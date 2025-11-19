Kế hoạch phân bổ ngân sách carbon đầy tham vọng của Anh

Mục tiêu đạt được các cam kết phát thải ròng bằng 0.

Ông Ed Miliband, Bộ trưởng An ninh Năng lượng và Phát thải ròng bằng 0 của Anh, nói với tờ The Guardian rằng chính phủ đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu bởi đó là cách bảo đảm cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân hiện nay và bảo vệ các thế hệ tương lai.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đã ủng hộ "kế hoạch phân bổ ngân sách carbon", được công bố cuối tháng 10. Theo đó, chính phủ tái khẳng định cam kết khử carbon trong nguồn cung cấp điện của Anh vào năm 2030 và giảm mạnh lượng khí thải nhà kính vào năm 2037.

Theo bản sửa đổi các quy định hiện hành, người thuê nhà sẽ được phép yêu cầu chủ nhà cho họ tiếp cận trạm sạc xe điện và ngành công nghiệp xanh sẽ được hỗ trợ tài chính để giúp hạ chi phí năng lượng.

Trạm sạc nhanh được triển khai tại Anh. Ảnh: DURACELL

Kế hoạch này áp dụng đối với tất cả nguồn phát thải carbon chính, bao gồm năng lượng, giao thông vận tải, nông nghiệp, nhà ở và công nghiệp. Các nhà vận động cho biết vẫn còn một số thiếu sót như không có cam kết nào về việc giảm số lượng chuyến bay. Tuy nhiên, kế hoạch nói trên cam kết 22% nhiên liệu được sử dụng trên máy bay sẽ là nhiên liệu hàng không bền vững, vốn đang có nhu cầu cao trên toàn cầu và đòi hỏi diện tích đất rất lớn để sản xuất.

Để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Ủy ban về Biến đổi khí hậu Anh dự báo cần giảm mạnh 86% lượng phát thải giao thông đường bộ vào năm 2040, thông qua các biện pháp điện khí hóa toàn diện và chuyển dịch phương tiện. Cụ thể, tỉ lệ xe hơi và bán tải mới bán ra phải đạt khoảng 95% là xe điện vào năm 2030.

Kế hoạch của chính phủ Anh cũng nhấn mạnh đầu tư vào hạ tầng sạc pin, đường sắt điện khí hóa (quá trình chuyển đổi hệ thống đường sắt từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện) và khuyến khích giảm quãng đường di chuyển. Những bước đi này không chỉ giúp giảm phát thải mà còn thúc đẩy kinh tế xanh, tạo việc làm và hạ thấp chi phí năng lượng dài hạn.