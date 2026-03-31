HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

'Kế hoạch tối mật' - Chiến dịch trên bộ của Mỹ tại Iran sẽ diễn ra thế nào?

Bạch Dương |

Tờ Washington Post (WP) cho biết, Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ ở Iran, có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.

Theo tờ WP, bất kỳ chiến dịch trên bộ nào xảy ra cũng không phải là một cuộc tấn công toàn diện. Lầu Năm Góc dự kiến tiến hành các cuộc đột kích với Lực lượng Đặc nhiệm và triển khai đơn vị bộ binh để xác định vị trí rồi tiến tới phá hủy những loại vũ khí có khả năng nhắm mục tiêu vào tàu chiến.

Các nhà báo còn phát hiện việc chính quyền Tổng thống Trump đã thảo luận trong tháng qua về khả năng chiếm giữ đảo Kharg ở Vịnh Ba Tư, nơi đặt cảng dầu lớn nhất của Iran, và tiến hành cuộc đột kích vào khu vực ven biển eo biển Hormuz.

Ấn phẩm WP nhận định, việc chiếm giữ lãnh thổ Iran sẽ đặt Tehran vào thế khó xử và cung cấp những con bài mặc cả quý giá cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Một cựu quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh "bản kế hoạch chiến tranh tuyệt mật" của Quân đội Mỹ rất "rộng lớn" và không được chuẩn bị "vào phút chót". Trong khi đó, các nguồn tin của tờ WP lưu ý, Mỹ có thể phải đối mặt với "thử thách lớn nhất" đó là bảo vệ binh sĩ đang đóng giữ lãnh thổ Iran.

Hiện chưa rõ liệu ông Trump sẽ chấp thuận tất cả bản kế hoạch hay chỉ một phần. Tờ WP đánh giá người đứng đầu Nhà Trắng có thể sẽ không chấp nhận, vì "một nhiệm vụ như vậy có thể khiến lực lượng Mỹ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa", bao gồm cả máy bay không người lái và tên lửa của Iran.

"Nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là chuẩn bị để đảm bảo cho tổng tư lệnh có quyền hành động tối đa. Điều này không có nghĩa Tổng thống đã đưa ra quyết định", Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt bình luận.

Tuy nhiên, bà Levitt cảnh báo ông Trump "sẵn sàng giáng cơn thịnh nộ" xuống Iran trừ khi nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân và ngừng đe dọa Mỹ cùng với các đồng minh.

Một ngày trước đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ thông báo gần 3.500 lính thủy đánh bộ và hải quân, cùng với máy bay vận tải và chiến đấu cơ, trực thăng... đã đến Trung Đông. Theo tờ Wall Street Journal, một chiến dịch trên bộ ở Iran "có thể bắt đầu sớm".

Iran đã sẵn sàng đáp trả chiến dịch trên bộ của Mỹ?

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf đã cáo buộc Hoa Kỳ đạo đức giả khi lưu ý rằng Mỹ công khai truyền đạt thông điệp tới Iran về các cuộc đàm phán, nhưng lại bí mật chuẩn bị một chiến dịch trên bộ.

"Ông ta không biết rằng người dân chúng tôi đang chờ đợi binh lính Mỹ đặt chân lên đất nước, để họ có thể nổ súng và trừng phạt kẻ thù mãi mãi", đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Ghalibaf.

Trong khi đó, Điện Kremlin nhấn mạnh hậu quả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran sẽ gây tác động lâu dài đến tình hình khu vực và nền kinh tế toàn cầu.

"Chúng ta hiện đang chứng kiến những hậu quả cực kỳ tàn khốc của cuộc chiến này đối với nền kinh tế toàn cầu và địa chính trị khu vực. Tổn thất sẽ không chỉ diễn ra trong ngắn hạn; chúng sẽ có tác động lâu dài" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn TASS.

Người phát ngôn chính thức của Điện Kremlin khuyến nghị "hãy kiên nhẫn và tiếp tục theo dõi xem hậu quả sẽ ra sao".

Theo Washington Post
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

01:12
Hình ảnh máy bay do thám Mỹ trị gía gần 500 triệu USD bị Iran tuyên bố phá nát

01:16
Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

01:08
Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

00:56
Khung cảnh choáng ngợp tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

01:25
Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

01:31
BYD Dolphin 2026 sắp về Việt Nam: Thêm ADAS, tăng pin, giá còn thấp hơn bản cũ?

00:56
Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

00:59
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại