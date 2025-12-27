Nga đang có kế hoạch nâng cấp bộ ba hạt nhân đến năm 2036.

Theo tài liệu của Điện Kremlin chuẩn bị cho cuộc họp của Tổng thống Nga về chương trình vũ khí nhà nước, chương trình vũ khí quốc gia của Nga giai đoạn 2027-2036 dự kiến nâng cấp bộ ba hạt nhân, và xây dựng hệ thống phòng không toàn diện.

Theo tài liệu, "Sự chú trọng đặc biệt được dành cho việc xây dựng năng lực của lực lượng lục quân, duy trì và hiện đại hóa bộ ba hạt nhân, tạo ra một hệ thống phòng không toàn diện, và thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu vũ khí và thiết bị của Nga".

Chương trình vũ khí nhà nước là một văn bản quy hoạch dài hạn quy định việc phát triển, sản xuất và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí, trang thiết bị quân sự và đặc biệt.

Chương trình vũ khí nhà nước được Tổng thống Nga Putin phê duyệt 5 năm một lần, và có hiệu lực trong 10 năm.

Chương trình này tính đến tất cả các mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia của Nga, cả hiện tại và tương lai.

Tính đến tháng 12/2025, các thông số của chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2027-2036 đã được xây dựng và sẵn sàng để phê duyệt.

Mục tiêu của chương trình vũ khí nhà nước bao gồm việc tái trang bị cho quân đội, có tính đến các mối đe dọa thiết yếu.

Chương trình này bao gồm toàn bộ các loại vũ khí tiên tiến và dựa trên kinh nghiệm từ các hoạt động chiến đấu thực tế.