Kể từ ngày 1/10, tất cả người dân dùng Viettel chú ý thay đổi quan trọng để không bị gián đoạn

Một ứng dụng quen thuộc sắp chính thức hoàn thành sứ mệnh.

Viettel chính thức thông báo ứng dụng My Viettel sẽ hoàn thành sứ mệnh và dừng hoạt động kể từ ngày 01/10/2026. Toàn bộ hệ thống quản lý dịch vụ viễn thông và tiện ích số của nhà mạng này sẽ được chuyển giao và nâng cấp sang nền tảng mới mang tên Viettel Tammi.

Sự thay đổi này nhằm hợp nhất các dịch vụ, nâng cao chất lượng vận hành và đảm bảo quá trình quản lý tài khoản của khách hàng diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Nền tảng Viettel Tammi được phát triển theo mô hình siêu ứng dụng (All-in-One), tích hợp đầy đủ các tính năng viễn thông cốt lõi cùng hệ sinh thái dịch vụ số mở rộng. Thông qua một tài khoản duy nhất, người dùng có thể quản lý đồng thời tất cả các số di động chính chủ, đường truyền Internet cố định và dịch vụ truyền hình.

Bên cạnh các thao tác cơ bản như tra cứu cước phí, kiểm tra lưu lượng Data 4G/5G, đăng ký gói cước hay tự đổi eSIM, Viettel Tammi còn tích hợp tính năng thanh toán hóa đơn sinh hoạt, lưu trữ dữ liệu đám mây Tammi Cloud, tính năng liên lạc và các tiện ích tích điểm ưu đãi.

Ảnh: Consumer

Nền tảng tích hợp gần 50 dịch vụ thuộc 10 lĩnh vực thiết yếu như di chuyển, mua sắm, giải trí, giáo dục, y tế, du lịch, thanh toán và tiện ích đời sống.

Không chỉ dừng ở tích hợp dịch vụ, Tammi vận hành như một trung tâm điều phối thông minh dựa trên AI Agent, cho phép kết nối dữ liệu đa nguồn, đồng bộ hành vi và cá nhân hóa trải nghiệm cho từng thành viên trong gia đình.

Để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, khách hàng được hướng dẫn chủ động tải ứng dụng Viettel Tammi trên hai kho ứng dụng App Store (cho iOS) và Google Play (cho Android) hoặc truy cập cổng thông tin chính thức của Viettel.

Quy trình đăng nhập được thực hiện bằng số điện thoại Viettel đang hoạt động kết hợp với mã xác thực OTP gửi qua tin nhắn. Sau khi đăng nhập thành công, toàn bộ thông tin thuê bao, số dư tài khoản và các dịch vụ đang sử dụng sẽ tự động đồng bộ sang hệ thống mới.

Trong giai đoạn chuyển giao nền tảng, người dùng cần nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân. Khách hàng chỉ nên tải ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức hoặc địa chỉ trang web do Viettel công bố, tránh truy cập các đường dẫn lạ hoặc cài đặt các tệp tin trôi nổi không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, người dùng tuyệt đối không cung cấp mã OTP hoặc thông tin tài khoản cho bên thứ ba. Mọi thắc mắc liên quan đến quá trình cài đặt và chuyển đổi ứng dụng sẽ được tiếp nhận qua tổng đài hỗ trợ 198.