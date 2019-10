Kẻ liều lĩnh lao xe vào cảnh sát bị truy tố tội giết người

Ngày 10- 10, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xử sơ thẩm Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi, trú xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An) bị truy tố về tội giết người và tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên do thiếu một số nhân chứng quan trọng nên HĐXX đã vào hội ý và đưa ra quyết định hoãn phiên tòa để xét xử sau vì đây là vụ án phức tạp.



Trước đó, ngày 12-4, sau năm năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, Dũng mới đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đầu thú. Dũng được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia bị triệt phá vào năm 2014.

Cụ thể, tối 28-2-2014, Công an TP Vinh triển khai vây bắt nhóm vận chuyển heroin từ Lào qua Hà Tĩnh về Nghệ An. Tại khu vực cầu Bến Thủy 2, TP Vinh, nhóm tội phạm lao thẳng xe ô tô vào lực lượng công an để chạy trốn.

Thượng tá Mai Chiến Thắng (lúc đó làm Phó Trưởng Công an TP Vinh) và hai cán bộ công an khác vội né tránh nhưng cũng bị thương nặng, mất nhiều máu. Trong đó, Thượng tá Thắng bị gãy hai xương sườn và lật cổ chân.

Khi bị rượt đuổi, Dũng và Phạm Mạnh Cường (trú phường Hà Huy Tập TP Vinh) để lại xe ô tô rồi ôm ma túy và súng trốn thoát.

Đến chiều 3-3-2014, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vây bắt được bốn người trong đường dây đang trên đường trốn qua Lào gồm: Cường, Hồ Hữu Ái (anh rể Cường), Phạm Mạnh Cường và Trần Thị Yến. Tang vật thu giữ gồm sáu bánh heroin tại nhà Ái. Riêng Dũng bỏ trốn và bị truy nã.