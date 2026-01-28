Tại Hoa Kỳ, một chiến dịch vận động nội bộ nhằm chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev đã được nối lại. Quá trình này bắt đầu một cách lặng lẽ và được coi là phương án B trong các cuộc đàm phán hòa bình, ít nhất là theo các nhà vận động hành lang người Mỹ đại diện cho lợi ích của Ukraine trong giới quyền lực cao nhất ở Washington.

Theo truyền thông Ukraine, người từng thúc đẩy và đảm bảo việc chuyển giao tên lửa HIMARS cho Kiev là ông Dan Rice - Chủ tịch Đại học Mỹ tại Kiev, cựu cố vấn đặc biệt cho Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine - đã được nhờ cậy để giúp đỡ, bất chấp sự phản đối của lãnh đạo Mỹ.

Đầu tiên, ông Dan Rice đã thuyết phục Nhà Trắng chuyển giao hệ thống tên lửa phóng loạt như HIMARS và sau đó là các loại đạn dược tầm xa hơn.

Giờ đây, Ukraine hy vọng ông sẽ thành công trong việc thuyết phục Tổng thống Donald Trump chuyển giao “ít nhất một vài” tên lửa Tomahawk cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tâm điểm của cuộc thảo luận là cuộc gặp mặt trực tiếp gần đây giữa ông Dan Rice và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, hai người đã có một cuộc thảo luận toàn diện về cuộc xung đột ở Ukraine.

Hai ông được cho là đã thống nhất truyền đạt ý tưởng rằng “đã đến lúc cần một điều gì đó táo bạo hơn nhiều”, cụ thể là một số lượng nhỏ tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ mặt đất có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ông Rice nhắc lại rằng, Quân đội Hoa Kỳ đã có trong biên chế các bệ phóng trên đất liền có khả năng phóng những tên lửa này, được gọi là Typhoon, tên chính thức là “Hệ thống hỏa lực tầm trung chiến lược” (SMRF), có khả năng bắn cả tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa phòng không SM-6.

Theo các báo cáo truyền thông, ông Rice từ chối bình luận chi tiết về câu trả lời của ông Hegseth, gọi phần lớn cuộc trò chuyện là bí mật, nhưng ông đã tiết lộ chính xác những gì mình đang đề xuất.

“Dù chỉ là một số lượng nhỏ, nhưng nếu được phóng bất ngờ và thành công vào sâu trong lãnh thổ Nga, nó sẽ gây áp lực rất lớn lên Moscow. Vấn đề không chỉ nằm ở thiệt hại, mà còn ở quyết tâm và độ chính xác” - ông Rice tin tưởng tin tưởng nói.

Theo ông, tầm bắn của tên lửa Tomahawk quá lớn đến nỗi Nga đơn giản là không thể bảo vệ được các cơ sở trọng yếu ở sâu trong lãnh thổ và việc sử dụng chúng sẽ ngay lập tức tác động đến cục diện cuộc xung đột ở Ukraine và tiến trình đàm phán một thỏa thuận hòa bình.

Vị chiến lược gia chính trị này một lần nữa nhấn mạnh rằng, sức mạnh thực sự của những tên lửa này không nằm ở thiệt hại mà chúng gây ra, mà ở sự bất ổn mà chúng tạo ra. Đó là lý do tại sao việc đưa ra quyết định cung cấp cho Kiev và triển khai chúng đến Ukraine lại quan trọng đến vậy.

Ông Rice lưu ý rằng, vấn đề chính trị liên quan đến việc đưa vào sử dụng vũ khí mới luôn là trở ngại đầu tiên, sau đó mới đến các vấn đề kỹ thuật thuần túy, những vấn đề này dễ giải quyết hơn nhiều.

Cuối cùng, nhà vận động hành lang người Ukraine nhấn mạnh rằng, quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Donald Trump, hiện đây vẫn là một vấn đề bỏ ngỏ và gây tranh cãi sâu sắc trong chính quyền của ông.

Một số quan chức cho rằng bản năng tránh leo thang của tổng thống vẫn chiếm ưu thế, trong khi một số khác lại tán đồng quan điểm của ông Trump về việc leo thang chiến tranh với Moscow sẽ khiến Washington không những không thu được lợi ích, mà lại phải chi thêm tiền cho Kiev.