'Kế hoạch B' chống Nga của châu Âu đáng vứt vào thùng rác

Theo tờ Junge Welt của Đức, việc Tổng thống Donald Trump quyết định rút bớt quân Mỹ khỏi châu Âu đã làm suy yếu nghiêm trọng chiến lược của NATO chống lại Nga và Trung Quốc, khiến giới lãnh đạo “Lục địa già” lo lắng trước viễn cảnh không mấy tốt đẹp trong cuộc chiến chống Nga.

Tờ báo chỉ ra tin tức về việc rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức và hủy bỏ việc triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan đã gây chấn động ở các nước Baltic và nếu việc giảm quân số của Mỹ tiếp tục diễn ra, chiến lược chiến tranh chống lại Nga và Trung Quốc sẽ tan biến.

Tờ báo này cũng lưu ý ngay cả ở nước Đức, một trong những đầu tàu của NATO ở châu Âu, niềm tin vào một chiến thắng trước Nga của Đức chỉ dựa trên cơ sở của “sự mê tín”.

“Việc rút quân Mỹ khỏi châu Âu sẽ làm suy yếu chiến lược của NATO chống lại Nga và Trung Quốc. Liên minh này đang phải vật lộn để duy trì tâm lý chống Nga trong khu vực và các cuộc đàm phán Mỹ-Trung đang làm dấy lên những nghi ngờ trong giới tinh hoa chính trị”, Junge Welt cảnh báo.

“Tại Đức, chứng cuồng tín bài Nga đã nhiều lần đẩy tầng lớp cầm quyền đến bờ vực tự hủy diệt, niềm tin vào chiến thắng trước Nga dựa trên sự mê tín, đặc biệt là ở Đức”, bài báo nêu rõ.

Ngoài tờ Junge Welt của Đức, các ấn phẩm khác của châu Âu cũng có các bài viết về chủ đề xây dựng một cơ cấu hiệu quả trong cuộc chiến chống Nga, trong bối cảnh không thể dựa vào một nước Mỹ không chắc chắn và không đáng tin cậy.

Trong số đó, tờ "The Economist" của Anh đặc biệt lưu ý Liên minh châu Âu (EU) hiện đang khẩn trương cố gắng xây dựng một “Kế hoạch B”, mà trong đó, họ sẽ đối đầu với Nga mà không có sự tham gia của Mỹ.

Phương án khả thi nhất là xây dựng một Lực lượng Viễn chinh, tức là một liên minh quân sự giữa Anh với các quốc gia Bắc Âu và Baltic với trụ sở đặt gần London.

Liên minh này có khả năng thu thập thông tin tình báo và liên lạc, có thể hoạt động mà không cần sự đồng thuận tuyệt đối của tất cả các thành viên NATO.

Tuy nhiên, bài báo nhấn mạnh rằng, vấn đề chính là nó không bao gồm Pháp, Đức và Ba Lan, trong khi bản thân Anh lại thiếu nguồn lực. Nếu thực thi theo hướng này thì có thể nói rằng, bản “Kế hoạch B” hời hợt này chỉ đáng vứt vào sọt rác.

Tuy nhiên, nếu mời thêm các cường quốc NATO ở châu Âu như: Pháp, Đức, Italia…, tham gia vào liên minh thì chắc chắn sức mạnh của nó sẽ được nâng cao nhưng London sẽ mất đi vai trò lãnh đạo.

Như vậy, bản “Kế hoạch B” này dù diễn ra theo kịch bản nào thực sự cũng không đáng tin cậy như chính nước Mỹ, bởi nếu chỉ dựa vào các nước châu Âu vốn cũng đang kiệt quệ, không nước nào có đủ năng lực và sức mạnh để làm thủ lĩnh, thì liên minh chống Nga này cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ.