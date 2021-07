Kẻ lừa đảo thoát án nhờ có bệnh án tâm thần

Giả hồ sơ giúp nhiều phạm nhân nguy hiểm trốn thoát



Khoảng 10 năm trước, Mai Anh đã cấu kết với nhiều đối tượng để lập công ty “ảo”, làm giả các loại giấy tờ nhà đất, giấy tờ xe ô tô... để thế chấp vào các ngân hàng nhằm rút tiền tỷ chia nhau. Sau đó, đồng bọn của Mai Anh lần lượt sa lưới, chịu nhiều bản án nghiêm khắc của pháp luật thì Mai Anh thoát án do có hồ sơ bệnh án tâm thần.

Lợi dụng thời gian được đi chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương theo quyết định bắt buộc chữa bệnh ngày 5-2-2016 của VKSND thành phố Hà Nội, Mai Anh đã trốn khỏi nơi chữa bệnh và móc nối với nhiều đối tượng để làm giả nhiều tài liệu của cơ quan, tổ chức và các tài liệu liên quan đến việc giám định pháp y tâm thần; Các bản Kết luận giám định pháp y tâm thần và Biên bản giám định pháp y tâm thần của các phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Lâm và Trại giam số 5 của Bộ Công an.

Mai Anh bị tạm giữ tại cơ quan Công an.

Mai Anh và đồng bọn đã thực hiện trót lọt cho 6 phạm nhân được đi chữa bệnh. Sau đó nhóm phạm nhân đã bỏ trốn, gồm: Phùng Anh Thái (bị án 29 năm tù về tội giết người), Trịnh Hoàng Lan (bị án 18 năm tù về tội giết người), Nguyễn Quốc Khánh (bị kết án 27 năm 9 tháng 2 ngày tù về tội đưa hối lộ, tổ chức đánh bạc và đánh bạc), Phạm Văn Kiên (bị án chung thân về tội vận chuyển trái phép ma túy), Lê Hoàng Châu (bị án 15 năm tù về tội tàng trữ trái phép ma túy, án 15 năm tù) và Trần Thế Phúc (bị án 42 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ).

Đặc biệt, trong số 6 phạm nhân bỏ trốn có 2 người sau khi bỏ trốn lại tiếp tục phạm tội và bị Cơ quan công an bắt giữ. Trong đó, Phạm Văn Kiên tiếp tục phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy và Phùng Anh Thái tiếp tục phạm tội đánh bạc. Ngoài ra, liên quan đến vụ án còn có 3 phạm nhân bỏ trốn nhưng đã quay trở lại trại giam, 1 người vẫn bỏ trốn.

Trong vụ án làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức do Mai Anh cầm đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2017 đến tháng 6-2019, Mai Anh đã chỉ đạo các bị cáo Vi Thị Hiếu (SN 1986, thường trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Hoàng Văn Sứng (SN 1986, thường trú tại Phù Cừ, Hưng Yên) làm giả một số giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước liên quan đến tình trạng sức khỏe của 2 bị án đang chờ xét xử phúc thẩm.

Mai Anh đã đưa nội dung tài liệu cần làm giả và các mẫu hình dấu tròn của các cơ quan, đơn vị cho Hiếu để bị can này mang đi làm giả.

Sau đó, Hiếu đã thuê Hoàng Văn Sứng đánh máy chỉnh sửa nội dung theo yêu cầu của Mai Anh, dùng máy photocopy và máy in màu sao chụp hình dấu vào văn bản để tạo thành văn bản giả có các nội dung theo yêu cầu, hình dấu tròn của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu chữ ký, dấu tên chức danh của người có thẩm quyền đóng lên văn bản đã được Sứng in sẵn nội dung và in phun màu mẫu dấu.

Nhóm đồng phạm làm giả sổ đỏ, giấy tờ xe với Mai Anh đều lĩnh án tù.



Các tài liệu giả, Hiếu trả công cho Sứng 50.000 đồng/1 hình dấu; 20.000 đồng/1 trang đánh máy văn bản. Sau đó, Hiếu báo lại tiền công làm cho Mai Anh và “kênh” thêm để hưởng chênh lệch.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 6-2019, nhóm đối tượng đã làm giả nhiều loại giấy tờ, công văn, giấy giới thiệu... để đưa cho một nhóm đối tượng khác nhằm mục đích giúp cho nhiều bị can được đi chữa bệnh.

Để hoàn chỉnh hồ sơ của phạm nhân được đi giám định tâm thần, Mai Anh bảo Hiếu làm giả tài liệu, scan dấu tròn của các cơ quan đơn vị như: UBND, Trung tâm y tế, công an các phường... Hiếu đã thuê Sứng làm giả các bản nhận xét của người nhà, hàng xóm của phạm nhân về tình trạng sức khỏe tâm thần của phạm nhân.

Trước đó Nguyễn Thị Mai Anh đã cấu kết với Ngô Việt Dũng (SN 1995, trú tại Thanh Ba, Phú Thọ) để Dũng lấy được hình ảnh con dấu của UBND một phường ở Hà Nội, sau đó đem khắc gỗ, đóng vào các loại giấy tờ.

Hai đối tượng này cũng trực tiếp viết xác nhận trên một số bản nhận xét để hoàn thiện thủ tục làm hồ sơ cho phạm nhân đi giám định tâm thần. Tháng 6-2019, Dũng mang các tài liệu giả này đến UBND phường Mỹ Đình 1 để công chứng thì bị Công an phường Mỹ Đình 1 phát hiện bắt giữ.

Sau khi Ngô Việt Dũng bị bắt và bị thu giữ các tài liệu giả, Mai Anh nói Vì Thị Hiếu tiếp tục làm giả các giấy tờ và Hiếu thuê Sứng làm giả các bản nhận xét của gia đình, hàng xóm của phạm nhân, sau đó đưa vào các cơ quan chức năng như trại tạm giam, tòa án nhằm để cho các cơ quan này ra quyết định chữa bệnh bắt buộc cho phạm nhân.

Xét xử đường dây làm giả giấy tờ do Mai Anh cầm đầu.



Để làm giả kết luận giám định tâm thần và biên bản giám định pháp y tâm thần của các phạm nhân, Mai Anh thậm chí còn giả làm cán bộ TAND tỉnh Thanh Hóa nhờ người đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương lấy kết luận giám định, biên bản giám định pháp y tâm thần rồi bảo Hiếu đi làm giả. Sau đó Hiếu thuê Sứng làm giả kết luận giám định pháp y tâm thần, biên bản giám định pháp y tâm thần của các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam.

Giúp sức cho Mai Anh, Tăng Văn Tuấn (SN 1979, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cũng nhiều lần nhận là cán bộ TAND tỉnh Thanh Hóa, đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương để thu thập tài liệu, hồ sơ liên quan bệnh án của phạm nhân.

Sau đó chuyển cho các bị cáo Hiếu, Sứng làm giả. Tài liệu giả tiếp tục được chuyển tới TAND tỉnh Thanh Hóa, Trại giam Thanh Lâm, Trại giam số 5 để TAND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định chữa bệnh bắt buộc với nhiều phạm nhân đang thụ án tù.

Sau nhiều ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vi Thị Hiếu 5 năm tù, Hoàng Văn Sứng 4 năm tù; Ngô Việt Dũng 24 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo Tăng Văn Tuấn bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, vào năm 2020, khi đang điều tra vụ án này, các cơ quan chức năng đã giám định và xác định Mai Anh bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực, có các triệu chứng loạn thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên được cơ quan tố tụng đình chỉ điều tra để đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

Liên quan tới nhiều vụ lừa đảo vẫn thoát án tù

Theo tài liệu Cơ quan công an, từ năm 2008 đến năm 2010, Mai Anh đã thuê người làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, 8 hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản dự án Star City 2, một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Văn phòng công chứng Thái Hà.

Lệnh truy nã Nguyễn Thị Mai Anh.



Ngoài ra, Mai Anh và đồng bọn còn làm giả 40 đăng ký xe ôtô, đồng thời tạo dựng các hợp đồng mua bán ôtô khống với mục đích để thế chấp nhằm đảm bảo các khoản vay của các cá nhân và ngân hàng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dưới trướng Mai Anh là các đối tượng Đỗ Thành Trung (trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), Trần Ngọc Lệ (trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội - là Giám đốc Công ty Cp Đầu tư thương mại A&T), Phùng Quốc Tú (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Lê Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Cp T76). 4 đối tượng này sau đó đã bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Một trong các phi vụ lừa đảo của Mai Anh cùng đồng bọn là vào tháng 10-2009, đối tượng thuê người làm giả cùng lúc 3 bộ hợp đồng góp vốn gắn với phiếu thu tiền 3 căn hộ tương ứng tại dự án Star City 2 (quận Thanh Xuân). Theo các bộ giấy tờ giả này, Mai Anh chính là chủ nhân của 3 căn hộ tại tòa Star City 2.

Thuê người làm giả các bộ hồ sơ góp vốn xong, Mai Anh cùng Đỗ Thành Trung mang đến thế chấp cho một phụ nữ để vay 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra, đối tượng này cùng đồng bọn còn làm giả 12 giấy đăng ký ôtô mang tên Đỗ Thành Trung, rồi lập hợp đồng mua bán tài sản giả tạo để vay và chiếm đoạt tiền của nhiều ngân hàng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định các đối tượng Trung, Lệ, Tú, Tuấn giúp sức cho Mai Anh chiếm đoạt số tiền hơn 28 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thu giữ 40 đăng ký xe ô tô giả tại các ngân hàng, 2 đăng ký xe ô tô giả do nạn nhân giao nộp và 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà giả... Năm 2017, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án.

Trong khi các đồng phạm đã lĩnh án hàng chục năm tù, Mai Anh lại có được tấm bùa hộ mệnh và ung dung chữa bệnh.