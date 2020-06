Kẻ trốn nã 12 năm sau khi giết người, cướp tài sản đã sa lưới

Theo đó, chiều 22/6, Công an Nam Định đã bắt được đối tượng bị truy nã toàn quốc Nguyễn Văn Tùng (30 tuổi, trú tại khu 4B, thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) khi Từng đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước và di lý về đến Nam Định.

Hồ sơ truy nã của Công an Nam Định cho biết, khoảng 21h ngày 10/10/2008, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nam Định nhận được điện báo của công an huyện Hải Hậu về việc phát hiện một xác chết tại khu vực đê biển thuộc tổ 19, thị trấn Thịnh Long có nhiều dấu vết nghi vấn do bị giết.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và tổ chức điều tra đã xác định nạn nhân bị giết là ông Nguyễn Văn Phi (SN 1959, trú tại xóm 9, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) làm nghề lái xe ôm.

Kết quả điều tra về nghi phạm cho biết, lúc 19 giờ ngày 10/10/2008, ông Phi có được Nguyễn Văn Tùng thuê chở ra thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu.

Khi tới đoạn đê vắng thuộc tổ 9, Thịnh Long thì Tùng rút một con dao sắc nhọn thủ sẵn trong người cứa vào cổ người lái xe ôm và cướp đi một xe mô tô BKS 18B-3676 rồi bỏ trốn.

Căn cứ theo tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tùng về tội "giết người", "cướp tài sản".

Tuy nhiên, do ngay sau khi gây án, Tùng bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định truy nã Tùng phát đi trên toàn quốc.

Sau khi gây án 12 năm, đối tượng Tùng đã lẩn trốn qua nhiều địa phương và nhiều nơi và thay đổi nhiều lần tên họ để che dấu tung tích.

Đến ngày 15/6/2020, các trinh sát cơ quan CSĐT tỉnh Nam Định đã lần theo dấu vết của Tùng và bắt được đối tượng này tại tỉnh Bình Phước.

Sau khi được di lý về Nam Định, đến nay, Nguyễn Văn Tùng đã cúi đầu nhận tội giết người .