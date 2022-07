Kẻ loạn luân nhận án 17 năm tù

Theo cơ quan chức năng, năm 1994, Trường ly hôn vợ và nhận quyền nuôi hai con, trong đó có Tạ Thị P. (SN 1992). Từ năm 2004, khi cháu Tạ Thị P. mới 12 tuổi, đã bị bố đẻ mình là Tạ Xuân Trường nhiều lần xâm hại, ép quan hệ tình dục. Đến ngày 17/6/2006, vụ việc bị bại lộ, khi Tạ Thị P. cùng mẹ đẻ đến Công an huyện Thủy Nguyên, tố cáo hành vi của người bố đồi bại.



Bị cáo Tạ Xuân Trường tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngay sau đó Trường bỏ trốn, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng phát lệnh truy nã. Ngày 11/2/2022, sau 16 năm trốn tại Trung Quốc, Tạ Xuân Trường trở về Việt Nam và bị lực lượng Công an bắt giữ tại Thị trấn Nước Hai (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Bị cáo Tạ Xuân Trường bị truy tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và bị TAND TP Hải Phòng tuyên án 17 năm tù.