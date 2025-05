Kẻ giết người manh động, khóc lóc trước sự bao vây của 250 cảnh sát và hành động của Đại tá Công an

Tổ trưởng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bị đâm tử vong trong lúc làm nhiệm vụ

2 ngày trước, Công an tỉnh Sơn La cho biết các lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Tòng Văn Vương (20 tuổi, trú tại huyện Mường La) về hành vi "Giết người" sau 69 giờ gây án.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn lấy lời khai đối tượng Tòng Văn Vương (Ảnh: Công an Sơn La).

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 16/5, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo từ Công an thị trấn Ít Ong (huyện Mường La) về việc anh Lò Văn Tân (41 tuổi), Tổ trưởng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tại tiểu khu Ít Bon, bị một đối tượng dùng vật sắc nhọn đâm nhiều nhát khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Nạn nhân bị thương nặng và đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 19h ngày 16/5, trên đường đi làm về gần nhà, anh Lò Văn Tân phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy.

Khi yêu cầu đối tượng giao nộp tang vật (xi lanh và 4 gói ma túy), đối tượng không chấp hành, xảy ra giằng co rồi bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người anh Tân. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu, còn đối tượng bỏ trốn lên rừng.

Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án để điều tra. Kết quả xác định đối tượng gây án là Tòng Văn Vương - đây là đối tượng nghiện ma túy và đang lẩn trốn tại khu vực rừng rậm hàng nghìn hécta.

Nghi phạm Tòng Văn Vương (Ảnh: Công an Sơn La).

Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp thuyết phục đối tượng bỏ ý định tự sát

Ngay trong tối 16/5, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức hàng chục tổ công tác, triển khai chốt chặn các ngả đường nhằm ngăn chặn đối tượng bỏ trốn khỏi khu vực. Theo thông tin trên báo Vietnamnet, quá trình truy bắt Vương, Công an Sơn La đã huy động 250 cán bộ, chiến sĩ.

250 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La bao vây, truy bắt đối tượng Tòng Văn Vương Các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động tại khu vực đối tượng bỏ trốn

Lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tế, không bao che cho đối tượng, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin và hỗ trợ vận động đối tượng ra đầu thú.

Các tổ công tác đã sàng lọc, khoanh vùng, thu hẹp phạm vi khu rừng nghi vấn, sử dụng loa phóng thanh tuyên truyền, từng bước ép đối tượng ra bìa rừng để dễ kiểm soát và vận động trực tiếp đầu thú.

Bằng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã hướng lái được đối tượng ra khỏi rừng, di chuyển xuống nương để quan sát, tuyên truyền, vận động trực tiếp.

Đến 16h47' ngày 19/5 (sau 69 giờ gây án và gần 90 phút kiên trì tuyên truyền, vận động cá biệt trực tiếp), từ việc đối tượng manh động sử dụng dao nhọn lá lúa có tính chất sát thương cao (hung khi đối tượng đã dùng gây án) tự ke vào cổ, ngực mình cố thủ với tư tưởng tiêu cực sẽ tự sát nếu bị chặn bắt thì đối tượng đã chuyển biến tư tưởng, khóc lóc và sau đó đã giao nộp hung khí, bị khống chế, áp giải về cơ quan Công an, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động tại khu vực đối tượng bỏ trốn (Ảnh: Công an Sơn La).

Theo thông tin trên tờ Vietnamnet, người trực tiếp vận động, thuyết phục Vương từ bỏ ý định tự sát là Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.