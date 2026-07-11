Kẻ hủy diệt phân khúc xe ga thực dụng lộ diện: Động cơ 4 van cực êm, có cả TCS quyết đấu Yamaha NVX

Mẫu xe tay ga 150cc này đã tái định nghĩa lại sự thực dụng bằng loạt trang bị đáng tiền gồm phanh ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo TCS và phuộc bình dầu cao cấp.

Thị trường xe máy phân khối 150cc tại khu vực Đông Á trong những năm gần đây chứng kiến cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt giữa các ông lớn. Xu hướng thiết kế chung thường tập trung vào những đường nét góc cạnh, hầm hố với phần khung sườn dạng xương sống nhô cao ở giữa nhằm tôn lên tính thể thao.

Tuy nhiên, điều này vô tình làm giảm đi đáng kể tính tiện dụng cốt lõi của một chiếc xe đô thị. Người tiêu dùng cần một phương tiện vừa mạnh mẽ, vừa có sàn để chân bằng phẳng rộng rãi để chở đồ hằng ngày lại trở nên lạc lõng giữa ma trận xe thể thao. Sự xuất hiện của Sundiro Honda NS150ES phiên bản 2026 chính là câu trả lời đanh thép, lấp đầy phân khúc ngách nhưng vô cùng màu mỡ này.

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Ngôn ngữ thiết kế lột xác: Sự gai góc phá vỡ truyền thống

Từ trước đến nay, khi nhắc đến xe tay ga đô thị của Honda, người tiêu dùng thường liên tưởng đến những đường cong bo tròn, trung tính. Nhưng với NS150ES, liên doanh Sundiro đã đập tan định kiến đó. Chiếc xe khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới với vô số đường cắt xẻ táo bạo, mặt phẳng góc cạnh và các khối cơ bắp nhô cao từ đầu đến đuôi xe.

Phần mặt nạ phía trước gây ấn tượng mạnh nhờ cụm đèn pha LED thấu kính đôi đặt thấp, kết hợp cùng dải đèn định vị kéo dài sang hai bên tạo nên diện mạo dữ dằn, tiệm cận với phong cách của các dòng xe phân khối lớn.

Thân xe có kích thước tổng thể đạt mức 1982 x 742 x 1186 mm, chiều dài cơ sở ở mức 1361 mm. So với các đối thủ cùng phân khúc, chiều dài cơ sở của xe tương đối ngắn, mang lại phom dáng tổng thể rất gọn gàng và săn chắc.

Độ hoàn thiện của các chi tiết nhựa mờ, mối nối vỏ xe và chất lượng nước sơn đạt tiêu chuẩn cao, không hề có cảm giác rẻ tiền. Chiều cao yên chỉ dừng lại ở mức 755 mm kết hợp cùng trọng tâm xe được hạ thấp tối đa giúp những người lái có vóc dáng từ 165 cm dễ dàng chống toàn bộ bàn chân xuống mặt đất, tạo cảm giác tự tin ngay từ lần đầu ngồi lên xe.

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Tiện nghi ngập tràn và không gian chứa đồ lớn

Điểm đắt giá nhất trên NS150ES chính là triết lý thiết kế sàn phẳng hoàn toàn với chiều dài lên tới 30 cm. Khu vực này giải quyết triệt để bài toán chở hàng hóa, ba lô hay các kiện hàng cồng kềnh - điều mà các dòng xe có gờ khung sườn ở giữa hoàn toàn bất lực.

Sự thực dụng còn được nhân lên gấp bội khi xe được trang bị sẵn thùng chứa đồ chính hãng dung tích lên đến 40 lít phía sau. Chiếc thùng này có chất lượng hoàn thiện cao, tích hợp lớp lót giảm chấn bên trong và chứa gọn một chiếc mũ bảo hiểm full-face cùng nhiều vật dụng cá nhân khác.

Khu vực người lái được chăm chút kỹ lưỡng với ghi-đông sử dụng kết cấu giảm chấn mềm độc đáo, giúp triệt tiêu phần lớn rung động từ mặt đường lên cổ tay. Nằm chính giữa ghi-đông là màn hình tinh thể lỏng màu toàn phần kích thước lên tới 7 inch.

Trên phiên bản PRO nâng cấp, màn hình này tích hợp công nghệ kết nối thông minh T-BOX, hỗ trợ hiển thị bản đồ dẫn đường trực tiếp từ điện thoại thông minh và hệ thống cảm biến giám sát áp suất lốp theo thời gian thực. Phía dưới cổ xe, hộc chứa đồ đôi sâu và rộng có khả năng để vừa hai chai nước lớn, đi kèm cổng sạc nhanh cực kỳ tiện lợi cho các thiết bị điện tử.

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Cấu hình an toàn vượt tầm giá và động cơ êm ái trứ danh

Để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ sừng sỏ, Honda đã không ngần ngại trang bị cho NS150ES hệ thống an toàn tối tân. Cả bánh trước và bánh sau đều sử dụng vành đúc 13 inch trọng lượng nhẹ, đi kèm hệ thống phanh đĩa đơn đường kính 220 mm.

Đáng chú ý, công nghệ chống bó cứng phanh ABS hai kênh kết hợp cùng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS (có thể chủ động tắt bằng tay) được trang bị tiêu chuẩn trên xe.

Theo thông tin từ Moto Fine, trải nghiệm thực tế cho thấy lực phanh phân bổ rất tuyến tính, hiện tượng dội ngược lực khi ABS can thiệp ở các tình huống phanh gấp trên đường trơn trượt được xử lý rất mượt mà. Xe còn có thêm tính năng khóa phanh tay hữu dụng khi dừng đỗ trên các đoạn đường dốc.

"Trái tim" của xe là khối động cơ độc quyền SH-EP150 xi-lanh đơn, bốn van, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 149.7 cc. Khối động cơ này ứng dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI danh tiếng, cho công suất tối đa 11.4 kW tại 8500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14.4 N·m tại 6500 vòng/phút.

Xe cũng tích hợp sẵn bộ phát điện ACG giúp khởi động tĩnh lặng và hệ thống ngắt động cơ tạm thời i-stop. Dù thông số sức mạnh không quá vượt trội trên lý thuyết, nhưng động cơ lại ăn điểm tuyệt đối ở khả năng vận hành êm ái và triệt tiêu rung động xuất sắc.

Ở mọi dải tốc độ, tiếng máy và độ rung truyền lên người lái đều ở mức tối thiểu, mang lại cảm giác thư thái như đang điều khiển một chiếc xe điện. Mức tiêu hao nhiên liệu thực tế dao động từ 2.2 đến 2.4 lít/100 km, cho phép xe di chuyển liên tục hơn 350 km với bình xăng 8.2 lít.

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Khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị

Đô thị đông đúc chính là sàn diễn lý tưởng nhất của NS150ES. Nhờ lợi thế chiều dài cơ sở ngắn và trọng lượng xe ở mức 141 kg, chiếc xe tỏ ra cực kỳ linh hoạt trong các pha luồn lách, quay đầu xe hay di chuyển vào giờ cao điểm. Tư thế ngồi được tính toán khoa học giúp phần đùi và đầu gối của người lái luôn thoải mái, ngay cả những người cao 180 cm vẫn có đủ không gian co duỗi chân.

Khi di chuyển trên các tuyến đường đại lộ, xe cho khả năng tăng tốc mượt mà và nhạy bén ở dải tốc độ dưới 80 km/h, trước khi chậm lại và đạt tốc độ tối đa thực tế khoảng 107 km/h. Khi mang xe lên những cung đường đèo dốc, cặp phuộc trước ống lồng phối hợp cùng giảm xóc đôi bình dầu phía sau hoạt động rất nhịp nhàng, mang lại khả năng giữ thăng bằng tốt và linh hoạt trong từng góc cua.

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Kịch bản nào khi đối mặt với thị trường xe máy Việt Nam?

Nếu mẫu xe tay ga sàn phẳng đầy công nghệ này được các doanh nghiệp tư nhân nhập khẩu nguyên chiếc về thị trường Việt Nam, cục diện phân khúc xe tay ga 150cc chắc chắn sẽ có những biến động lớn. Tại Việt Nam, phân khúc này đang bị thống trị bởi hai cái tên đình đám là Honda SH 125i/160i và Yamaha NVX 155 VVA.

Xét về lợi thế cạnh tranh, NS150ES sở hữu điểm cộng chí mạng mà Yamaha NVX không có, đó chính là phần sàn để chân phẳng hoàn toàn cùng thùng đồ dung tích lớn, đánh trúng vào tâm lý chuộng tính tiện dụng và khả năng chở đồ của đại đa số người tiêu dùng Việt khi đi mua sắm, chở con nhỏ.

So với Honda SH, mẫu xe nhập khẩu này lại mang một ngôn ngữ thiết kế góc cạnh, phá cách thể thao hơn, đồng thời sở hữu lượng công nghệ an toàn như ABS hai kênh và TCS ngang ngửa nhưng mức giá chắc chắn sẽ dễ chịu và dễ tiếp cận hơn rất nhiều nhờ danh tiếng xe liên doanh.

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Tuy nhiên, thách thức dành cho tân binh này tại thị trường Việt Nam cũng không hề nhỏ. Rào cản đầu tiên đến từ tâm lý e ngại của khách hàng đối với các dòng xe gắn mác liên doanh Trung Quốc, vốn thường bị đánh giá thấp hơn xe sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia về độ bền linh kiện lâu dài.

Thêm vào đó, việc là một mẫu xe nhập khẩu tư nhân đồng nghĩa với việc người dùng sẽ phải chấp nhận hệ thống bảo hành, bảo dưỡng phụ tùng thay thế khan hiếm và đắt đỏ hơn so với các dòng xe chính hãng được phân phối bởi Honda Việt Nam hay Yamaha Việt Nam.

Nếu giải quyết được bài toán định giá tối ưu và đảm bảo được nguồn cung linh kiện sửa chữa ổn định, đây hoàn toàn có thể trở thành một làn sóng mới, một "vũ khí hạng nặng" ngáng đường các dòng xe quốc dân tại dải đất hình chữ S.

Tham khảo: Moto Fine