của họ.

khá nhiều mâu thuẫn cần được giải quyết để gắn kết “tình cha con”, nhưng không thể phủ nhận mối quan hệ gia đình càng phức tạp, rối rắm thì càng thành công thu hút sự chú ý của nhiều người hơn nữa.

Có một thực tế là đối với các thành viên trong nhà Kardashian thì scandal tỉ lệ thuận với độ nổi tiếng. Nỗ lực gỡ bỏ định kiến “chân dài não ngắn”, thế nhưng căn bệnh “ngôi sao” cùng nhiều hành động lỗ mãng, thiếu tôn trọng người khác của Kendall Jenner kéo đi hảo cảm của người hâm mộ.

Cộng thêm tình trường dài dằng dặc những cái tên tài tử, ngôi sao nổi tiếng phô bày khắp mặt báo càng khiến nữ siêu mẫu bị gắn mác “lẳng lơ nhất nhì showbiz”.

Từ những bức ảnh chụp cảnh Kendall Jenner cùng anh chàng ca sĩ Harry Styles làm dấy lên tin đồn cả hai hẹn hò hay cuộc tình chóng vánh với cầu thủ bóng rổ Jordan Clarkson trước khi tay trong tay với nam rapper A$AP Rocky.

Hai “trai hư” nổi tiếng Justin Bieber và Nick Jonas cũng từng dính líu đến cô nàng Kendall Jenner. Gần đây, cô nàng còn bị nhiều điều tiếng không hay khi bắt gặp hôn nhau đắm đuối với em trai của cô bạn Bella Hadid Anwar Hadid tại sự kiện CFDA.

Tuy nhiên, bản thân cô chưa từng lên tiếng xác nhận mình thực sự yêu ai và vì thế chuyện tình cảm của cô nàng luôn khiến báo giới tốn nhiều giấy mực, và nhận nhiều chỉ trích cho bản tính lăng nhăng, không nghiêm túc trong các mối quan hệ.

Theo tờ People thì vì lịch trình bận rộn và lịch làm việc dày đặc cùng những phù phiếm xung quanh khiến cô rất khó tin tưởng và tìm kiếm một mối quan hệ ổn định.