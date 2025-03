Kẻ giết Selena - giọng ca Latin huyền thoại bị từ chối ân xá sau 30 năm giam giữ

Chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm 30 năm ngày mất của Selena Quintanilla - giọng ca Latin huyền thoại vẫn được mệnh danh là "Madonna của dòng nhạc Tejano", thì người phụ nữ đã sát hại cô là Saldívar đã bị từ chối ân xá. Lý do của việc Yolanda Saldívar bị từ chối ân xá sau 30 năm ở tù được cho biết là do bản chất bạo lực của vụ giết người mà người phụ nữ này đã gây ra cho Selena. Yolanda Saldívar đã bắn chết Selena trong một cuộc đối đầu tại một nhà nghỉ ở Corpus Christi vào ngày 31/3/1995.

Theo Variety đưa tin, Hội đồng ân xá Texas xác nhận vào thứ năm (27/3, giờ địa phương), Yolanda Saldívar sẽ có cơ hội được xem xét ân xá lần nữa vào tháng 3 năm 2030.

"Hồ sơ cho thấy hành vi phạm tội tức thời có các yếu tố tàn bạo, bạo lực, hành vi tấn công, cố ý lựa chọn điểm yếu của nạn nhân, cho thấy sự coi thường có chủ ý đối với tính mạng, sự an toàn của người khác, do đó, kẻ phạm tội tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với an toàn công cộng" - thông báo của Hội đồng ân xá Texas viết.

Selena (bên trái) và Yolanda trong một bức ảnh cũ. (Ảnh: AP)

Trong thời gian ở tù, Yolanda Saldívar được cho là bị giam giữ tách biệt với những người trong tù. Lý do cho quyết định này là vì sợ những người hâm mộ Selena cũng bị giam giữ tại đây sẽ tức giận mà quyết định tự mình đòi công lý cho thần tượng. Một cựu tù nhân tên Yesenia Dominguez nói với The Post: “Mọi người đều muốn đòi lại công lý cho Selena".

Trước khi gây ra cái chết dã man cho Selena, Yolanda Saldívar là chủ tịch câu lạc bộ người hâm mộ Selena và là người quản lý chuỗi cửa hàng thời trang của cô, Selena, Inc.. Lúc bị bắn chết, Selena còn rất trẻ, chỉ mới 23 tuổi và đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Vào thời điểm đó, Yolanda Saldívar bị buộc tội giết người cấp độ một và bị kết án tù chung thân với khả năng được ân xá sau 30 năm.

Selena trở nên nổi tiếng vào những năm 1990 với những bài hát cực kỳ phổ biến bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Cô là một trong những người Mỹ gốc Mexico đầu tiên trở thành người nổi tiếng đa văn hóa tại Hoa Kỳ. Mặc dù đã qua đời 30 năm nhưng Selena vẫn tiếp tục tác động đến nền văn hóa nhạc pop hiện đại và gần đây nhất là nhân vật chính của bộ phim tài liệu "Selena Y Los Dinos" do Isabel Castro đạo diễn. Bộ phim đã được công chiếu lần đầu tại Sundance và SXSW.

Thông qua những thước phim lưu trữ chưa từng được công bố, những bức ảnh cá nhân và những cuộc phỏng vấn chân thành, bộ phim đã vẽ nên bức chân dung sống động về hành trình của Selena từ một cô gái trẻ ở Corpus Christi trở thành một siêu sao biểu tượng có giọng hát vẫn vang vọng qua nhiều thế hệ. Được kể qua góc nhìn của gia đình và các thành viên trong ban nhạc tận tụy của cô, bộ phim này tiết lộ những nỗ lực không ngừng nghỉ mà họ đã thực hiện để tôn vinh Selena và bảo tồn di sản của cô. "Selena y Los Dinos" không chỉ tôn vinh tài năng đáng chú ý của Selena mà còn làm nổi bật sức bền và tình yêu của một gia đình quyết tâm đảm bảo rằng ánh sáng của Selena không bao giờ tắt.