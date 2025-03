Kế hoạch gửi quân đến Ukraine của Pháp và Anh phá sản

Pháp và Anh đang nỗ lực thúc đẩy kế hoạch triển khai quân đội tại Ukraine nhằm bảo vệ một thỏa thuận hòa bình trong tương lai với Nga. Theo quan điểm của cả Anh và Pháp, việc thành lập một lực lượng đủ lớn này sẽ trở thành rào cản đáng tin cậy đối với Nga, với quy mô từ 10.000 – 30.000 binh sĩ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp các binh sĩ Ukraine đang huấn luyện ở miền Đông nước Pháp, tháng 10/2024. Ảnh: BI

Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng tham gia kế hoạch này. Hy Lạp thậm chí còn công khai từ chối việc gửi quân. Theo Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis, các cuộc thảo luận về triển khai quân tới Ukraine sẽ chỉ gây chia rẽ và làm xao lãng mục tiêu chính là chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt.

“Lập trường của chính phủ Hy Lạp là đảm bảo an ninh mạnh nhất cho Ukraine. Đó là việc tăng cường lực lượng vũ trang của chính nước này. Và tôi tin rằng tất cả các quốc gia tham gia hội nghị hôm nay đều đồng ý theo hướng này. Hy Lạp không nằm trong số các quốc gia sẵn sàng gửi quân đến Ukraine, trong khuôn khổ của một ‘liên minh tự nguyện’”, Thủ tướng Mitsotakis nói.

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cũng tái khẳng định, Italia sẽ không đóng góp binh sĩ cho lực lượng này. Nhà lãnh đạo Italia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp với Mỹ trong nỗ lực kết thúc xung đột và kêu gọi Mỹ tham gia cuộc họp điều phối tiếp theo.

Theo đánh giá của giới quan sát, một trong những lý do khiến một số quốc gia châu Âu còn do dự trước kế hoạch triển khai quân đội tại Ukraine là do chưa rõ liệu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có hỗ trợ lực lượng này bằng không quân và các viện trợ quân sự khác hay không. Trước sức ép từ Tổng thống Donald Trump thời gian qua, trong đó yêu cầu châu Âu gia tăng chi tiêu quốc phòng và giảm phụ thuộc vào quân đội Mỹ, kế hoạch triển khai quân tại Ukraine đang trở thành phép thử đối với khả năng tự vệ và bảo vệ lợi ích của châu Âu.

Về phía Nga, trong một tuyên bố tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cáo buộc Pháp và Anh đang lập kế hoạch can thiệp quân sự vào Ukraine dưới vỏ bọc là một phái bộ gìn giữ hòa bình. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, một sự can thiệp như vậy có thể dẫn đến một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO.

“Tôi muốn nói về cái mà phương Tây gọi là ‘sứ mệnh hòa bình’. Trên thực tế, đó thực chất là một cuộc can thiệp quân sự vào Ukraine dưới vỏ bọc của một sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Pháp và Anh đang tiếp tục vạch ra một kế hoạch can thiệp quân sự vào Ukraine. Tất cả những điều này được ngụy trang dưới một sứ mệnh hòa bình nào đó. Tôi muốn lưu ý các bạn thêm một lần nữa về thực tế là Nga phản đối kịch bản như vậy. Kịch bản này có thể tạo ra nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO”, bà Zakharova nhấn mạnh.

Trước đó, giới chức Nga cũng nhiều lần tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận đề xuất của các nước thành viên NATO về việc gửi quân đến Ukraine.