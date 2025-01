Hôm nay (15-1), TAND TP HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hùng (39 tuổi, quê Thái Nguyên) về tội "Trộm cắp tài sản".



Bị bắt sau 24 giờ

Tài sản mà Hùng chiếm đoạt là ô tô Mercedes thuộc sở hữu của bà Nông Thị Kim Cúc (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Minh Phúc). Hùng đã lợi dụng sơ hở của bà Cúc, lấy trộm chìa khóa và lái chiếc xe rời khỏi TP HCM với mục đích chiếm đoạt. Qua định giá, chiếc ô tô có giá trị hơn 1,5 tỉ đồng.

Bị cáo trộm Mercedes đi từ TP HCM qua Bình Thuận bị bắt sau 24 giờ

Theo lời khai của bị cáo, tháng 11-2022, người này và bà Cúc quen biết và thỏa thuận cùng góp vốn mua đất. Hùng đã góp hơn 1 tỉ đồng. Sau đó, bà Cúc không thực hiện việc chia lợi nhuận như cam kết. Nhiều lần Hùng tìm gặp bà Cúc để yêu cầu hoàn trả tiền vốn góp và lợi nhuận nhưng bà này liên tục lẩn tránh.

Trưa 2-3-2024, Hùng sử dụng thẻ từ (được bà Cúc đưa từ trước) để lên căn hộ của bà tại phường Thạnh Xuân, quận 12, TP HCM nhưng không gặp bà Cúc. Hùng liên lạc qua điện thoại và bà Cúc hẹn gặp tại một quán ăn ở chung cư khác cùng khu vực.

Tại đây, hai bên không trao đổi gì về khoản tiền góp vốn hay lợi nhuận. Trong lúc phụ bà Cúc dọn dẹp quán, Hùng nhìn thấy chìa khóa chiếc ô tô Mercedes nằm trong túi xách của bà Cúc.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi bà Cúc lên căn hộ nghỉ ngơi và để lại túi xách, Hùng đã lén lấy chìa khóa và lái chiếc ô tô rời đi. Phát hiện chiếc xe bị mất, bà Cúc lập tức trình báo công an. Sau khoảng 1 ngày điều tra, vào 17 giờ ngày 3-3-2024, Công an quận 12 phối hợp với Công an xã Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) phát hiện và bắt giữ Hùng khi đang điều khiển chiếc ô tô tại khu vực xã Sơn Mỹ.

Hành vi đặc biệt nghiêm trọng

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Hùng thừa nhận hành vi phạm tội như trong cáo trạng. Bị cáo khai lý do lấy chiếc ô tô là để cấn trừ vào số tiền hơn 1 tỉ đồng mà bà Cúc chưa trả lại cho mình.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng 14 năm tù giam về tội "Trộm cắp tài sản".