Kẻ sát nhân trong vỏ bọc làm kinh tế giỏi và nhà từ thiện

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên, để bắt được đối tượng này có sự phối hợp, hiệp đồng của các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Sơn La, cũng như sự dày công truy tìm, lần theo dấu vết của các trinh sát, sự phối hợp điều tra, xác minh với nhiều lực lượng, ở nhiều địa bàn trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.



Hà Văn Chư cách đây 13 năm.

Trở lại câu chuyện 13 năm về trước, khoảng 20h ngày 12/5/2008, Hà Văn Chư (SN 1973), trú tại xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cùng anh Đỗ Văn Kiên (SN 1970) đến nhà vợ chồng người bạn chơi. Lúc này vợ chồng người bạn đang ăn cơm cùng một số người khác, Chư và anh Kiên được mời uống rượu. Sau đó anh Kiên còn về nhà lấy tiền mời mọi người đi uống bia, nhưng tất cả đều từ chối. Đến khoảng 21h10, anh Kiên đi bộ về trước. 10 phút sau, Chư cũng dắt xe đạp ra khỏi nhà bạn đi về.

Hai ngày sau, khoảng 17h ngày 14/5/2008, con gái anh Kiên phát hiện bố tử vong, nổi dưới giếng nhà. Qua khám nghiệm tử thi, anh Kiên bị một số vết thương do tác động của ngoại lực vào vùng chẩm sau gáy phải. Qua điều tra, với tài liệu chứng cứ, cơ quan Công an xác định Hà Văn Chư đã giết anh Kiên và ném xuống giếng. Sau khi gây án, Hà Văn Chư đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định truy nã số 01, ngày 21/11/2008 đối với Hà Văn Chư về hành vi giết người.

Sau khi vụ án xảy ra, đối tượng đã rõ, song do Chư bỏ trốn, mai danh ẩn tích nên vụ việc rơi vào bế tắc. Cho đến thời gian gần đây, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã lần theo dấu vết từ nhóm thợ xây dựng công trình ở Phổ Yên, Thái Nguyên, bởi sau khi Chư bỏ trốn đã gia nhập nhóm thợ này đến làm công trình tại Lạng Sơn. Sau đó đối tượng trở về Hà Nội, rồi tháng 3/2009 lại lên Sơn La làm công trình Thuỷ điện Sơn La.

Đối tượng Hà Văn Chư ở thời điểm hiện tại.

Kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tiến hành rà soát người từ nơi khác đến địa phương định cư, đối tượng mồ côi, không rõ nguồn gốc, quê quán và các tài liệu khác thì phát hiện một nghi vấn về Vũ Đức Phương (SN 1970), hiện đang tạm trú tại xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Đối tượng này hiện đã có vợ, con nhưng không rõ quê quán ở đâu.

Ngày 18/6/2021, tại xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp Công an huyện Quỳnh Nhai áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh làm rõ việc Hà Văn Chư đã thay tên đổi họ, làm giả CMND, sổ hộ khẩu và các giấy tờ có liên quan mang tên: Vũ Đức Phương, SN 1970.

Trung tá Trần Thanh Nguyện, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, quá trình tiến hành triệu tập Vũ Đức Phương lên Cơ quan Công an, bước đầu đối tượng một mực khai mình quê quán Thái Bình, mồ côi từ nhỏ, lên huyện Quỳnh Nhai lập nghiệp và không biết Hà Văn Chư là ai, không có mối quan hệ nào ở Thái Nguyên, từ trước tới giờ không vi phạm pháp luật...

Tuy nhiên những trinh sát viên, điều tra viên bản lĩnh, dạn dày kinh nghiệm đã đấu tranh làm rõ, đưa ra các tài liệu, chứng cứ thuyết phục, buộc đối tượng không thể chối cãi, phải thừa nhận Vũ Đức Phương và Hà Văn Chư là một người.

Khuôn mặt sau hơn chục năm đã già đi và thay đổi, song chính đặc điểm nhân dạng như dấu vân tay, tật ở mắt cá chân phải và vết sẹo sau mép chân phải đã tố cáo Vũ Đức Phương chính là đối tượng giết người cách đây 13 năm.

Chư đã khai nhận về hành vi bóp cổ anh Kiên tử vong rồi ném xuống giếng; cũng như quá trình trốn chui lủi theo các nhóm thợ đi làm công trình xây dựng như trên.

Theo đó, năm 2009, lợi dụng chính sách đi dân lòng hồ Thủy điện Sơn La và lợi dụng những kẽ hở trong quản lý của địa phương, đối tượng đã dùng CMND của người khác làm giấy tờ giả là Vũ Đức Phương để hợp lý hóa nhân thân, lai lịch, làm thuê ở công trình Thủy điện Sơn La. Do vẻ ngoài đẹp trai lại khéo ăn khéo nói, đối tượng đã kết hôn và có con với một phụ nữ người dân tộc Thái, thua mình chục tuổi ở huyện Quỳnh Nhai.

Trung tá Nguyễn Mạnh Tường, Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay, đây là huyện có 80% đồng bào là người dân tộc Thái, Chư lại lấy được vợ người Thái nên càng vận dụng được sự khéo léo trong làm kinh tế giỏi ở một huyện nghèo luôn có chính sách thu hút người đến phát triển kinh tế ở địa phương.

Khi bị bắt, đối tượng đang là đại lý cấp 1 về phân bón tại huyện, là người làm kinh tế giỏi và có cuộc sống khá giả. Mặt khác, khi kiếm được nhiều tiền, đối tượng thường xuyên làm từ thiện, ủng hộ xây dựng các cơ sở hạ tầng ở địa phương nên tạo cho mình một vỏ bọc không ai nghi ngờ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp Công an huyện Quỳnh Nhai và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ, dẫn giải đối tượng về Công an tỉnh Thái Nguyên và phục hồi điều tra vụ án "Giết người" đối với bị can Hà Văn Chư để xử lý theo quy định của pháp luật.