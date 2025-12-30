Mâu thuẫn gia đình Beckham tiếp tục leo thang khi nàng dâu Nicola Peltz bị cho là vừa tung thêm một "đá xoáy" nữa nhắm vào cách hành xử của nhà chồng. Status của cô nàng được đăng tải chỉ vài giờ sau khi chồng cô - Brooklyn Beckham - hoàn toàn vắng bóng trong đám cưới đình đám của người bạn thân Holly Ramsay tại Anh.

Trong khi David và Victoria Beckham cùng các con Romeo, Cruz và Harper tề tựu đông đủ để chúc mừng ngày trọng đại của con gái siêu đầu bếp Gordon Ramsay, thì Brooklyn lại lựa chọn ở cách đó hàng nghìn cây số, tại Los Angeles. Sự vắng mặt này lập tức khiến dư luận xôn xao, bởi gia đình Ramsay vốn được xem là thân thiết bậc nhất với nhà Beckham suốt hơn 20 năm qua. Bản thân Brooklyn và Holly Ramsay cũng là những người bạn thanh mai trúc mãi thân thiết.

Gia đình Beckham dự đám cưới con gái Gordon Ramsay còn Brooklyn thì vắng mặt (Ảnh: WireImage, TGB)

Theo truyền thông Anh, Brooklyn và Nicola đã gần như cắt liên lạc với gia đình Beckham trong nhiều tháng, kể từ sau vụ việc Brooklyn không xuất hiện trong sinh nhật lần thứ 50 của cha. Gần đây, em trai Cruz còn tiết lộ Brooklyn đã block toàn bộ gia đình trên mạng xã hội, giữa lúc xuất hiện thông tin anh bị bố mẹ "unfollow" trước đó.

Giữa lúc gia đình chồng đang tụ họp ở Anh, nàng dâu Nicola Peltz tiếp tục khiến MXH dậy sóng khi chia sẻ một câu trích dẫn được cho là nhắm thẳng vào "hành vi" của người khác.

Nhà Beckham và nhà Ramsay rất thân thiết (Ảnh: IGNV)

Cụ thể, nữ diễn viên đăng lời của Brigitte Bardot - không lâu sau khi huyền thoại điện ảnh này qua đời ở tuổi 91: "Nếu tôi có thể làm điều gì đó về cách mọi người cư xử với nhau, tôi sẽ làm. Nhưng vì tôi không thể, nên tôi sẽ gắn bó với động vật". Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng nhanh chóng bị netizen soi là cú đá xéo đầy thâm ý giữa bối cảnh drama gia đình Beckham chưa hạ nhiệt.

Trước đó chỉ vài giờ, Nicola cũng khiến dân mạng bàn tán khi đăng một bức selfie thời thượng tại Los Angeles với chú thích: "Yêu việc ở nhà" - đúng thời điểm cô và Brooklyn không tham dự đám cưới của Holly Ramsay. Trong ảnh, Nicola khoe vóc dáng thon gọn với áo ba lỗ đen bó sát và kính râm sang chảnh. Brooklyn lập tức vào bình luận đầy tình tứ: "Chết tiệt, cô ấy sexy quá".

Brooklyn đã nhận được lời mời dự đám cưới của Holly Ramsay - cô dâu kết hôn cùng vận động viên bơi lội Olympic Adam Peaty. Gia đình Ramsay từ lâu vẫn được biết đến với quan điểm thân thiết với Brooklyn.

Điều khiến nhiều người tiếc nuối hơn cả là mối quan hệ giữa Brooklyn và các con nhà Ramsay từng vô cùng khăng khít. Brooklyn và Jack Ramsay - con trai lớn của Gordon - từng là bạn thân từ nhỏ, nhưng mối quan hệ này được cho là đã rạn nứt kể từ khi Brooklyn bắt đầu hẹn hò Nicola Peltz. Jack cũng không xuất hiện trong lễ làm mới lời thề hôn nhân của Brooklyn và Nicola vào mùa hè vừa qua.

Trong khi đó, Brooklyn tiếp tục chia sẻ cuộc sống tại Mỹ: chơi tennis cùng tay vợt Reilly Opelka và em trai Nicola, đăng ảnh những chú chó cứu hộ đội mũ Grinch, và dành Giáng sinh bên gia đình tỷ phú nhà vợ tại Miami. Đêm Giáng sinh, anh còn đăng ảnh nắm tay Nicola kèm chú thích ngắn gọn nhưng gây chú ý: "Tất cả của anh".

Giữa hàng loạt động thái mang tính đối lập - một bên là gia đình Beckham đoàn tụ ở Anh, một bên là Brooklyn - Nicola tận hưởng cuộc sống riêng tại Mỹ - drama "nhà Beck" tiếp tục trở thành tâm điểm. Và với những gì Nicola Peltz đang thể hiện trên mạng xã hội, cư dân mạng tin rằng cuộc chiến ngầm này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.