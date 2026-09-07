Kem Tràng Tiền sắp rời 'đất vàng' 35 Tràng Tiền: Ai sở hữu khu đất từng được PVcomBank rao bán gần 800 tỷ đồng?

Cửa hàng Kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền, Hà Nội sẽ dừng đón khách từ ngày 15/9. Ít ai biết, phía sau địa chỉ gắn với thương hiệu kem gần 70 năm tuổi này là một khu "đất vàng" từng được PVcomBank nhiều lần rao bán, với giá khởi điểm từ gần 800 tỷ đồng.

Khu "đất vàng" số 35 Tràng Tiền. Ảnh: OCH

Kem Tràng Tiền sắp rời địa chỉ gắn với thương hiệu gần 70 năm

Kem Tràng Tiền mới đây thông báo sẽ dừng đón khách tại cửa hàng số 35 Tràng Tiền, Hà Nội từ ngày 15/9.

Chia sẻ với báo chí, người phụ trách quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống Kem Tràng Tiền tại Hà Nội, cho biết đây là quyết định nằm trong kế hoạch kinh doanh của công ty khi hợp đồng thuê nhà tại địa chỉ này hết hạn.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi số 35 Tràng Tiền là địa chỉ gắn liền với thương hiệu Kem Tràng Tiền từ những ngày đầu thành lập.

Kem Tràng Tiền thông báo sẽ dừng đón khách tại cửa hàng số 35 Tràng Tiền. Ảnh: Kem Tràng Tiền

Ra đời năm 1958, Kem Tràng Tiền đã trở thành một thương hiệu quen thuộc với nhiều thế hệ người Hà Nội. Những sản phẩm đầu tiên của thương hiệu này được sản xuất và bán ngay tại số 35 Tràng Tiền.

Tuy nhiên, thương hiệu Kem Tràng Tiền và pháp nhân sở hữu khu đất tại số 35 Tràng Tiền là hai câu chuyện khác nhau.

Theo tìm hiểu của PV, số 35 Tràng Tiền hiện là địa chỉ đặt trụ sở của cả Công ty CP Kem Tràng Tiền và Công ty CP Tràng Tiền. Hai doanh nghiệp này từng có mối liên hệ với anh em ông Hà Văn Thắm – người từng điều hành Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group).

Công ty CP Kem Tràng Tiền được thành lập năm 2009, với ông Hà Trọng Nam, anh trai ông Hà Văn Thắm, từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

Hiện nay, Công ty CP Kem Tràng Tiền vẫn nằm trong hệ sinh thái của Ocean Group thông qua Công ty CP One Capital Hospitality (OCH), tiền thân là Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

OCH hiện sở hữu gần như toàn bộ vốn tại Công ty CP Kem Tràng Tiền.

Ông Hà Trọng Nam cũng từng là một trong những thành viên sáng lập OCH. Năm 2015, sau khi ông Hà Văn Thắm vướng vòng lao lý, ông Nam lên thay em trai điều hành OCH với vai trò Chủ tịch HĐQT. Đến năm 2019, ông rời vị trí này.

Điểm đáng chú ý là Công ty CP Kem Tràng Tiền chỉ là pháp nhân gắn với thương hiệu kem, trong khi Công ty CP Tràng Tiền mới là doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến khu đất 35 Tràng Tiền.

Công ty CP Tràng Tiền được thành lập từ năm 2000. Trước đây, ông Hà Trọng Nam từng đại diện cho một nhóm cổ đông sở hữu 634.700 cổ phần của doanh nghiệp này.

Tháng 10/2010, ông Nam đại diện nhóm cổ đông ký hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần trên cho OCH.

OCH hiện sở hữu gần như toàn bộ vốn tại Công ty CP Kem Tràng Tiền. Nguồn: OCH

Tuy nhiên, đến ngày 5/6/2015, OCH và ông Hà Trọng Nam ký phụ lục hợp đồng, thống nhất dừng thực hiện việc chuyển nhượng. Theo thỏa thuận, ông Nam có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ tiền gốc và lãi trong thời hạn tối đa 3 năm.

Theo OCH, số tiền nhóm ông Nam phải hoàn trả lên tới 586 tỷ đồng, bao gồm khoản tiền đã ứng trước và lãi phát sinh trong giai đoạn từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2015.

OCH sau đó trích lập dự phòng 100% khoản phải thu này. Năm 2019, ông Nam hoàn trả 40,3 tỷ đồng và đến năm 2022 hoàn tất toàn bộ số tiền còn lại.

"Đất vàng" 35 Tràng Tiền từng được định hướng làm tổ hợp nghìn tỷ đồng

Quay trở lại với khu đất số 35 Tràng Tiền, lô đất này có diện tích khoảng 1.500 m2, nằm tại vị trí đắc địa giữa trung tâm Hà Nội. Đây từng được định hướng phát triển thành dự án Tổ hợp trung tâm thương mại và văn phòng tại 35 Tràng Tiền.

Tháng 5/2015, Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai (Vissai Group) bất ngờ cập nhật dự án Trung tâm thương mại - Dịch vụ số 35 Tràng Tiền trên website của doanh nghiệp.

Theo giới thiệu khi đó, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, gồm 6 tầng thương mại, dịch vụ và giải trí cùng 2 tầng hầm.

Cửa hàng Kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền. Ảnh: OCH

Hoàng Phát Vissai cũng không phải cái tên xa lạ với OCH. Năm 2012, doanh nghiệp này từng mua 97% cổ phần Công ty CP Sài Gòn Givral - một công ty con của OCH, qua đó sở hữu dự án khách sạn Starcity Sài Gòn, nay đã đổi thành tên mới.

Theo tìm hiểu PV, khu đất 35 Tràng Tiền từng nằm trong khối tài sản bảo đảm cho một khoản vay tại PVcomBank.

Từ năm 2021, PVcomBank bắt đầu thực hiện các thủ tục bán đấu giá khối tài sản liên quan đến Công ty CP Tràng Tiền. Tuy nhiên, tài sản này nhiều lần được đưa ra đấu giá nhưng chưa tìm được người mua.

Theo thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá được ngân hàng công bố tháng 5/2021, tài sản được đưa ra đấu giá là 5,99 triệu cổ phần Công ty CP Tràng Tiền, kèm các quyền và lợi ích phát sinh từ những tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp này đã được bàn giao cho PVcomBank.

Đáng chú ý, khối tài sản không chỉ là số cổ phần. Trong đó bao gồm các quyền và lợi ích liên quan đến dự án Tổ hợp trung tâm thương mại và văn phòng tại 35 Tràng Tiền, toàn bộ nhà, công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với khu đất, cũng như các tài sản hình thành trong tương lai.

Khu "đất vàng" 35 Tràng Tiền từng được PVcomBank rao bán gần 800 tỷ đồng. Ảnh: PVcomBank

Ngoài ra còn có nhiều quyền tài sản phát sinh từ dự án như quyền đòi nợ, quyền nhận tiền bảo hiểm, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng và các quyền tài sản khác.

Tuy nhiên, tài sản đấu giá không bao gồm quyền thu các khoản mà đối tác còn nợ Công ty CP Tràng Tiền đến ngày 15/5/2019, với tổng giá trị khoảng 598 tỷ đồng.

Lần đầu tiên, giá khởi điểm được PVcomBank đưa ra khoảng 792,5 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2021, tài sản tiếp tục được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 764,8 tỷ đồng. Tháng 12 cùng năm, mức giá giảm còn 760 tỷ đồng.

Sau đó, đến tháng 8/2023, khối tài sản tiếp tục được đưa ra đấu giá lần thứ tư, với giá khởi điểm 747 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong khoảng hơn 2 năm, giá khởi điểm đã giảm hơn 45 tỷ đồng so với mức ban đầu. Dù vậy, tài sản vẫn chưa dễ dàng tìm được chủ mới.

Khoản phải thu gần 500 tỷ đồng liên quan chủ thương hiệu Kem Tràng Tiền

Một diễn biến đáng chú ý khác xuất hiện trên báo cáo tài chính của PVcomBank. Năm 2023, ngân hàng ghi nhận 497 tỷ đồng phải thu từ việc chuyển nhượng Công ty CP Tràng Tiền.

Khoản phải thu này tiếp tục xuất hiện trong danh sách các khoản phải thu bên ngoài của PVcomBank tại ngày 31/12/2025.

Khoản "phải thu chuyển nhượng Công ty CP Tràng Tiền" không còn được ghi nhận. Nguồn: BCTC PVcomBank

Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2026, khoản "phải thu chuyển nhượng Công ty CP Tràng Tiền" không còn được ghi nhận.

Tuy nhiên, chỉ từ việc khoản phải thu 497 tỷ đồng không còn xuất hiện trên báo cáo tài chính chưa thể xác định người mua cuối cùng hay chủ sở hữu mới của Công ty CP Tràng Tiền và khu đất 35 Tràng Tiền là ai.

Đây có lẽ cũng là lý do câu chuyện về "đất vàng" 35 Tràng Tiền vẫn chưa khép lại khi một vị trí đắc địa giữa trung tâm Hà Nội từng được PVcomBank định giá gần 800 tỷ đồng, qua nhiều năm đấu giá vẫn chưa tìm được người mua công khai, trong khi khoản phải thu liên quan đến chính doanh nghiệp nắm dự án lại vừa biến mất khỏi sổ sách ngân hàng.