Kem Tràng Tiền dừng bán ở số 35 Tràng Tiền sau gần 70 năm

Từng là nơi bán những que kem chỉ vài nghìn đồng, 35 Tràng Tiền đã trở thành điểm đến quen thuộc của người Hà Nội suốt gần 7 thập kỷ. Nay địa chỉ này sẽ chính thức dừng đón khách từ 15/9/2026.

Nhắc đến những món ăn gắn liền với ký ức Hà Nội, Kem Tràng Tiền gần như là cái tên khó có thể bỏ qua. Hơn 6 thập kỷ qua, địa chỉ 35 Tràng Tiền đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều thế hệ người Hà Nội và du khách khi ghé khu vực Hồ Gươm. Thế nhưng mới đây, thương hiệu bất ngờ thông báo sẽ dừng đón khách tại điểm bán này.

Theo thông báo được đăng tải trên fanpage Kem Tràng Tiền, Flagship Store 35 Tràng Tiền sẽ chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9/2026.

Flagship Store 35 Tràng Tiền sẽ chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9/2026. Ảnh: Kem Tràng Tiền

“Khép một điểm đến - Tiếp nối hành trình”, thương hiệu viết trong thông báo, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những khách hàng đã đồng hành cùng địa chỉ này trong suốt chặng đường gần 70 năm.

Với nhiều người, đây không đơn thuần là một cửa hàng bán kem. 35 Tràng Tiền là nơi những que kem mang hương vị đặc trưng của Hà Nội đã xuất hiện và trở thành một phần ký ức của biết bao thế hệ.

Ảnh: Kem Tràng Tiền

Từ một cửa hàng kem năm 1958 đến món ăn “đặc sản” của Hà Nội

Kem Tràng Tiền được thành lập từ năm 1958, tên gọi cũng bắt nguồn từ chính địa điểm đầu tiên sản xuất và bán kem là số 35 phố Tràng Tiền. Sau hơn nửa thế kỷ, thương hiệu này dần trở thành một biểu tượng ẩm thực gắn với khu vực Hồ Gươm.

Theo những tư liệu được ghi nhận, kem từng xuất hiện ở Việt Nam từ thời Pháp thuộc, khi người Pháp bán tại khách sạn Grand trên phố Hàng Trống và được xem là món ăn khá xa xỉ. Đến năm 1958, Kem Tràng Tiền xuất hiện tại 35 Tràng Tiền và bắt đầu trở nên gần gũi hơn với người dân Hà Nội.

Điều làm nên sức hút của thương hiệu không chỉ nằm ở tuổi đời mà còn ở hương vị đặc trưng. Những vị kem quen thuộc như đậu xanh, cốm, dừa, cacao, socola... được nhiều thế hệ thực khách yêu thích.

Kem Tràng Tiền được thành lập từ năm 1958, tên gọi cũng bắt nguồn từ chính địa điểm đầu tiên sản xuất và bán kem là số 35 phố Tràng Tiền. Ảnh: Kem Tràng Tiền

Kem có kết cấu mềm, dẻo, không quá cứng hay quá lạnh. Vị ngọt được tiết chế, kết hợp cùng mùi thơm đặc trưng của những nguyên liệu quen thuộc như cốm non, đậu xanh, dừa tươi hay khoai môn. Theo các tài liệu về quá trình phát triển sản phẩm, người gắn bó với công thức Kem Tràng Tiền trong giai đoạn 1961-1993 từng quan niệm kem dành cho người Hà Nội không nên quá ngọt, không quá cứng; kem cốm phải thơm, socola có vị đắng nhẹ và kem sữa tạo cảm giác mềm mại khi thưởng thức.

Đáng chú ý, dù sản xuất hiện nay đã có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, một số công đoạn như sơ chế cốm, tách và lọc sợi dừa, sơ chế khoai môn... vẫn được duy trì để giữ nét riêng của sản phẩm.

Từ vài nghìn đồng đến 15.000-17.000 đồng một que

Giá bán cũng là một phần khiến Kem Tràng Tiền trở thành món ăn dễ tiếp cận với nhiều thế hệ.

Từng có thời điểm các loại kem tại cửa hàng 35 Tràng Tiền chỉ có giá khoảng 7.000-8.000 đồng/cái.

Ảnh: Kem Tràng Tiền

Đến năm 2026, dòng kem que quen thuộc có giá khoảng 15.000-17.000 đồng/que. Ngoài kem que truyền thống, thương hiệu hiện đã mở rộng danh mục với kem ốc quế, kem mochi, kem hộp và kem tươi. Các hương vị cũng phong phú hơn với trà xanh, dâu tây, sầu riêng, khoai môn, mơ tây... Trong đó, kem ốc quế có giá khoảng 17.000 đồng/chiếc và mochi khoảng 30.000 đồng/hộp theo thông tin được ghi nhận trước đó.

Như vậy, từ những que kem giá chỉ vài nghìn đồng, Kem Tràng Tiền đã phát triển thành một hệ sản phẩm đa dạng hơn nhưng vẫn giữ những hương vị được xem là “kinh điển” của thương hiệu.

Giá bán cũng là một phần khiến Kem Tràng Tiền trở thành món ăn dễ tiếp cận với nhiều thế hệ. Ảnh: Kem Tràng Tiền

Không còn 35 Tràng Tiền, Kem Tràng Tiền đang có những điểm bán nào?

Điều đáng chú ý là việc đóng cửa 35 Tràng Tiền không đồng nghĩa với việc thương hiệu dừng hoạt động tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Trái lại, trong thời gian gần đây, Kem Tràng Tiền liên tục mở rộng hệ thống điểm bán và thử nghiệm mô hình cửa hàng mới.

Theo thông báo mới nhất, sau khi 35 Tràng Tiền dừng đón khách, khách hàng vẫn có thể tìm đến các điểm bán được thương hiệu giới thiệu gồm:

Flagship Store 18 Hàng Bài, phường Cửa Nam

Flagship Store 44 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm

18 Ngô Quyền, phường Cửa Nam

Đặc biệt, ngày 1/8/2026, Kem Tràng Tiền đã khai trương Heritage Flagship Store tại 18 Hàng Bài. Ảnh: Kem Tràng Tiền

Đặc biệt, ngày 1/8/2026, Kem Tràng Tiền đã khai trương Heritage Flagship Store tại 18 Hàng Bài, chỉ cách địa chỉ 35 Tràng Tiền khoảng 260 m, tương đương khoảng 4 phút đi bộ. Đây được giới thiệu là mô hình cửa hàng cao cấp đầu tiên, hướng tới không gian hiện đại và trải nghiệm được đầu tư bài bản hơn.

Trước đó, thương hiệu cũng đã mở điểm bán tại 18 Ngô Quyền và triển khai thêm các điểm bán theo mô hình nhượng quyền. Theo thông tin được công bố hồi đầu năm, hệ thống Kem Tràng Tiền đã có hơn 400 đại lý và điểm bán trên toàn quốc vào năm 2025, đồng thời đặt kế hoạch tiếp tục mở rộng thêm 50 cửa hàng trong năm 2026.

Trên website chính thức, thương hiệu hiện giới thiệu hệ thống đại lý trên toàn quốc nhằm đưa các sản phẩm Kem Tràng Tiền đến gần hơn với khách hàng.

Ảnh: Kem Tràng Tiền

Không chỉ mở rộng về điểm bán, Kem Tràng Tiền cũng đang làm mới diện mạo thương hiệu. Logo mới được thiết kế với hình ảnh cây kem kết hợp mái vòm đặc trưng của tòa nhà, đi cùng dòng chữ “since 1958”; bao bì sử dụng nền giấy kraft, có mã QR và dấu nhận diện thương hiệu độc quyền.

Vì thế, nếu 35 Tràng Tiền là nơi lưu giữ ký ức của Kem Tràng Tiền trong gần 7 thập kỷ, những cửa hàng mới có thể được xem như bước tiếp theo trong hành trình đưa thương hiệu lâu đời này đến gần hơn với thế hệ khách hàng hiện đại.

Một địa chỉ quen thuộc sẽ khép lại, nhưng những que kem với vị cốm, đậu xanh, dừa hay cacao vẫn tiếp tục xuất hiện giữa lòng Hà Nội - chỉ là ở những điểm hẹn mới.