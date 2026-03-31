'Kế hoạch tối mật' - Chiến dịch trên bộ của Mỹ tại Iran sẽ diễn ra thế nào?

Theo tờ WP, bất kỳ chiến dịch trên bộ nào xảy ra cũng không phải là một cuộc tấn công toàn diện. Lầu Năm Góc dự kiến tiến hành các cuộc đột kích với Lực lượng Đặc nhiệm và triển khai đơn vị bộ binh để xác định vị trí rồi tiến tới phá hủy những loại vũ khí có khả năng nhắm mục tiêu vào tàu chiến.

Các nhà báo còn phát hiện việc chính quyền Tổng thống Trump đã thảo luận trong tháng qua về khả năng chiếm giữ đảo Kharg ở Vịnh Ba Tư, nơi đặt cảng dầu lớn nhất của Iran, và tiến hành cuộc đột kích vào khu vực ven biển eo biển Hormuz.

Ấn phẩm WP nhận định, việc chiếm giữ lãnh thổ Iran sẽ đặt Tehran vào thế khó xử và cung cấp những con bài mặc cả quý giá cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Một cựu quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh "bản kế hoạch chiến tranh tuyệt mật" của Quân đội Mỹ rất "rộng lớn" và không được chuẩn bị "vào phút chót". Trong khi đó, các nguồn tin của tờ WP lưu ý, Mỹ có thể phải đối mặt với "thử thách lớn nhất" đó là bảo vệ binh sĩ đang đóng giữ lãnh thổ Iran.

Hiện chưa rõ liệu ông Trump sẽ chấp thuận tất cả bản kế hoạch hay chỉ một phần. Tờ WP đánh giá người đứng đầu Nhà Trắng có thể sẽ không chấp nhận, vì "một nhiệm vụ như vậy có thể khiến lực lượng Mỹ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa", bao gồm cả máy bay không người lái và tên lửa của Iran.

"Nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là chuẩn bị để đảm bảo cho tổng tư lệnh có quyền hành động tối đa. Điều này không có nghĩa Tổng thống đã đưa ra quyết định", Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt bình luận.

Tuy nhiên, bà Levitt cảnh báo ông Trump "sẵn sàng giáng cơn thịnh nộ" xuống Iran trừ khi nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân và ngừng đe dọa Mỹ cùng với các đồng minh.

Một ngày trước đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ thông báo gần 3.500 lính thủy đánh bộ và hải quân, cùng với máy bay vận tải và chiến đấu cơ, trực thăng... đã đến Trung Đông. Theo tờ Wall Street Journal, một chiến dịch trên bộ ở Iran "có thể bắt đầu sớm".

Iran đã sẵn sàng đáp trả chiến dịch trên bộ của Mỹ?

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf đã cáo buộc Hoa Kỳ đạo đức giả khi lưu ý rằng Mỹ công khai truyền đạt thông điệp tới Iran về các cuộc đàm phán, nhưng lại bí mật chuẩn bị một chiến dịch trên bộ.

"Ông ta không biết rằng người dân chúng tôi đang chờ đợi binh lính Mỹ đặt chân lên đất nước, để họ có thể nổ súng và trừng phạt kẻ thù mãi mãi", đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Ghalibaf.

Trong khi đó, Điện Kremlin nhấn mạnh hậu quả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran sẽ gây tác động lâu dài đến tình hình khu vực và nền kinh tế toàn cầu.

"Chúng ta hiện đang chứng kiến những hậu quả cực kỳ tàn khốc của cuộc chiến này đối với nền kinh tế toàn cầu và địa chính trị khu vực. Tổn thất sẽ không chỉ diễn ra trong ngắn hạn; chúng sẽ có tác động lâu dài" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn TASS.

Người phát ngôn chính thức của Điện Kremlin khuyến nghị "hãy kiên nhẫn và tiếp tục theo dõi xem hậu quả sẽ ra sao".